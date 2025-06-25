Разведка США уходит с Украины: как Вашингтон переключится на Ближний Восток – анализ эксперта - 25.06.2025 Украина.ру
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Разведка США уходит с Украины: как Вашингтон переключится на Ближний Восток – анализ эксперта
Разведка США уходит с Украины: как Вашингтон переключится на Ближний Восток – анализ эксперта - 25.06.2025 Украина.ру
Разведка США уходит с Украины: как Вашингтон переключится на Ближний Восток – анализ эксперта
Вступление Соединенных Штатов в войну с Ираном неизбежно приведет к сокращению объемов разведывательной информации, предоставляемой Украине. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-06-25T23:00
2025-06-25T23:00
новости
сша
иран
украина
михаил павлив
всу
спутник
израиль
разведка
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"Очевидно, что в этом вопросе сейчас все внимание Соединенных Штатов будет сфокусировано на Ближнем Востоке", - отмечает эксперт. Хотя формально поддержка продолжится, ее интенсивность значительно снизится.Павлив поясняет: "Их разведывательные дроны и самолеты ДРЛО многочисленные, но и количество объектов и процессов, требующих внимания армии США, напрямую участвующей в ближневосточном конфликте, явно больше чем на Украине". Это означает неизбежное перераспределение ресурсов в пользу нового театра военных действий.Особую проблему для ВСУ составит сокращение данных спутниковой разведки: "Да спутниковая группировка США очень велика, но... ресурсы для этого будут сконцентрированы именно на ирано-израильском конфликте". Это лишит украинскую армию ценных данных о передвижениях российских войск.Павлив подчеркивает, что даже существовавшие объемы разведподдержки в последнее время уже сокращались, а теперь этот процесс значительно ускорится. Это может серьезно повлиять на оперативную обстановку на фронте.Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему ближневосточного конфликта: "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250624/esli-front-ne-rukhnet-ukraina-mozhet-voevat-do-dekabrya-politolog-nazval-vozmozhnuyu-datu-krakha-vsu-1064233954.html
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новости, сша, иран, украина, михаил павлив, всу, спутник, израиль, разведка, сво, дзен новости сво, война, ближний восток, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, США, Иран, Украина, Михаил Павлив, ВСУ, спутник, Израиль, разведка, СВО, дзен новости СВО, война, Ближний Восток, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Разведка США уходит с Украины: как Вашингтон переключится на Ближний Восток – анализ эксперта

23:00 25.06.2025
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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Вступление Соединенных Штатов в войну с Ираном неизбежно приведет к сокращению объемов разведывательной информации, предоставляемой Украине. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Очевидно, что в этом вопросе сейчас все внимание Соединенных Штатов будет сфокусировано на Ближнем Востоке", - отмечает эксперт. Хотя формально поддержка продолжится, ее интенсивность значительно снизится.
Павлив поясняет: "Их разведывательные дроны и самолеты ДРЛО многочисленные, но и количество объектов и процессов, требующих внимания армии США, напрямую участвующей в ближневосточном конфликте, явно больше чем на Украине".
Это означает неизбежное перераспределение ресурсов в пользу нового театра военных действий.
Особую проблему для ВСУ составит сокращение данных спутниковой разведки: "Да спутниковая группировка США очень велика, но... ресурсы для этого будут сконцентрированы именно на ирано-израильском конфликте".
Это лишит украинскую армию ценных данных о передвижениях российских войск.
Павлив подчеркивает, что даже существовавшие объемы разведподдержки в последнее время уже сокращались, а теперь этот процесс значительно ускорится. Это может серьезно повлиять на оперативную обстановку на фронте.
Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему ближневосточного конфликта: "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
23:00Разведка США уходит с Украины: как Вашингтон переключится на Ближний Восток – анализ эксперта
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