https://ukraina.ru/20250625/razvedka-ssha-ukhodit-s-ukrainy-kak-vashington-pereklyuchitsya-na-blizhniy-vostok--analiz-eksperta-1064280532.html

Разведка США уходит с Украины: как Вашингтон переключится на Ближний Восток – анализ эксперта

Разведка США уходит с Украины: как Вашингтон переключится на Ближний Восток – анализ эксперта - 25.06.2025 Украина.ру

Разведка США уходит с Украины: как Вашингтон переключится на Ближний Восток – анализ эксперта

Вступление Соединенных Штатов в войну с Ираном неизбежно приведет к сокращению объемов разведывательной информации, предоставляемой Украине. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-06-25T23:00

2025-06-25T23:00

2025-06-25T23:00

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сша

иран

украина

михаил павлив

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израиль

разведка

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"Очевидно, что в этом вопросе сейчас все внимание Соединенных Штатов будет сфокусировано на Ближнем Востоке", - отмечает эксперт. Хотя формально поддержка продолжится, ее интенсивность значительно снизится.Павлив поясняет: "Их разведывательные дроны и самолеты ДРЛО многочисленные, но и количество объектов и процессов, требующих внимания армии США, напрямую участвующей в ближневосточном конфликте, явно больше чем на Украине". Это означает неизбежное перераспределение ресурсов в пользу нового театра военных действий.Особую проблему для ВСУ составит сокращение данных спутниковой разведки: "Да спутниковая группировка США очень велика, но... ресурсы для этого будут сконцентрированы именно на ирано-израильском конфликте". Это лишит украинскую армию ценных данных о передвижениях российских войск.Павлив подчеркивает, что даже существовавшие объемы разведподдержки в последнее время уже сокращались, а теперь этот процесс значительно ускорится. Это может серьезно повлиять на оперативную обстановку на фронте.Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему ближневосточного конфликта: "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250624/esli-front-ne-rukhnet-ukraina-mozhet-voevat-do-dekabrya-politolog-nazval-vozmozhnuyu-datu-krakha-vsu-1064233954.html

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