https://ukraina.ru/20250625/krakh-ukrainskoy-pvo-kak-blizhnevostochnyy-konflikt-ostavit-kiev-bez-zaschity--analiz-eksperta-1064279799.html
Крах украинской ПВО: как ближневосточный конфликт оставит Киев без защиты – анализ эксперта
Крах украинской ПВО: как ближневосточный конфликт оставит Киев без защиты – анализ эксперта - 25.06.2025 Украина.ру
Крах украинской ПВО: как ближневосточный конфликт оставит Киев без защиты – анализ эксперта
Развернувшийся военный конфликт между США/Израилем и Ираном несет прямую угрозу системе противовоздушной обороны Украины. Об этом в статье для издания Украина.ру предупреждает военный эксперт Михаил Павлив
2025-06-25T22:00
2025-06-25T22:00
2025-06-25T22:00
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При этом именно эти виды вооружений теперь в огромных количествах потребуются для ведения боевых действий на Ближнем Востоке.Павлив приводит конкретные цифры: Украина располагает примерно 7 батареями Patriot (40-50 пусковых установок) и 9 комплексами NASAMS (около 100 пусковых установок). Однако эти системы защиты могут быстро превратиться в бесполезный металлолом из-за нехватки боеприпасов."Израиль вынужден применять в качестве основной силы в воздушной войне с Ираном истребители F-35I", - поясняет эксперт.Это означает, что более старые F-15 и F-16, аналогичные украинским, будут задействованы для отражения иранских атак, что резко увеличит расход ракет именно тех типов, которые используются ВСУ.Особую проблему представляет ограниченность мировых запасов современных ракетных боеприпасов. "Резко нарастить производство невозможно", - констатирует Павлив. В таких условиях приоритет в поставках будет отдан Израилю, что поставит украинскую ПВО на грань коллапса.Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему ближневосточного конфликта: "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20250625/sergey-sazonov-iran-ne-smogli-postavit-na-koleni-no-u-ssha-est-rychag-dlya-vzloma-blizhnego-vostoka-1064240575.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, иран, израиль, украина, михаил павлив, украина.ру, f-16, пво, зрк patriot, война, конфликт, ближний восток, главные новости
Новости, Иран, Израиль, Украина, Михаил Павлив, Украина.ру, F-16, ПВО, ЗРК Patriot, война, конфликт, Ближний Восток, Главные новости
Крах украинской ПВО: как ближневосточный конфликт оставит Киев без защиты – анализ эксперта
Развернувшийся военный конфликт между США/Израилем и Ираном несет прямую угрозу системе противовоздушной обороны Украины. Об этом в статье для издания Украина.ру предупреждает военный эксперт Михаил Павлив
"Ракеты для украинских батарей Patriot, и ракеты, которые используются пусковыми установками NASAMS и украинскими самолетами F-16, являются главным расходным материалом ПВО Украины", - отмечает аналитик.
При этом именно эти виды вооружений теперь в огромных количествах потребуются для ведения боевых действий на Ближнем Востоке.
Павлив приводит конкретные цифры: Украина располагает примерно 7 батареями Patriot (40-50 пусковых установок) и 9 комплексами NASAMS (около 100 пусковых установок). Однако эти системы защиты могут быстро превратиться в бесполезный металлолом из-за нехватки боеприпасов.
"Израиль вынужден применять в качестве основной силы в воздушной войне с Ираном истребители F-35I", - поясняет эксперт.
Это означает, что более старые F-15 и F-16, аналогичные украинским, будут задействованы для отражения иранских атак, что резко увеличит расход ракет именно тех типов, которые используются ВСУ.
Особую проблему представляет ограниченность мировых запасов современных ракетных боеприпасов.
"Резко нарастить производство невозможно", - констатирует Павлив. В таких условиях приоритет в поставках будет отдан Израилю, что поставит украинскую ПВО на грань коллапса.