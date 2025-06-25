Крах украинской ПВО: как ближневосточный конфликт оставит Киев без защиты – анализ эксперта - 25.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250625/krakh-ukrainskoy-pvo-kak-blizhnevostochnyy-konflikt-ostavit-kiev-bez-zaschity--analiz-eksperta-1064279799.html
Крах украинской ПВО: как ближневосточный конфликт оставит Киев без защиты – анализ эксперта
Крах украинской ПВО: как ближневосточный конфликт оставит Киев без защиты – анализ эксперта - 25.06.2025 Украина.ру
Крах украинской ПВО: как ближневосточный конфликт оставит Киев без защиты – анализ эксперта
Развернувшийся военный конфликт между США/Израилем и Ираном несет прямую угрозу системе противовоздушной обороны Украины. Об этом в статье для издания Украина.ру предупреждает военный эксперт Михаил Павлив
2025-06-25T22:00
2025-06-25T22:00
новости
иран
израиль
украина
михаил павлив
украина.ру
f-16
пво
зрк patriot
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101339/32/1013393268_0:0:2858:1609_1920x0_80_0_0_07d8e5b3389b637f38549a1c0f14c1b2.jpg
При этом именно эти виды вооружений теперь в огромных количествах потребуются для ведения боевых действий на Ближнем Востоке.Павлив приводит конкретные цифры: Украина располагает примерно 7 батареями Patriot (40-50 пусковых установок) и 9 комплексами NASAMS (около 100 пусковых установок). Однако эти системы защиты могут быстро превратиться в бесполезный металлолом из-за нехватки боеприпасов."Израиль вынужден применять в качестве основной силы в воздушной войне с Ираном истребители F-35I", - поясняет эксперт.Это означает, что более старые F-15 и F-16, аналогичные украинским, будут задействованы для отражения иранских атак, что резко увеличит расход ракет именно тех типов, которые используются ВСУ.Особую проблему представляет ограниченность мировых запасов современных ракетных боеприпасов. "Резко нарастить производство невозможно", - констатирует Павлив. В таких условиях приоритет в поставках будет отдан Израилю, что поставит украинскую ПВО на грань коллапса.Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему ближневосточного конфликта: "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20250625/sergey-sazonov-iran-ne-smogli-postavit-na-koleni-no-u-ssha-est-rychag-dlya-vzloma-blizhnego-vostoka-1064240575.html
иран
израиль
украина
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101339/32/1013393268_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_7ca03a0a9dccea60bafebd2319c143cd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, израиль, украина, михаил павлив, украина.ру, f-16, пво, зрк patriot, война, конфликт, ближний восток, главные новости
Новости, Иран, Израиль, Украина, Михаил Павлив, Украина.ру, F-16, ПВО, ЗРК Patriot, война, конфликт, Ближний Восток, Главные новости

Крах украинской ПВО: как ближневосточный конфликт оставит Киев без защиты – анализ эксперта

22:00 25.06.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Развернувшийся военный конфликт между США/Израилем и Ираном несет прямую угрозу системе противовоздушной обороны Украины. Об этом в статье для издания Украина.ру предупреждает военный эксперт Михаил Павлив
"Ракеты для украинских батарей Patriot, и ракеты, которые используются пусковыми установками NASAMS и украинскими самолетами F-16, являются главным расходным материалом ПВО Украины", - отмечает аналитик.
При этом именно эти виды вооружений теперь в огромных количествах потребуются для ведения боевых действий на Ближнем Востоке.
Павлив приводит конкретные цифры: Украина располагает примерно 7 батареями Patriot (40-50 пусковых установок) и 9 комплексами NASAMS (около 100 пусковых установок). Однако эти системы защиты могут быстро превратиться в бесполезный металлолом из-за нехватки боеприпасов.
"Израиль вынужден применять в качестве основной силы в воздушной войне с Ираном истребители F-35I", - поясняет эксперт.
Это означает, что более старые F-15 и F-16, аналогичные украинским, будут задействованы для отражения иранских атак, что резко увеличит расход ракет именно тех типов, которые используются ВСУ.
Особую проблему представляет ограниченность мировых запасов современных ракетных боеприпасов.
"Резко нарастить производство невозможно", - констатирует Павлив. В таких условиях приоритет в поставках будет отдан Израилю, что поставит украинскую ПВО на грань коллапса.
Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему ближневосточного конфликта: "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру
Сергей Сазонов интервью
06:30
Сергей Сазонов: Иран не смогли поставить на колени, но у США есть рычаг для взлома Ближнего Востока Украина была лишь дымовой завесой для ближневосточной операции, потому что взятие энергоресурсов под контроль важнее. Когда будет разгромлен Иран и Турция, монархии Залива возьмут под козырек и будут делать то, что им скажут. У них нет своих вооруженных сил, чтобы сопротивляться.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранИзраильУкраинаМихаил ПавливУкраина.руF-16ПВОЗРК PatriotвойнаконфликтБлижний ВостокГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:00Разведка США уходит с Украины: как Вашингтон переключится на Ближний Восток – анализ эксперта
22:45Скандальная правда: Кто на самом деле управляет Трампом? Эксперт вскрывает систему лоббирования
22:43О чём договорились в НАТО? Итоги саммита
22:30F-16 для Украины под угрозой: как война с Ираном лишит Киев авиационной поддержки – разбор Павлива
22:15Трамп в ловушке: как Нетаньяху заставил США бомбить Иран – мнение Дмитрия Дробницкого
22:04Безумный карнавал, переходящий в "пляску смерти". Украинские фейки и "каша в головах"
22:04Во временно оккупированном Запорожье гражданин занёс боеприпас в трамвай
22:03Новые кадры работы ПВО над пригородом Тегерана
22:01Сообщается о работе ПВО в иранском городе Паранд
22:00Крах украинской ПВО: как ближневосточный конфликт оставит Киев без защиты – анализ эксперта
21:59Фраза про "передай привет мужу" сильно задела руководство Украины
21:49Главные новости к этому часу
21:40Враждебный курс Запада не может предполагать установление мира на Украине - МИД РФ
21:34Закрытие воздушного пространства над Пензенской областью продлено, рейсы в Москву и Петербург перенесены
21:32"Брюссель сегодня – настоящий враг России, Украина в ЕС – опасность для нашей страны" - Медведев
20:55Украинские "людоловы" подсчитали штрафы за уклонение от мобилизации
20:54Генсек Рютте взволнован. Главы стран НАТО так и не знают, почему считают Россию угрозой
20:50Генсек НАТО назвал Трампа "папашей", которому приходится использовать крепкое словцо
20:42Спасибо, дорогой Дональд. Натовцы купили благосклонность Трампа за 5% ВВП
20:34Украинские "деколонизаторы" бьют тревогу: в Харьковской области обнаружен советский знак качества
Лента новостейМолния