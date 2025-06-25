https://ukraina.ru/20250625/irantsy-otlovili-i-povesili-pochti-sotnyu-agentov-mossada-ischenko-raskryl-izderzhki-tochechnykh-operatsiy-1064238637.html

"Иранцы отловили и повесили почти сотню агентов Моссада": Ищенко раскрыл издержки "точечных" операций

"Иранцы отловили и повесили почти сотню агентов Моссада": Ищенко раскрыл издержки "точечных" операций - 25.06.2025 Украина.ру

"Иранцы отловили и повесили почти сотню агентов Моссада": Ищенко раскрыл издержки "точечных" операций

Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко проанализировал эффективность спецопераций по ликвидации руководства противника на примере ближневосточного и украинского конфликтов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-06-25T06:00

2025-06-25T06:00

2025-06-25T06:00

новости

россия

сша

иран

ростислав ищенко

владимир зеленский

украина.ру

война

конфликт

агент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059593136_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_922193024aaedeb62d77d966c44c14bb.png

"Ну хорошо, Израиль убил какое-то количество иранских генералов. А иранцы отловили почти сотню агентов Моссада и повесили их", - привел пример Ищенко. Он отметил, что подобный "размен" вряд ли можно считать выгодным для израильской разведки.Политолог провел параллели с украинским конфликтом: "Украина не может нанести России сопоставимый ущерб. Но бункер, в котором сидит Зеленский, надо еще найти". Аналитик подчеркнул, что такие операции требуют масштабной агентурной работы и не гарантируют результата."Для большинства войн характерно, что никто не убивает вражеских военачальников", - констатировал эксперт. Он напомнил, что даже успешная ликвидация лидеров редко приводит к изменению политики государства.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ирано-израильского конфликта: "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250624/srazu-posle-trampovskogo-peremiriya-iran-i-izrail-zakhodyat-na-novyy-vitok-konflikta-1064221210.html

россия

сша

иран

ближний восток

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, иран, ростислав ищенко, владимир зеленский, украина.ру, война, конфликт, агент, ближний восток, украина, главные новости