https://ukraina.ru/20250625/irantsy-otlovili-i-povesili-pochti-sotnyu-agentov-mossada-ischenko-raskryl-izderzhki-tochechnykh-operatsiy-1064238637.html
"Иранцы отловили и повесили почти сотню агентов Моссада": Ищенко раскрыл издержки "точечных" операций
"Иранцы отловили и повесили почти сотню агентов Моссада": Ищенко раскрыл издержки "точечных" операций - 25.06.2025 Украина.ру
"Иранцы отловили и повесили почти сотню агентов Моссада": Ищенко раскрыл издержки "точечных" операций
Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко проанализировал эффективность спецопераций по ликвидации руководства противника на примере ближневосточного и украинского конфликтов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-06-25T06:00
2025-06-25T06:00
2025-06-25T06:00
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"Ну хорошо, Израиль убил какое-то количество иранских генералов. А иранцы отловили почти сотню агентов Моссада и повесили их", - привел пример Ищенко. Он отметил, что подобный "размен" вряд ли можно считать выгодным для израильской разведки.Политолог провел параллели с украинским конфликтом: "Украина не может нанести России сопоставимый ущерб. Но бункер, в котором сидит Зеленский, надо еще найти". Аналитик подчеркнул, что такие операции требуют масштабной агентурной работы и не гарантируют результата."Для большинства войн характерно, что никто не убивает вражеских военачальников", - констатировал эксперт. Он напомнил, что даже успешная ликвидация лидеров редко приводит к изменению политики государства.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ирано-израильского конфликта: "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250624/srazu-posle-trampovskogo-peremiriya-iran-i-izrail-zakhodyat-na-novyy-vitok-konflikta-1064221210.html
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новости, россия, сша, иран, ростислав ищенко, владимир зеленский, украина.ру, война, конфликт, агент, ближний восток, украина, главные новости
Новости, Россия, США, Иран, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Украина.ру, война, конфликт, агент, Ближний Восток, Украина, Главные новости
"Иранцы отловили и повесили почти сотню агентов Моссада": Ищенко раскрыл издержки "точечных" операций
Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко проанализировал эффективность спецопераций по ликвидации руководства противника на примере ближневосточного и украинского конфликтов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру