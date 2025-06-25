https://ukraina.ru/20250625/f-16-dlya-ukrainy-pod-ugrozoy-kak-voyna-s-iranom-lishit-kiev-aviatsionnoy-podderzhki--razbor-pavliva-1064280098.html

F-16 для Украины под угрозой: как война с Ираном лишит Киев авиационной поддержки – разбор Павлива

F-16 для Украины под угрозой: как война с Ираном лишит Киев авиационной поддержки – разбор Павлива - 25.06.2025 Украина.ру

F-16 для Украины под угрозой: как война с Ираном лишит Киев авиационной поддержки – разбор Павлива

Вступление США в военный конфликт с Ираном ставит под вопрос дальнейшие поставки и обслуживание истребителей F-16 для Украины. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-06-25T22:30

2025-06-25T22:30

2025-06-25T22:30

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сша

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По его данным, Украина сейчас эксплуатирует около 30 таких самолетов, при этом уже потеряв 3-4 машины.Особую проблему представляет обеспечение запчастями: "Если США начнут активно применять свои F-16 для действий против Ирана, можно будет вообще забыть про любые комплектующие для Украины". Павлив подчеркивает, что хотя теоретически Киев может рассчитывать на европейские поставки, их объем будет крайне ограничен.Ситуация усугубляется тем, что украинские F-16 используются практически исключительно как элементы ПВО, что приводит к их ускоренному износу. "Самолеты при постоянной боевой эксплуатации начинают требовать более тщательного обслуживания, и более частых ремонтов", - поясняет эксперт.При этом перспективы получения новых машин выглядят все более призрачными: "Из США Киев получать F-16, конечно же, не будет". А имеющиеся в Европе резервы этих истребителей также не безграничны и будут в первую очередь направляться на нужды НАТО.Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему ближневосточного конфликта: "Дмитрий Дробницкий: Трамп хотел отделаться бомбардировкой Ирана, но Нетаньяху не позволит объявить победу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250516/khoroshaya-traditsiya-rogov-o-potere--ukrainoy-ocherednogo-f-16-1063190136.html

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