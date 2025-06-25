Экономист Зубец: Поражение Ирана не является поражением России
Разгром Ирана не нанесет серьезного ущерба России, так как Тегеран никогда не был ее стратегическим союзником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
"Иран никогда не стремился быть другом России. Когда аятоллы пришли к власти в 1979 году, Советский Союз хотел с ними дружить. Но в Иране решили, что США — это "большой сатана", а СССР — "меньший сатана"", — отметил эксперт.
"После распада СССР у Ирана тоже не было желания дружить с Россией в отличие от Северной Кореи", — добавил Зубец.
Эксперт подчеркнул: "В военной сфере у нас нет договора о сотрудничестве. То есть поражение Ирана это не поражение России".
"Для нас это отдельная война, не мы ее организовали. Иран с нами не советовался по вопросам переговоров с США", — заключил экономист, подчеркивая отсутствие стратегических обязательств между странами.
Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.
Вчера, 09:47Перемирия не получилось: Израиль обвинил Иран в нарушении договора, но был ли он?Уже после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что перемирие между Ираном и Израилем наступило, Тель-Авив обвинил Тегеран в обстреле своих территорий. В частности, местное издание Yediot опубликовало кадры попадания иранской ракеты в многоэтажку в городе Беэр-Шева. Известно о трех погибших, передает телеграм-канал Украина.ру
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