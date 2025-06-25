Экономист Зубец: Поражение Ирана не является поражением России - 25.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250625/ekonomist-zubets-porazhenie-irana-ne-yavlyaetsya-porazheniem-rossii-1064221915.html
Экономист Зубец: Поражение Ирана не является поражением России
Экономист Зубец: Поражение Ирана не является поражением России - 25.06.2025 Украина.ру
Экономист Зубец: Поражение Ирана не является поражением России
Разгром Ирана не нанесет серьезного ущерба России, так как Тегеран никогда не был ее стратегическим союзником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-06-25T05:00
2025-06-25T05:00
новости
иран
россия
сша
алексей зубец
украина.ру
ссср
тегеран
война
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0c/1050117605_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_a3c3808241e917234a9b997df59fb4d1.jpg
"Иран никогда не стремился быть другом России. Когда аятоллы пришли к власти в 1979 году, Советский Союз хотел с ними дружить. Но в Иране решили, что США — это "большой сатана", а СССР — "меньший сатана"", — отметил эксперт.Эксперт подчеркнул: "В военной сфере у нас нет договора о сотрудничестве. То есть поражение Ирана это не поражение России"."Для нас это отдельная война, не мы ее организовали. Иран с нами не советовался по вопросам переговоров с США", — заключил экономист, подчеркивая отсутствие стратегических обязательств между странами.Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250624/1064211224.html
иран
россия
сша
ссср
тегеран
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0c/1050117605_0:0:712:533_1920x0_80_0_0_d446c0d7dd8a181a5c8a908e73ae1080.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, россия, сша, алексей зубец, украина.ру, ссср, тегеран , война, конфликт, ближний восток, главные новости, сотрудничество
Новости, Иран, Россия, США, Алексей Зубец, Украина.ру, СССР, Тегеран , война, конфликт, Ближний Восток, Главные новости, сотрудничество

Экономист Зубец: Поражение Ирана не является поражением России

05:00 25.06.2025
 
© commons.wikimedia.org / Tasnim News
- РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© commons.wikimedia.org / Tasnim News
Читать в
ДзенTelegram
Разгром Ирана не нанесет серьезного ущерба России, так как Тегеран никогда не был ее стратегическим союзником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
"Иран никогда не стремился быть другом России. Когда аятоллы пришли к власти в 1979 году, Советский Союз хотел с ними дружить. Но в Иране решили, что США — это "большой сатана", а СССР — "меньший сатана"", — отметил эксперт.
"После распада СССР у Ирана тоже не было желания дружить с Россией в отличие от Северной Кореи", — добавил Зубец.
Эксперт подчеркнул: "В военной сфере у нас нет договора о сотрудничестве. То есть поражение Ирана это не поражение России".
"Для нас это отдельная война, не мы ее организовали. Иран с нами не советовался по вопросам переговоров с США", — заключил экономист, подчеркивая отсутствие стратегических обязательств между странами.
Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.
Минимум трое человек погибли после попадания иранской ракеты в многоэтажку в городе Беэр-Шева, сообщает Yediot со ссылкой на медиков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Вчера, 09:47
Перемирия не получилось: Израиль обвинил Иран в нарушении договора, но был ли он?Уже после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что перемирие между Ираном и Израилем наступило, Тель-Авив обвинил Тегеран в обстреле своих территорий. В частности, местное издание Yediot опубликовало кадры попадания иранской ракеты в многоэтажку в городе Беэр-Шева. Известно о трех погибших, передает телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранРоссияСШААлексей ЗубецУкраина.руСССРТегеранвойнаконфликтБлижний ВостокГлавные новостисотрудничество
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Иранцы отловили и повесили почти сотню агентов Моссада": Ищенко раскрыл издержки "точечных" операций
05:45Легитимность через Совбез ООН: Ищенко раскрыл российский подход к украинской власти
05:30Бегство крыс: Алехин раскрыл, как иностранные наемники ВСУ массово дезертируют с Харьковского фронта
05:15Ближневосточный блицкриг: эксперт оценил шансы США на быструю победу над Ираном
05:00Экономист Зубец: Поражение Ирана не является поражением России
04:45Эксгумация, да не та. Украина не разрешает поиск могил поляков на Волыни
04:30Метания "кошельков Зеленского" и война между неонацистами. Чем занимается украинская элита
04:15Экономика Украины и война: министерский кризис, аграрные беды и "золотой" газ
04:00США и Израиль оказались гораздо хитрее и предусмотрительнее: эксперт о последствиях разгрома Ирана
03:45Украина воюет до последнего: Ищенко раскрыл запас прочности ВСУ и позицию Запада
03:30"Стратегическая ловушка для Тегерана": эксперт о том, что будет, если Иран захочет заблокировать пролив
03:15США развязали войну с Ираном: катастрофические последствия для украинского фронта – разбор Павлива
23:59Российская армия сжимает клещи: группировки "Запад" и "Север" перемалывают ВСУ в Харьковской области
23:50"Если фронт не рухнет, Украина может воевать до декабря": политолог назвал возможную дату краха ВСУ
23:40Огненный вал: эксперт о том, как ВС РФ методично обнуляют резервы ВСУ на подступах к Харькову
23:30Трамп громко размахивает дубинкой: Ищенко объяснил, почему США до сих пор не нанесли удар по Ирану
23:15Разведка Израиля уничтожила ядерную программу Ирана за сутки: экономист Зубец раскрыл детали
23:00Это не проблема "жизни и смерти Зеленского": Ищенко объяснил цели России в украинском конфликте
22:45Почему Россия не копирует Израиль: Ищенко объяснил отказ от точечных ударов по руководству Украины
22:30Экономист Зубец: Китай пострадает от ударов по Ирану сильнее России
Лента новостейМолния