Экономист Зубец: Поражение Ирана не является поражением России

Перемирия не получилось: Израиль обвинил Иран в нарушении договора, но был ли он?

Уже после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что перемирие между Ираном и Израилем наступило, Тель-Авив обвинил Тегеран в обстреле своих территорий. В частности, местное издание Yediot опубликовало кадры попадания иранской ракеты в многоэтажку в городе Беэр-Шева. Известно о трех погибших, передает телеграм-канал Украина.ру