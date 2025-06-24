https://ukraina.ru/20250624/razvedka-izrailya-unichtozhila-yadernuyu-programmu-irana-za-sutki-ekonomist-zubets-raskryl-detali--1064226967.html

Разведка Израиля уничтожила ядерную программу Ирана за сутки: экономист Зубец раскрыл детали

Разведка Израиля уничтожила ядерную программу Ирана за сутки: экономист Зубец раскрыл детали - 24.06.2025 Украина.ру

Разведка Израиля уничтожила ядерную программу Ирана за сутки: экономист Зубец раскрыл детали

Секретная операция израильской разведки привела к полному разгрому иранской системы ПВО и ядерных объектов всего за 24 часа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

2025-06-24T23:15

2025-06-24T23:15

2025-06-24T23:15

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Зубец раскрыл детали беспрецедентной операции: "Благодаря операции по внедрению израильской агентуры на его территорию. Иранцы больше не позволили бы израильтянам создать на своей территории базы дронов, поставить глушилки возле ПВО"."Американцы и израильтяне оказались гораздо хитрее и предусмотрительнее, чем многие считали", — подчеркнул аналитик, отмечая провал иранской контрразведки.Эксперт сообщил подробности: "Когда Израиль разоружил Иран, уничтожив его ПВО, США решили нанести удар, даже если есть понимание, что Иран и не делает сегодня ядерное оружие"."Нынешний шанс на уничтожение ядерной программы Ирана уникальный, второго такого не будет", — заключил собеседник Украина.ру, подчеркивая историческое значение произошедшего.Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему ирано-изральского кофликта в материале Виктории Титовой: "Израиль против Ирана. Перемирие или поражение? И если поражение, то чье?" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250622/1064102917.html

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