Разведка Израиля уничтожила ядерную программу Ирана за сутки: экономист Зубец раскрыл детали
Удар США по Ирану
Секретная операция израильской разведки привела к полному разгрому иранской системы ПВО и ядерных объектов всего за 24 часа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
"Эксперты полагают, что военная мощь Ирана подорвана, и он проиграл войну в первый же день", — констатировал эксперт.
Зубец раскрыл детали беспрецедентной операции: "Благодаря операции по внедрению израильской агентуры на его территорию. Иранцы больше не позволили бы израильтянам создать на своей территории базы дронов, поставить глушилки возле ПВО".
"Американцы и израильтяне оказались гораздо хитрее и предусмотрительнее, чем многие считали", — подчеркнул аналитик, отмечая провал иранской контрразведки.
"Нынешний шанс на уничтожение ядерной программы Ирана уникальный, второго такого не будет", — заключил собеседник Украина.ру, подчеркивая историческое значение произошедшего.
Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему ирано-изральского кофликта в материале Виктории Титовой: "Израиль против Ирана. Перемирие или поражение? И если поражение, то чье?" на сайте Украина.ру.
22 июня, 07:00Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от УкраиныУкраина всем должна. Задача Украины – сделать так, чтобы от долгов избавиться. А избавиться от них можно только в том случае, если Украина распадется на несколько частей с тем, чтобы на одну из этих частей перенести эти долги, считает политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев
Подписывайся на