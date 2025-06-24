Разведка Израиля уничтожила ядерную программу Ирана за сутки: экономист Зубец раскрыл детали - 24.06.2025 Украина.ру
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Разведка Израиля уничтожила ядерную программу Ирана за сутки: экономист Зубец раскрыл детали
Разведка Израиля уничтожила ядерную программу Ирана за сутки: экономист Зубец раскрыл детали - 24.06.2025 Украина.ру
Разведка Израиля уничтожила ядерную программу Ирана за сутки: экономист Зубец раскрыл детали
Секретная операция израильской разведки привела к полному разгрому иранской системы ПВО и ядерных объектов всего за 24 часа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-06-24T23:15
2025-06-24T23:15
новости
иран
израиль
сша
алексей зубец
украина.ру
война
конфликт
разведка
ядерная энергетика
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Зубец раскрыл детали беспрецедентной операции: "Благодаря операции по внедрению израильской агентуры на его территорию. Иранцы больше не позволили бы израильтянам создать на своей территории базы дронов, поставить глушилки возле ПВО"."Американцы и израильтяне оказались гораздо хитрее и предусмотрительнее, чем многие считали", — подчеркнул аналитик, отмечая провал иранской контрразведки.Эксперт сообщил подробности: "Когда Израиль разоружил Иран, уничтожив его ПВО, США решили нанести удар, даже если есть понимание, что Иран и не делает сегодня ядерное оружие"."Нынешний шанс на уничтожение ядерной программы Ирана уникальный, второго такого не будет", — заключил собеседник Украина.ру, подчеркивая историческое значение произошедшего.Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему ирано-изральского кофликта в материале Виктории Титовой: "Израиль против Ирана. Перемирие или поражение? И если поражение, то чье?" на сайте Украина.ру.
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новости, иран, израиль, сша, алексей зубец, украина.ру, война, конфликт, разведка, ядерная энергетика, пво, дроны, главные новости, ближний восток
Новости, Иран, Израиль, США, Алексей Зубец, Украина.ру, война, конфликт, разведка, Ядерная энергетика, ПВО, дроны, Главные новости, Ближний Восток

Разведка Израиля уничтожила ядерную программу Ирана за сутки: экономист Зубец раскрыл детали

23:15 24.06.2025
 
Удар США по Ирану
Удар США по Ирану
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Секретная операция израильской разведки привела к полному разгрому иранской системы ПВО и ядерных объектов всего за 24 часа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

"Эксперты полагают, что военная мощь Ирана подорвана, и он проиграл войну в первый же день", — констатировал эксперт.

Зубец раскрыл детали беспрецедентной операции: "Благодаря операции по внедрению израильской агентуры на его территорию. Иранцы больше не позволили бы израильтянам создать на своей территории базы дронов, поставить глушилки возле ПВО".
"Американцы и израильтяне оказались гораздо хитрее и предусмотрительнее, чем многие считали", — подчеркнул аналитик, отмечая провал иранской контрразведки.
Эксперт сообщил подробности: "Когда Израиль разоружил Иран, уничтожив его ПВО, США решили нанести удар, даже если есть понимание, что Иран и не делает сегодня ядерное оружие".
"Нынешний шанс на уничтожение ядерной программы Ирана уникальный, второго такого не будет", — заключил собеседник Украина.ру, подчеркивая историческое значение произошедшего.
Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему ирано-изральского кофликта в материале Виктории Титовой: "Израиль против Ирана. Перемирие или поражение? И если поражение, то чье?" на сайте Украина.ру.
Игорь Нагаев - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
22 июня, 07:00
Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от УкраиныУкраина всем должна. Задача Украины – сделать так, чтобы от долгов избавиться. А избавиться от них можно только в том случае, если Украина распадется на несколько частей с тем, чтобы на одну из этих частей перенести эти долги, считает политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев
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