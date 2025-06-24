https://ukraina.ru/20250624/pvo-rossii-unichtozheny-i-perekhvacheny-18-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-rossiyskimi-regionami-1064235126.html

ПВО России уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотников над российскими регионами

ПВО России уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотников над российскими регионами - 24.06.2025 Украина.ру

ПВО России уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотников над российскими регионами

Дежурными средствами российской противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом 24 июня сообщает Минобороны РФ.

2025-06-24T16:54

2025-06-24T16:54

2025-06-24T16:54

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"В период с 13.00 мск до 16.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в официальном сообщении.В частности, семь БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Воронежской области, пять БПЛА – над территорией Ульяновской области, по два – над территориями Пензенской и Курской областей, а также по одному – над территориями Белгородской и Саратовской областей.Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила украинские беспилотники, в том числе летевшие на Москву Актуальное интервью на эту тему: Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами

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