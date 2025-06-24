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ПВО уничтожила украинские беспилотники, в том числе летевшие на Москву

ПВО уничтожила украинские беспилотники, в том числе летевшие на Москву - 24.06.2025 Украина.ру

ПВО уничтожила украинские беспилотники, в том числе летевшие на Москву

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили летевшие на Москву беспилотники. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает телеграм-канал Украина.ру

2025-06-24T07:34

2025-06-24T07:34

2025-06-24T07:34

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Он рассказал о двух сбитых БПЛА. А также о том, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что в Подмосковье - над Волоколамским и Можайским городскими округами - сбили два дрона.Ранее он сообщил, что ночью беспилотник попал в жилой дом на улице Народного ополчения в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Из здания, по его словам, эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Пострадали два человека. Также Воробьев сообщал, что еще один беспилотник был сбит над Волоколамским городским округом.Кроме прочего, на территории Воронежской области объявляли опасность атаки БПЛА, сообщал губернатор Александр Гусев.Поздним вечером российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской и Брянской областями, подсчитали в Минобороны России.В течение ночи ПВО уничтожила и перехватила 20 украинских БПЛА: 14 над Курской областью, два - над московским регионом. О других атаках ВСУ - в материале ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области: пострадали мирный житель и боец самообороны на сайте Украина.ру.

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новости, москва, московская область, красногорск, алексей воробьев, сергей собянин, вооруженные силы украины