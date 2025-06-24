Почему Россия не копирует Израиль: Ищенко объяснил отказ от точечных ударов по руководству Украины - 24.06.2025 Украина.ру
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Почему Россия не копирует Израиль: Ищенко объяснил отказ от точечных ударов по руководству Украины
Почему Россия не копирует Израиль: Ищенко объяснил отказ от точечных ударов по руководству Украины - 24.06.2025 Украина.ру
Почему Россия не копирует Израиль: Ищенко объяснил отказ от точечных ударов по руководству Украины
Россия сознательно избегает тактики ликвидации высших должностных лиц Украины, поскольку это не приведет к желаемому результату. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-06-24T22:45
2025-06-24T22:45
новости
израиль
иран
украина
ростислав ищенко
владимир зеленский
украина.ру
власти украины
конфликт
война
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"Нет, власть не потеряет поддержку внутри страны. Наоборот, она увеличится на какое-то время. Но мы получим то же самое, что Израиль - ничего", - заявляет эксперт. В качестве примера он приводит ситуацию с Ираном: "Ну хорошо, Израиль убил какое-то количество иранских генералов. А иранцы отловили почти сотню агентов Моссада и повесили их".Он подчеркивает, что даже успешное устранение Владимира Зеленского не прекратит войну - его место займет другой представитель элиты."Это же не Зеленский придумал. Зеленский это был против войны, если вы помните. Он так убедительно в своём 95-м квартале рассказывал, как он против войны", - напоминает аналитик, подчеркивая системный характер конфликта."Для нас важно обрушение фронта, а не обрушение Зеленского", - резюмировал собеседник издания, объясняя приоритеты российской стратегии.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.О последствиях ближневосточного конфликта — в интервью Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250624/ssha-i-strategiya-eskalatsii-1064210113.html
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новости, израиль, иран, украина, ростислав ищенко, владимир зеленский, украина.ру, власти украины, конфликт, война, война на украине, агент, новости россии, главные новости
Новости, Израиль, Иран, Украина, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Украина.ру, власти Украины, конфликт, война, война на Украине, агент, новости России, Главные новости

Почему Россия не копирует Израиль: Ищенко объяснил отказ от точечных ударов по руководству Украины

22:45 24.06.2025
 
Зеленский, мнящий себя Черчиллем
Зеленский, мнящий себя Черчиллем
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Россия сознательно избегает тактики ликвидации высших должностных лиц Украины, поскольку это не приведет к желаемому результату. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Нет, власть не потеряет поддержку внутри страны. Наоборот, она увеличится на какое-то время. Но мы получим то же самое, что Израиль - ничего", - заявляет эксперт.
В качестве примера он приводит ситуацию с Ираном: "Ну хорошо, Израиль убил какое-то количество иранских генералов. А иранцы отловили почти сотню агентов Моссада и повесили их".
Ищенко подробно разбирает практические сложности таких операций: "Президенты защищены еще лучше. Даже для того, чтобы с помощью разведки установить его местоположение, надо провести серьёзную агентурную работу, рискнуть большим количеством агентов".
Он подчеркивает, что даже успешное устранение Владимира Зеленского не прекратит войну - его место займет другой представитель элиты.
"Это же не Зеленский придумал. Зеленский это был против войны, если вы помните. Он так убедительно в своём 95-м квартале рассказывал, как он против войны", - напоминает аналитик, подчеркивая системный характер конфликта.
"Для нас важно обрушение фронта, а не обрушение Зеленского", - резюмировал собеседник издания, объясняя приоритеты российской стратегии.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.
О последствиях ближневосточного конфликта — в интервью Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру.
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США и стратегия эскалацииВ общем-то в атаке Ирана Израилем и США не было бы ничего удивительного, если бы всё происходящее сегодня случилось лет десять назад. Дело в том, что США всегда следовали стратегии эскалации, то есть любую проблему решали при помощи расширения пространства конфликта и/или повышения ставок.
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