Почему Россия не копирует Израиль: Ищенко объяснил отказ от точечных ударов по руководству Украины
Зеленский, мнящий себя Черчиллем
Россия сознательно избегает тактики ликвидации высших должностных лиц Украины, поскольку это не приведет к желаемому результату. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Нет, власть не потеряет поддержку внутри страны. Наоборот, она увеличится на какое-то время. Но мы получим то же самое, что Израиль - ничего", - заявляет эксперт.
В качестве примера он приводит ситуацию с Ираном: "Ну хорошо, Израиль убил какое-то количество иранских генералов. А иранцы отловили почти сотню агентов Моссада и повесили их".
Ищенко подробно разбирает практические сложности таких операций: "Президенты защищены еще лучше. Даже для того, чтобы с помощью разведки установить его местоположение, надо провести серьёзную агентурную работу, рискнуть большим количеством агентов".
Он подчеркивает, что даже успешное устранение Владимира Зеленского не прекратит войну - его место займет другой представитель элиты.
"Это же не Зеленский придумал. Зеленский это был против войны, если вы помните. Он так убедительно в своём 95-м квартале рассказывал, как он против войны", - напоминает аналитик, подчеркивая системный характер конфликта.
"Для нас важно обрушение фронта, а не обрушение Зеленского", - резюмировал собеседник издания, объясняя приоритеты российской стратегии.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.
О последствиях ближневосточного конфликта — в интервью Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру.
Вчера, 04:50США и стратегия эскалацииВ общем-то в атаке Ирана Израилем и США не было бы ничего удивительного, если бы всё происходящее сегодня случилось лет десять назад. Дело в том, что США всегда следовали стратегии эскалации, то есть любую проблему решали при помощи расширения пространства конфликта и/или повышения ставок.
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