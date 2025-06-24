https://ukraina.ru/20250624/pochemu-rossiya-ne-kopiruet-izrail-ischenko-obyasnil-otkaz-ot-tochechnykh-udarov-po-rukovodstvu-ukrainy-1064232494.html

Почему Россия не копирует Израиль: Ищенко объяснил отказ от точечных ударов по руководству Украины

Почему Россия не копирует Израиль: Ищенко объяснил отказ от точечных ударов по руководству Украины - 24.06.2025 Украина.ру

Почему Россия не копирует Израиль: Ищенко объяснил отказ от точечных ударов по руководству Украины

Россия сознательно избегает тактики ликвидации высших должностных лиц Украины, поскольку это не приведет к желаемому результату. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-06-24T22:45

2025-06-24T22:45

2025-06-24T22:45

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"Нет, власть не потеряет поддержку внутри страны. Наоборот, она увеличится на какое-то время. Но мы получим то же самое, что Израиль - ничего", - заявляет эксперт. В качестве примера он приводит ситуацию с Ираном: "Ну хорошо, Израиль убил какое-то количество иранских генералов. А иранцы отловили почти сотню агентов Моссада и повесили их".Он подчеркивает, что даже успешное устранение Владимира Зеленского не прекратит войну - его место займет другой представитель элиты."Это же не Зеленский придумал. Зеленский это был против войны, если вы помните. Он так убедительно в своём 95-м квартале рассказывал, как он против войны", - напоминает аналитик, подчеркивая системный характер конфликта."Для нас важно обрушение фронта, а не обрушение Зеленского", - резюмировал собеседник издания, объясняя приоритеты российской стратегии.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.О последствиях ближневосточного конфликта — в интервью Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250624/ssha-i-strategiya-eskalatsii-1064210113.html

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