https://ukraina.ru/20250624/iran-proigral-voynu-v-pervyy-zhe-den-iz-za-izrailskoy-agentury--zubets-1064221450.html

Иран проиграл войну в первый же день из-за израильской агентуры — Зубец

Иран проиграл войну в первый же день из-за израильской агентуры — Зубец - 24.06.2025 Украина.ру

Иран проиграл войну в первый же день из-за израильской агентуры — Зубец

Военная мощь Ирана оказалась подорвана уже в первые часы конфликта благодаря действиям израильской агентуры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

2025-06-24T22:00

2025-06-24T22:00

2025-06-24T22:00

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"Эксперты полагают, что военная мощь Ирана подорвана, и он проиграл войну в первый же день благодаря операции по внедрению израильской агентуры на его территорию", – заявил собеседник издания. Он добавил, что сейчас, вероятно, идут закулисные переговоры о завершении конфликта.Эксперт обратил внимание на уникальность операции: "Израильтяне смогли создать сеть агентов прямо возле ключевых объектов ПВО. Это беспрецедентный успех разведки, сравнимый разве что с операциями времен холодной войны".Зубец также отметил последствия этого поражения: "Сейчас Израиль контролирует иранское воздушное пространство. Это кардинально меняет расклад сил в регионе и ставит Тегеран в крайне уязвимое положение".Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250624/srazu-posle-trampovskogo-peremiriya-iran-i-izrail-zakhodyat-na-novyy-vitok-konflikta-1064221210.html

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новости, иран, израиль, алексей зубец, сша, украина.ру, война, конфликт, переговоры, главные новости, ближний восток