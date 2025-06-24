Иран проиграл войну в первый же день из-за израильской агентуры — Зубец - 24.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250624/iran-proigral-voynu-v-pervyy-zhe-den-iz-za-izrailskoy-agentury--zubets-1064221450.html
Иран проиграл войну в первый же день из-за израильской агентуры — Зубец
Иран проиграл войну в первый же день из-за израильской агентуры — Зубец - 24.06.2025 Украина.ру
Иран проиграл войну в первый же день из-за израильской агентуры — Зубец
Военная мощь Ирана оказалась подорвана уже в первые часы конфликта благодаря действиям израильской агентуры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-06-24T22:00
2025-06-24T22:00
новости
иран
израиль
алексей зубец
сша
украина.ру
война
конфликт
переговоры
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082161_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_ffed9d780158ed4fff44892f5f2d808a.jpg
"Эксперты полагают, что военная мощь Ирана подорвана, и он проиграл войну в первый же день благодаря операции по внедрению израильской агентуры на его территорию", – заявил собеседник издания. Он добавил, что сейчас, вероятно, идут закулисные переговоры о завершении конфликта.Эксперт обратил внимание на уникальность операции: "Израильтяне смогли создать сеть агентов прямо возле ключевых объектов ПВО. Это беспрецедентный успех разведки, сравнимый разве что с операциями времен холодной войны".Зубец также отметил последствия этого поражения: "Сейчас Израиль контролирует иранское воздушное пространство. Это кардинально меняет расклад сил в регионе и ставит Тегеран в крайне уязвимое положение".Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250624/srazu-posle-trampovskogo-peremiriya-iran-i-izrail-zakhodyat-na-novyy-vitok-konflikta-1064221210.html
иран
израиль
сша
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082161_0:0:1425:1068_1920x0_80_0_0_43eab132c0959ea2705c3c0317a36c85.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, израиль, алексей зубец, сша, украина.ру, война, конфликт, переговоры, главные новости, ближний восток
Новости, Иран, Израиль, Алексей Зубец, США, Украина.ру, война, конфликт, переговоры, Главные новости, Ближний Восток

Иран проиграл войну в первый же день из-за израильской агентуры — Зубец

22:00 24.06.2025
 
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
- РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
Читать в
ДзенTelegram
Военная мощь Ирана оказалась подорвана уже в первые часы конфликта благодаря действиям израильской агентуры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
"Эксперты полагают, что военная мощь Ирана подорвана, и он проиграл войну в первый же день благодаря операции по внедрению израильской агентуры на его территорию", – заявил собеседник издания. Он добавил, что сейчас, вероятно, идут закулисные переговоры о завершении конфликта.
"Провести наземную операцию против Ирана ни Израиль, ни США не могут, но нанести критический ущерб и вбомбить страну в каменный век могут", – подчеркнул Зубец.
Эксперт обратил внимание на уникальность операции: "Израильтяне смогли создать сеть агентов прямо возле ключевых объектов ПВО. Это беспрецедентный успех разведки, сравнимый разве что с операциями времен холодной войны".
Зубец также отметил последствия этого поражения: "Сейчас Израиль контролирует иранское воздушное пространство. Это кардинально меняет расклад сил в регионе и ставит Тегеран в крайне уязвимое положение".
Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.
12:10
Сразу после трамповского перемирия: Иран и Израиль заходят на новый виток конфликтаАрмия Израиля заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Ирана уже после объявления режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, уточнив, что ее перехватила израильская ПВО
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранИзраильАлексей ЗубецСШАУкраина.рувойнаконфликтпереговорыГлавные новостиБлижний Восток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Экономист Зубец: Китай пострадает от ударов по Ирану сильнее России
22:15Трамп в тупике: Ростислав Ищенко раскрыл дилемму США перед войной с Ираном
22:00Иран проиграл войну в первый же день из-за израильской агентуры — Зубец
21:59В Воронежской области ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 БПЛА - губернатор Гусев
21:57Немецкие бюргеры отреагировали на пенсии и среднюю зарплату учителя на Украине
21:53Местные жители сообщают, что от Рыльска в направлении Курска движется украинский аэростат с подвесом
21:52Поужинать и доставать Трампа. Зачем Зеленский приехал на саммит НАТО
21:38За 3,5 часа сбиты 22 украинских БПЛА над регионами РФ, сообщили в Минобороны
21:35Высокая европейская культура: в Кракове 37-летний украинец ударил 11-летнего мальчика ногой по голове
21:31Воздушное пространство Ирана вновь открыто - данные Flightradar
21:26Бывший украинский дипломат перед выдворением из Венгрии по обвинению в шпионаже пожелал уехать в Россию
21:23Украинские мониторинговые каналы сообщают о взлёте российской тактической авиации
20:59В Купянске ВСУшник снял последствия уничтожения расположения формирований киевского режима
20:55В украинских Сумах остаются ещё 32 жителя Курской области, которых Россия пытается вернуть
20:55"Нафтогаз" направил платежное требование к "Газпрому" на $1,37 млрд и предупредил, что будет при отказе
20:52В Иране на площади Революции начались празднования в честь победы над Израилем
20:49Продолжается наступление российской армии в ЛНР
20:48Премьер-министр Украины наврал лидеру протестантов ЕС
20:47Стендап генсека НАТО Рютте провалился. Хотели посмешнее, но получается трагедия для Украины
20:29Привет жене и угроза ноги русского солдата. В НАТО провели ток-шоу о мейкапе и сервировке столов
Лента новостейМолния