Экономист Зубец: Китай пострадает от ударов по Ирану сильнее России - 24.06.2025 Украина.ру
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Экономист Зубец: Китай пострадает от ударов по Ирану сильнее России
Экономист Зубец: Китай пострадает от ударов по Ирану сильнее России - 24.06.2025 Украина.ру
Экономист Зубец: Китай пострадает от ударов по Ирану сильнее России
Разгром Ирана нанесет серьезный удар по экономическим интересам Китая, в то время как Россия практически не пострадает Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-06-24T22:30
2025-06-24T22:30
новости
иран
китай
россия
алексей зубец
украина.ру
нефть
экономика
сотрудничество
война
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"Гораздо больший ущерб будет нанесен Китаю, для которого Иран — стратегический партнер и основной поставщик нефти", — заявил эксперт.Зубец пояснил: "То, что Иран поставили на колени, для Китая сильный удар, разрушение сети союзников, которую китайцы создавали много лет по всему миру".Экономист подчеркнул разницу в позициях сторон: "Для России это неприятная история, но эти события надо использовать. В отличие от Китая, мы не связаны с Ираном стратегическими энергетическими договорами"."Иран никогда не стремился быть другом России. Когда аятоллы пришли к власти в 1979 году, Советский Союз хотел с ними дружить. Но в Иране решили, что США это "большой сатана", а СССР – "меньший сатана"", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250623/1064206948.html
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новости, иран, китай, россия, алексей зубец, украина.ру, нефть, экономика, сотрудничество, война, конфликт, ближний восток, сша
Новости, Иран, Китай, Россия, Алексей Зубец, Украина.ру, нефть, экономика, сотрудничество, война, конфликт, Ближний Восток, США

Экономист Зубец: Китай пострадает от ударов по Ирану сильнее России

22:30 24.06.2025
 
Китай
Китай
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Разгром Ирана нанесет серьезный удар по экономическим интересам Китая, в то время как Россия практически не пострадает Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
"Гораздо больший ущерб будет нанесен Китаю, для которого Иран — стратегический партнер и основной поставщик нефти", — заявил эксперт.
Зубец пояснил: "То, что Иран поставили на колени, для Китая сильный удар, разрушение сети союзников, которую китайцы создавали много лет по всему миру".
Экономист подчеркнул разницу в позициях сторон: "Для России это неприятная история, но эти события надо использовать. В отличие от Китая, мы не связаны с Ираном стратегическими энергетическими договорами".
"Иран никогда не стремился быть другом России. Когда аятоллы пришли к власти в 1979 году, Советский Союз хотел с ними дружить. Но в Иране решили, что США это "большой сатана", а СССР – "меньший сатана"", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.
Борис Рожин интервью
Вчера, 22:45
Ракетные удары Ирана по американским объектам анализирует военный эксперт Борис РожинИранские ракетные удары оценил российский военный эксперт Борис Рожин
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Заголовок открываемого материала
22:30Экономист Зубец: Китай пострадает от ударов по Ирану сильнее России
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22:00Иран проиграл войну в первый же день из-за израильской агентуры — Зубец
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