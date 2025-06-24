https://ukraina.ru/20250624/ekonomist-zubets-kitay-postradaet-ot-udarov-po-iranu-silnee-rossii-1064222101.html

Экономист Зубец: Китай пострадает от ударов по Ирану сильнее России

Экономист Зубец: Китай пострадает от ударов по Ирану сильнее России - 24.06.2025 Украина.ру

Экономист Зубец: Китай пострадает от ударов по Ирану сильнее России

Разгром Ирана нанесет серьезный удар по экономическим интересам Китая, в то время как Россия практически не пострадает Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

2025-06-24T22:30

2025-06-24T22:30

2025-06-24T22:30

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иран

китай

россия

алексей зубец

украина.ру

нефть

экономика

сотрудничество

война

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"Гораздо больший ущерб будет нанесен Китаю, для которого Иран — стратегический партнер и основной поставщик нефти", — заявил эксперт.Зубец пояснил: "То, что Иран поставили на колени, для Китая сильный удар, разрушение сети союзников, которую китайцы создавали много лет по всему миру".Экономист подчеркнул разницу в позициях сторон: "Для России это неприятная история, но эти события надо использовать. В отличие от Китая, мы не связаны с Ираном стратегическими энергетическими договорами"."Иран никогда не стремился быть другом России. Когда аятоллы пришли к власти в 1979 году, Советский Союз хотел с ними дружить. Но в Иране решили, что США это "большой сатана", а СССР – "меньший сатана"", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250623/1064206948.html

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новости, иран, китай, россия, алексей зубец, украина.ру, нефть, экономика, сотрудничество, война, конфликт, ближний восток, сша