https://ukraina.ru/20250624/ekonomist-zubets-kitay-postradaet-ot-udarov-po-iranu-silnee-rossii-1064222101.html
Экономист Зубец: Китай пострадает от ударов по Ирану сильнее России
Экономист Зубец: Китай пострадает от ударов по Ирану сильнее России - 24.06.2025 Украина.ру
Экономист Зубец: Китай пострадает от ударов по Ирану сильнее России
Разгром Ирана нанесет серьезный удар по экономическим интересам Китая, в то время как Россия практически не пострадает Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-06-24T22:30
2025-06-24T22:30
2025-06-24T22:30
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"Гораздо больший ущерб будет нанесен Китаю, для которого Иран — стратегический партнер и основной поставщик нефти", — заявил эксперт.Зубец пояснил: "То, что Иран поставили на колени, для Китая сильный удар, разрушение сети союзников, которую китайцы создавали много лет по всему миру".Экономист подчеркнул разницу в позициях сторон: "Для России это неприятная история, но эти события надо использовать. В отличие от Китая, мы не связаны с Ираном стратегическими энергетическими договорами"."Иран никогда не стремился быть другом России. Когда аятоллы пришли к власти в 1979 году, Советский Союз хотел с ними дружить. Но в Иране решили, что США это "большой сатана", а СССР – "меньший сатана"", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250623/1064206948.html
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Новости, Иран, Китай, Россия, Алексей Зубец, Украина.ру, нефть, экономика, сотрудничество, война, конфликт, Ближний Восток, США
Экономист Зубец: Китай пострадает от ударов по Ирану сильнее России
Разгром Ирана нанесет серьезный удар по экономическим интересам Китая, в то время как Россия практически не пострадает Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец