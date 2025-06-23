https://ukraina.ru/20250623/priklyucheniya-amerikantsa-v-rossii-ili-nash-uklad-i-novaya-normalnost-1064164615.html

Приключения американца в России. Или наш уклад и новая нормальность

Приключения американца в России. Или наш уклад и новая нормальность - 23.06.2025 Украина.ру

Приключения американца в России. Или наш уклад и новая нормальность

Зацепили многочисленные и восторженные цитирования в отечественных медиа московских впечатлений отца Илона Маска - экзотичного Эррола. "Братский папа" в полном восторге от чистоты и простора московских улиц и метро, от безупречности общепита, от масштаба и безопасности, которые излучает столица.

2025-06-23T03:35

2025-06-23T03:35

2025-06-23T03:35

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После этих восторгов, с особым недоумением читаешь последние высказывания Трампа о том, что "Россию все ненавидят".Конечно, хвала столичным коммунальщикам и самомУ бесподобному мэру великого города. Но все же - это, пусть и приятные, но поверхностные впечатления достойного гостя. Чувствую, что под ними находится и нечто более основательное, фундаментальное. Нечто базальтовое!Мне весьма симпатичен экстравагантный Эррол. О нем, уверен, еще напишут романы и снимут фильмы покруче, чем о знаменитом сыне-мультимиллиардере. Да, что там сыне! Эпопея его жизни - это приключения Индиана Джонса в квадрате. А то и кубе.И Москву он оценивал, не через окно роскошной гостиницы Метрополь, а через призму своей шикарной жизни. "Шикарной" не в плане гламура, а концентрации замысловатых сюжетов, запредельного опыта выживания, умопомрачительного риска…Есть дети, которые превосходят своих родителей. А есть родители, которые остаются недосягаемым горизонтом для своих самых талантливых детей…Илон родился как раз в тот период, когда мозг человека статистически стал уменьшаться. Мир специализировался и человечеству стал обременителен слишком мощный "персональный компьютер". Сосет энергии неуёмно - более 21 процента всего тела. А для решения профильных задач, мощность явно избыточна. Чтобы стать великим политиком, бизнесменом или художником сегодня за глаза хватит и половину проектной силы.А вот дружище Эррол - старой универсальной сборки. Когда одному человеку приходилось решать сразу кучу разнородных и разноплановых проблем: от содержания семьи до спасения страны. Поэтому и ценю так его мнение. Оно поглубже, чем следующего поколения.Попробую с этой позиции и расшифровать его восторг. Думаю, что в Москве его поразил именно российский уклад. То есть сочетание форм и способов производства с моделями потребления самых разных социальных слоев.В Штатах это сегодня главная проблема. То, что ныне происходит в Калифорнии и окрестностях - пока лишь вялые проявления зреющего в недрах западного общества раскола между способами производства и, вообще, способами жизни капиталистического модерна и пост-модерна. И Эррол Маск, как мудрый наблюдатель, увидел на просторах Москвы именно образец некого "евразийского концепта", в рамках которого и решается это противостояние, разрешается данное противоречие.То есть, он не отблесками столичной жизни восторгался, а российскими устоями. Не позолоченными куполами, а гранитным фундаментом…У "братского папы" уникальна не только жизнь, но главная профессия. Он старатель. Точнее, добытчик изумрудов.Так уж сложилось, что довелось почти тем же самым и почти в то же время заниматься в Южной Африке. Только больше по линии алмазов. Но характер и суть деятельности почти одни и те же. Поэтому и могу надеяться на верность суждений.Уже неоднократно отмечал как опыт одной профессии может повлиять на практику другой. Причем, лежащей совсем в иной плоскости бытия. Например, из строителей по профессии и призванию, получаются самые эффективные политики. Они видят, через призму своей бывшей деятельности, самую сердцевину политики. А именно то, что малый "недострой" покрывается только большим "недостроем".Уже отмечал, что сам Трамп еще в юности знавал, что избежать санкции и рекламации за недостроенный к сроку туалет можно, лишь замастырив вокруг него завод. Недострой завода легко покроет недострой туалета. Ну, как незавершенный забор на границе с Мексикой покрывается мега-проектами Северного морского пути…Повторяю, писал об этом неоднократно.Но вот старатель… Здесь несколько другая история. Это персонаж, который каждой своей пОрой чувствует, как чревато где угодно копать без доброй воли государства.Помню как оформлял в Намибии бесконечные бумаги на маленький алмазоносный кляйм - участок. Не просто бюрократический ужас, а ужас-ужас.Наивный Илон то ли подзабыл, то ли не знает, что все его "марсианские хроники" - хронический маразм без перманентной опоры на государство. Сейчас, правда, напомнили. Бюджет НАСА сократили на двадцать два процента, а Марс исчез из вида на все сто.Но папа помнит и знает. Старатель! Он заставил сынка примириться с дядей Трампом. В сверхдержаве деньги никогда не возьмут верх над властью. Иначе - не сверхдержава.Кстати это ни как не поймут профессиональные демократы. Они все пытаются консолидировать именно деньги. Даже сына Сороса Алекса оженили на наперстнице Клинтонши Хуме Абедин.Забавная получилась пара. Мусульманская гурия под полтинник и иудейский юноша в тридцать с гаком. Жена бывшего педофила и миллиардер с наклонностями геронтофила. Что не сделаешь ради объединения денег.А респы больше объединяют власть. Папа не только старатель. Он еще и республиканец по духу. Любит деньги, но не считает их главной ценностью. Чтит традиционную семью, но ударяет за молоденькими барышнями. Выглядит в тренажерном зале в почтенном возрасте как демократ Шварцнеггер в молодости. Папа может! Потому что всегда топит за ту власть, которая ближе к природе человека.Наверное это он подсказал сыну Илону создать свою партию - максимально природную и истории страны, и миссии гражданина. Я бы им порекомендовал название "Родина Америка"…Он и сына учит, что только самки "за деньги, да", а настоящий мачо "да, за власть". Если она природная. То есть не химерная и не дутая.Папа любит Россию. Старый старатель почуял, что здесь можно добыть много чего стоящего. Проблем в стране, конечно, масса. Но это масса породы, из которой, при соответствующем укладе деятельности, и можно извлечь здоровые отношения и нормальные ценности.Ирония судьбы. Треть века назад нас убедили уничтожить страну, обещая дать взамен "нормальное общество". Сейчас, самые умудренные и духовно здоровые американцы, влюбляются в Россию как оплот нормальности. Раньше "их" реальность становилась нашей мечтой, сейчас наша нормальность становится "ихними" грезами.Да, российский уклад, наша новая нормальность иногда выглядит архаично, а порой эклектично. Кто-то видит в ней терпкую смесь строгих государственных имперских императивов с купеческой вольготницей.Кто-то сетует, что мелкий и средний частный бизнес развивается в ущерб крупного частного - особенно, сырьевого. Но умудренные опытом старатели, типа Эррола, многозначительно усмехаются - у сверхдержав своя походка.Это, хоть и тертая в бизнес мутках, но наивная в политике, блоггерша Собчак может недоумевать почему с ПМЭФ ( Петербургского международного экономического форума) исчезли все б….м-м эскортницы. Ну, кроме неё самой. А все дело в том, что даже бизнес становится почти нормальным. Ведь, правда "папа"?..Вот за это старатель и любит наш бытийный уклад, нашу государственную нормальнось.Таков этот патриот своей "изумрудной" страны. В определенном смысле, более влиятельный, чем его президент.И в чем-то "наш человек".Подробнее о визите Эррола Трампа в Москву - в статье Елены Мурзиной "Зачем на самом деле приезжал в Москву Эррол Маск? Почему поссорились и тут же помирились Илон и Дональд?"

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мнения, россия, москва, мексика, дональд трамп, илон маск, джордж сорос, наса, петербургский международный экономический форум (фонд)