https://ukraina.ru/20250612/zachem-na-samom-dele-priezzhal-v-moskvu-errol-mask-pochemu-possorilis-i-tut-zhe-pomirilis-ilon-i-1063860200.html

Зачем на самом деле приезжал в Москву Эррол Маск? Почему поссорились и тут же помирились Илон и Дональд?

Зачем на самом деле приезжал в Москву Эррол Маск? Почему поссорились и тут же помирились Илон и Дональд? - 12.06.2025 Украина.ру

Зачем на самом деле приезжал в Москву Эррол Маск? Почему поссорились и тут же помирились Илон и Дональд?

Пока весь мир с интересом наблюдал за эпичным противостоянием президента США Дональда Трампа и его ближайшего доверенного советника и соратника богатейшего человека в мире Илона Маска, в Москву без особой помпы приехал отец этого соратника - Эррол Маск.

2025-06-12T11:48

2025-06-12T11:48

2025-06-12T11:48

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Эррол Маск прямо из Москвы ласково обратился к своему сыну, предварительно с удовольствием сделав фото на фоне собора Василия Блаженного на Красной площади.Он сказал: "Дональд прав, сынок."Там ещё были рассуждения про альфа самцов различных видов, например, про горилл (??) которые часто выясняют отношения.Но общий смысл такой: Трамп прав, а тебе придётся подчиниться, Илон.Что Илон уже тоже сделал. Написал: "был не прав, вспылил".Всё дело в акциях?Ссора Илона и Дональда в целом производит впечатление искусственно сконструированной. Для каких-то целей она была нужна.Одна из целей лежит "на поверхности": акции "Теслы", которые на фоне заявлений Трампа и Маска идут то вверх, то вниз. А кто-то покупает, продаёт и подсчитывает прибыль."Сожалею о некоторых постах о президенте Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", - такое сообщение опубликовал Маск. И акции "Теслы" сразу выросли на 3 процента.Удобно! Отличный регулятор стоимости и безграничные возможности для финансовых спекуляций. Деньги производятся буквально из воздуха.Не будем показывать пальцем, но выгодополучателями могут быть как сами Маск и Трамп, так и множество связанных с ними бизнесменов.Это одна из версий. Но она очевиднейшим образом соответствует характеру нынешней трамповской администрации."Хорошо быть царём"За первые 100 дней своего президентства Трамп не только вернул всё вложенное в предвыборную кампанию, не только рассчитался по всем долгам, но и неплохо обогатился."Хорошо быть царём", - с таким заголовком вышла статья про Дональда и его "100 дней" в американской прессе.Да, результатов на политическом уровне у Трампа не так много (по крайней мере, внешне выглядит именно так). А вот в плане личного обогащения всё отлично!Трамп озолотился на своей крипто монетке. Трамп дал возможность своим друзьям инвесторам и застройщикам начать интереснейшие новые проекты.Около Трампа хорошо заработали вообще все, включая Илона Маска."Мы хотим получить бесплатно"А новые договора с монархиями Залива! Триллиарды денег, которые дают "под Трампа", и на которые не могут наложить свои жадные лапы Конгресс, Сенат и ФРС.Мелкой деталью на этом фоне баснословных потоков прибыли выглядит самолёт, подаренный Трампу эмиром Катара."Боинг" для президента за 400 миллионов. Раздались крики политиков США: президент не имеет права принимать этот подарок!На что Трамп просто сказал:"Мы хотим получить этот самолет БЕСПЛАТНО".Это фраза, которую надо помнить. Квинтэссенция. Кредо Трампа.Справедливости ради, надо сказать, что самолёт передан ВВС США, и не будет принадлежать лично президенту.Но Трамп своего добился: деньги получил, всех подкормил, даже самолет в подарок умудрился цапнуть.Где самолёт президента?С этим самолётом вообще интересная история: "Эйр Форс ван", новый самолёт президента, был заказан "Боингу" еще на прошлом сроке Трампа.Ушёл Трамп, пришёл Байден. Ушёл Байден, пришёл снова Трамп. А самолёта нет!"Боинг" никак не может его изготовить, а стоимость "борта номер один" всё время растёт.Так что приняв самолёт в подарок, Трамп, возможно, поступил как рачительный хозяин. Если свои не могут изготовить, то лучше взять у эмиров.Но это, конечно, момент символический. Неужели так плохи дела у "Боинга"? И что тогда можно говорить про всю Америку?Трамп не унывает. Он говорит про себя, что "одновременно играет на десяти досках".Возможно. Но в среде его сторонников растёт разочарование и недовольство: пока что для американцев жизнь не стала ощутимо лучше.И это еще одна возможная причина конфликта Маска и Трампа.Возможно, псевдо конфликт между Трампом и Маском - это был такой пробный шар, барометр, для измерения общей температуры и моделирования будущих действий."Палантир"Обогатились не только сыновья Трампа, его родственники и друзья.Так же вовсе не в накладе Илон Маск, который "жаловался", что потратил на избирательную кампанию Трампа 240 миллионов. Капитализация "Теслы" выросла за последние месяцы на 15 миллиардов долларов.Так же "Палантир" - фирма Питера Тиля, венчурного капиталиста и миллиардера, который стоит за Маском (они друзья и создатели совместных проектов), Джей ди Вэнсом (Вэнс у него и работал), и много кем ещё в администрации Трампа."Палантир" получил доступ к базам данных, о которых только мог мечтать: министерства труда, здоровья и т.д.Именно "Палантир" привёл к власти Дональда Трампа в уже далеком 2016 году. Потенциальные избиратели в соцсетях обрабатывались в соответствии с профилем личности.Эти данные собирает про каждого из нас множество кампаний. Есть специальные "сыщики" в сетях, и их множество. Они подслушивают, подсматривают, следят за движением зрачков наших глаз.Что заинтересовало потребителя? Что он хотел бы купить? На каждого из нас собирают досье. И не одно! Их сотни.Общество тотальной слежкиНе зря Павел Дуров в недавно вышедшем интервью Такеру Карлсону признался, что у него нет телефона. Он считает его крайне вредным. Из-за слежки и распыления внимания. Дуров пользуется айпадом.Так же точно, как дом или машину, потребителю можно "продать" кандидата в президенты. Это блестяще продемонстрировали Тиль, Маск и "Палантир".В следующем раунде их переиграла бюрократия с "голосованием по почте" и "голосованием 150-летних", и был избран Байден.А потом, не без помощи соцсетей и их повелителей, "техноцарей", был избран опять Трамп."Палантир" наверняка отслеживает и сейчас реакции в США на "ссору Илона и Дональда".Что думает потребитель политического варева? Верят, нет? За кого готовы голосовать?Конечно, эти технологии являются только вспомогательными инструментами.Политтехнологи и компьютерные "гуру" - не "цари", которые ставят "пешку - президента". Решают не они! Но они активно помогают.Маск потерял контроль?Могло ли быть причиной конфликта Маска и Трампа то, что Маск "возомнил", что это он "поставил президента США"?Да конечно же, нет. Маск совсем не дурак. И Тиль, его друг, находящийся в тени, тоже. Они всё прекрасно понимают.Также Илон Маск прекрасно понимает, что все его компании, стартапы, старлинки, Теслы, космические пилотируемые аппараты - всё это держится и работает только в результате госконтрактов, которые Маск получает от правительства США.Маск не протянет и месяца без денег из бюджета.Поэтому, ссора эта - скорее всего, спектакль. Зачем и почему? Станет вскоре понятно. Когда игроки сделают следующий ход.А обвинения Маска по поводу того, что Трамп есть в "файлах Эпштейна" - это просто смехотворно.Какой остров Эпштейна? Да Трампу Мелания уши оторвёт, как только он откроет рот и скажет: "я на острова". Он же под пятой! В хорошем смысле, естественно.Финита ля комедияКомедия уже закончилась серией заявлений Маска: "я сам нанёс себе самый большой вред", "я сожалею, великий Дональд".Дональд Трамп:"Я был разочарован в нём. Но что случилось, то случилось. Такое случается. Я не виню его."Мог ли быть Маск крайне раздражён? В это верится с трудом. Люди такого уровня, дошагавшие до такого уровня, раздражаются только по заранее запланированному сценарию.Скорее всего, выпустили пар "ядра Мага электората". Вы недовольны "папой Трампом"? Вот смотрите, Илон тоже!И конечно, подсчитали прибыль. Очень хорошая получилась история в финансовом отношении.Папа в МосквеНо вернемся теперь к папе Эрролу. Может быть, он повлиял на Илона и предупредил катастрофу?Возможно, папа Эррол тоже сыграл свою небольшую роль в спектакле. Но настоящая его роль и миссия сейчас заключается в другом.В феврале этого года Эррол Маск организовал Илону переговоры с Сирилом Рамафосой, президентом ЮАР. Страна, напомним, входит в БРИКС.Возможно, и сейчас Эррол Маск выступил как связной, посланник. Между Илоном и кем-то в России. И даже наверняка.Но также очень важна его всем заметная миссия, сигнал: бизнесмены мира едут в Москву.Вместе с этим Эррол провёл пиар акцию для жителей Запада. Всем же интересно посмотреть на папу самого богатого человека в мире!Как он воспитывал Илона? (Разрешал ему практически всё, даже давал порулить самолётом в 12 лет).Что он говорит сейчас, находясь прямо на Красной площади?Папа о Москве и РоссииОтдельно надо отметить, что сказал Эррол Маск о Москве, России и президенте нашей страны.Отец Илона Маска о Москве:"Во многом этот город - лучшая столица мира! А я был во всех столицах!"О президенте России:"Я бы хотел поучиться лидерским качествам у президента Путина. Я хочу подчеркнуть его устойчивость и впечатляющие личные качества."О России и опять о Москве:"Первое, что я увидел - абсолютно прекрасная цивилизация. Я увидел город, который мог бы поспорить с Древним Римом.Дороги, их планировка. Тот, кто проектировал этот город - гений.Повсюду чистота.Повсюду, в садах и парках, гуляют женщины и дети, совершенно не беспокоясь о своей безопасности. Они просто счастливы. Это впечатление останется со мной на всю жизнь."Были, конечно, и другие неожиданные моменты для Эррола Маска. Он признался, что был удивлён: в меню ресторана он ожидал увидеть только борщ и водку.Пельмени с уткой? Десерты? Эррол выбрал котлету с пюре и "чуть не упал со стула", настолько всё было вкусно.Чем их там кормят, в Претории?Форум будущегоЭррол Маск прибыл в Москву для участия в "Форуме будущего 2050".А по видео, для участия в форуме, вышел на связь из Австралии отец Джулиана Ассанжа, Джон Шиптон, его самый горячий сторонник и помощник.Надо сказать, что Джон Шиптон тоже побывал в Москве, осенью 2024 года, участвовал в мероприятиях, связанных со встречей стран БРИКС.Очень интересный момент. Началась "дипломатия отцов". Это можно сказать, новая "дипломатия Трампа".Ноу-хау Трампа - "Дипломатия отцов и друзей"Вряд ли отец Маска мог бы поехать в Москву для участия в такой конференции, находиться на сцене, на таком высоком уровне (он сидел рядом с нашим главой МИД, Сергеем Лавровым) без согласия (или инициативы?) Илона Маска или самого Трампа.Трамп активно использует и родственников, и друзей.Массад Фарес Булос, отец зятя Трампа, Майкла Булоса, который женат на Тиффани Трамп, является старшим советником президента США по ближневосточным и африканским делам.Послом в Греции назначена Кимберли Гилфойл, известная телеведущая, которая несколько лет встречалась с сыном Трампа. Потом они расстались, но с Кимберли у всей семьи остались хорошие отношения, её отправили послом в Грецию.Маму Маска, Мэй Маск, тоже собирались отправить куда-то послом. Папу Джареда Кушнера - тоже.Трамп активно замещает людей на ключевых точках родственниками и друзьями.Но дело не в том, что он ищет для них тёплые местечки (хотя это тоже может быть). Основная цель Трампа - действовать не через старую администрацию. На демонтаж наследия Демпартии, если этим заняться всерьёз, уйдёт весь его президентский срок.Бизнес за сотрудничествоСоздаётся целое объединение бизнесменов, они больше не хотят зависеть от политиков и дипломатов. Аккуратно замещают собой государственных деятелей.По сути, таким представителем от бизнеса был спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Миллиардер, адвокат и филантроп.Эррол Маск - миллиардер, инженер, пилот, политик и предприниматель.Они хотят сотрудничать, налаживать связи. Возможно, речь идёт о том, чтобы перенести часть бизнеса в Россию. Ресурсы находятся здесь. Зачем возить их по всему миру?Ну а дипломатия отцов и родственников - тоже почему нет ? Это ещё и отличный пиар ход.Эррол Маск, кстати, прочитал в Москве лекцию о долголетии. Как это будет происходить в самом недалёком будущем, как мы будем продлевать себе жизнь?Если очень коротко: можно расшифровать геном человека уже сейчас и получить список своих потенциальных заболеваний. И естественно, постараться их профилактировать. Такие анализы уже доступны, надо делать!Эррол Маск был в этот раз в Москве в роли почётного гостя. Можно сказать, обычный деловой визит.Но можно ли было представить себе такой визит хотя бы год назад?Сейчас это становится чем-то обыденным.А в следующий раз Эррол Маск уже не будет удивляться тому, что в меню московского ресторана оказался не только борщ.Кстати, борщ он тоже заказал. И остался чрезвычайно доволен. Вкусно!Подробнее о причинах и последствиях Трампа и Маска - в статье Виктории Титовой "Ссора Трампа и Маска: причины и последствия"

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Елена Мурзина

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