https://ukraina.ru/20250623/nikolay-sorokin-voennaya-pomosch-rossii-i-kitaya-sdelaet-iran-neuyazvimym-1064163332.html

Николай Сорокин: Военная помощь России и Китая сделает Иран неуязвимым

Николай Сорокин: Военная помощь России и Китая сделает Иран неуязвимым - 23.06.2025 Украина.ру

Николай Сорокин: Военная помощь России и Китая сделает Иран неуязвимым

Военно-техническое сотрудничество Москвы и Пекина с Тегераном может кардинально изменить расстановку сил в регионе, считает директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин

2025-06-23T05:30

2025-06-23T05:30

2025-06-23T05:30

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"Мы можем передавать Ирану самолеты. Можем передавать не только ударные средства, но и различные материальные ресурсы. А то, что не додадим мы, может передать Китай через Пакистан", – отметил Сорокин.По словам эксперта, Россия рассматривает возможность поставок Ирану современных систем ПВО, включая С-400, что значительно осложнит проведение воздушных операций против Тегерана. Сорокин подчеркнул, что такое сотрудничество взаимовыгодно – Иран обладает развитой электронной промышленностью и может предложить ценные технологии в обмен на вооружение.Аналитик обратил внимание, что китайская помощь, вероятно, будет поступать через Пакистан, что создаст дополнительную сложность для западных спецслужб, пытающихся отследить эти поставки. Как отметил Сорокин, комбинированная поддержка двух ядерных держав сделает иранскую оборону практически неуязвимой для традиционных методов воздействия.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру.О том, какие причины заставили Трампа принять решение ударить по ядерным объектам в Иране – в материале "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250619/sergey-mikheev-netanyakhu-tolkaet-trampa-v-voynu-porazhenie-irana-v-kotoroy-nevygodno-rossii-1064051989.html

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новости, иран, россия, олег сорокин, ближний восток, пакистан, война, конфликт, пво, главные новости, военная помощь