Николай Сорокин: Военная помощь России и Китая сделает Иран неуязвимым - 23.06.2025 Украина.ру
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Николай Сорокин: Военная помощь России и Китая сделает Иран неуязвимым
Николай Сорокин: Военная помощь России и Китая сделает Иран неуязвимым - 23.06.2025 Украина.ру
Николай Сорокин: Военная помощь России и Китая сделает Иран неуязвимым
Военно-техническое сотрудничество Москвы и Пекина с Тегераном может кардинально изменить расстановку сил в регионе, считает директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин
2025-06-23T05:30
2025-06-23T05:30
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иран
россия
олег сорокин
ближний восток
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война
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"Мы можем передавать Ирану самолеты. Можем передавать не только ударные средства, но и различные материальные ресурсы. А то, что не додадим мы, может передать Китай через Пакистан", – отметил Сорокин.По словам эксперта, Россия рассматривает возможность поставок Ирану современных систем ПВО, включая С-400, что значительно осложнит проведение воздушных операций против Тегерана. Сорокин подчеркнул, что такое сотрудничество взаимовыгодно – Иран обладает развитой электронной промышленностью и может предложить ценные технологии в обмен на вооружение.Аналитик обратил внимание, что китайская помощь, вероятно, будет поступать через Пакистан, что создаст дополнительную сложность для западных спецслужб, пытающихся отследить эти поставки. Как отметил Сорокин, комбинированная поддержка двух ядерных держав сделает иранскую оборону практически неуязвимой для традиционных методов воздействия.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру.О том, какие причины заставили Трампа принять решение ударить по ядерным объектам в Иране – в материале "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250619/sergey-mikheev-netanyakhu-tolkaet-trampa-v-voynu-porazhenie-irana-v-kotoroy-nevygodno-rossii-1064051989.html
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новости, иран, россия, олег сорокин, ближний восток, пакистан, война, конфликт, пво, главные новости, военная помощь
Новости, Иран, Россия, Олег Сорокин, Ближний Восток, Пакистан, война, конфликт, ПВО, Главные новости, военная помощь

Николай Сорокин: Военная помощь России и Китая сделает Иран неуязвимым

05:30 23.06.2025
 
© AP / Mohammad Rasoul Moradi
- РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP / Mohammad Rasoul Moradi
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Военно-техническое сотрудничество Москвы и Пекина с Тегераном может кардинально изменить расстановку сил в регионе, считает директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин
"Мы можем передавать Ирану самолеты. Можем передавать не только ударные средства, но и различные материальные ресурсы. А то, что не додадим мы, может передать Китай через Пакистан", – отметил Сорокин.
По словам эксперта, Россия рассматривает возможность поставок Ирану современных систем ПВО, включая С-400, что значительно осложнит проведение воздушных операций против Тегерана.
Сорокин подчеркнул, что такое сотрудничество взаимовыгодно – Иран обладает развитой электронной промышленностью и может предложить ценные технологии в обмен на вооружение.
Аналитик обратил внимание, что китайская помощь, вероятно, будет поступать через Пакистан, что создаст дополнительную сложность для западных спецслужб, пытающихся отследить эти поставки.
Как отметил Сорокин, комбинированная поддержка двух ядерных держав сделает иранскую оборону практически неуязвимой для традиционных методов воздействия.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру.
О том, какие причины заставили Трампа принять решение ударить по ядерным объектам в Иране – в материале "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.
Сергей Михеев интервью - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
19 июня, 18:00
Сергей Михеев: Нетаньяху толкает Трампа в войну, поражение Ирана в которой невыгодно РоссииНасчет Третьей мировой войны я остаюсь скептиком, потому что не очень понимаю, кто с кем должен воевать. Есть три ядерные державы, Россия, Китай, США. С трудом представляю, чтобы они схватились в схватке из-за Ирана, хотя нам его поражение не выгодно. Мы не схватились в ядерной войне и из-за Украины. При Байдене была такая возможность, сейчас нет.
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Заголовок открываемого материала
05:45Иран может обрушить экономику США, заблокировав Ормузский пролив – Зубец
05:30Николай Сорокин: Военная помощь России и Китая сделает Иран неуязвимым
05:00Эксперт Зубец раскрыл истинную причину ударов США по ядерным объектам Ирана
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