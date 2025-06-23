Николай Сорокин: Военная помощь России и Китая сделает Иран неуязвимым
© AP / Mohammad Rasoul Moradi
© AP / Mohammad Rasoul Moradi
Военно-техническое сотрудничество Москвы и Пекина с Тегераном может кардинально изменить расстановку сил в регионе, считает директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин
"Мы можем передавать Ирану самолеты. Можем передавать не только ударные средства, но и различные материальные ресурсы. А то, что не додадим мы, может передать Китай через Пакистан", – отметил Сорокин.
По словам эксперта, Россия рассматривает возможность поставок Ирану современных систем ПВО, включая С-400, что значительно осложнит проведение воздушных операций против Тегерана.
Сорокин подчеркнул, что такое сотрудничество взаимовыгодно – Иран обладает развитой электронной промышленностью и может предложить ценные технологии в обмен на вооружение.
Аналитик обратил внимание, что китайская помощь, вероятно, будет поступать через Пакистан, что создаст дополнительную сложность для западных спецслужб, пытающихся отследить эти поставки.
Как отметил Сорокин, комбинированная поддержка двух ядерных держав сделает иранскую оборону практически неуязвимой для традиционных методов воздействия.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру.
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19 июня, 18:00Сергей Михеев: Нетаньяху толкает Трампа в войну, поражение Ирана в которой невыгодно РоссииНасчет Третьей мировой войны я остаюсь скептиком, потому что не очень понимаю, кто с кем должен воевать. Есть три ядерные державы, Россия, Китай, США. С трудом представляю, чтобы они схватились в схватке из-за Ирана, хотя нам его поражение не выгодно. Мы не схватились в ядерной войне и из-за Украины. При Байдене была такая возможность, сейчас нет.
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