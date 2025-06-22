https://ukraina.ru/20250622/tramp-idt-va-bank-1064161661.html

Трамп идёт ва-банк

Трамп идёт ва-банк - 22.06.2025 Украина.ру

Трамп идёт ва-банк

Когда я закончил предыдущую статью, посвящённую ирано-израильскому кризису, американские самолёты как раз выходили на ударные позиции в районе иранских ядерных центров.

2025-06-22T20:55

2025-06-22T20:55

2025-06-22T20:55

иран

сша

китай

дональд трамп

владимир путин

дмитрий медведев

мнения

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Но, поскольку такой вариант в предыдущем материале предусматривался (Трамп может нанести удар раньше, чем истечёт срок его ультиматума, как потому, что Израиль не может ждать, так и потому, что сами сроки могут быть назначены для отвлечения внимания) стратегически ничего не изменилось.Кроме одного – США прошли развилку, до которой они могли решать вступать им в конфликт непосредственно или оставить Израиль отдуваться в одиночестве. Впрочем, я писал, что с крайне высокой вероятностью США нанесут удар по Ирану, так как катастрофическое поражение Израиля несёт для них слишком большие издержки. Вашингтону надо выйти из кризиса быстро, выйти так, чтобы и США, и Израиль сохранили лицо и даже, чтобы можно было объявить о победе над иранской ядерной программой.Более того, как я и писал в предыдущем материале, у Трампа сразу возникли внутриполитические трудности. Поскольку данные об отсутствии поддержки американскими избирателями атаки на Иран безусловно были известны в самих США, поскольку также демократы в последние десятилетия традиционно опираются на мигрантские и маргинальные слои американского общества, сильно исламизированные и потому предельно антиизраильски настроенные (хоть речь и идёт преимущественно о вульгарном исламе, но чем он вульгарнее, тем радикальнее) лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер потребовал от Трампа объяснения причин по которым он втягивает США в опасный конфликт, в войну без санкции конгресса.Надо иметь в виду, что республиканское большинство в сенате кране неустойчивое и противников Трампа в нём предостаточно. Более того, поведение палаты представителей, где у республиканцев более прочные позиции, также непредсказуемо, как по причине настроений избирателей, так и потому, что Трампа обвиняют в узурпации прерогативы конгресса объявлять войну.Президенты вообще-то давно узурпировали эту прерогативу, ещё при Рейгане никто не получал санкцию конгресса для вторжения на Гренаду. Да и потом, Панама, Афганистан, Ирак, Сирия, Ливия – везде США вели боевые действия без объявления войны, а значит без санкции конгресса. Но в данном случае речь идёт об опасности мировой войны – никто в США и во всём мире не знает как глубоко готовы втянуться Россия и Китай в поддержку Ирана, но предупреждение Дмитрия Медведева о том, что Иран может получить материалы и технологии для производства ядерного оружия или даже само оружие от третьей стороны заставляют задуматься. Медведев, конечно, играет "плохого полицейского" в паре с Путиным, а "хороший полицейский" - Путин пока так радикально не высказывался. Но ключевое словосочетание здесь не "плохой полицейский", а в паре с Путиным. Реакция Китая была предельно (по китайским меркам) жёсткой ещё до американского удара.Трамп почти не мог не ударить (почти, потому что всегда есть доля процента на неожиданное решение) и он ударил. Теперь перед ним стоит задача выйти из конфликта без потрясений. Поэтому США сразу же заявили, что это не война, что они не планируют продолжать удары и что Ирану не следует отвечать, потому что тогда они вынуждены будут продолжить удары по Ирану, в ответ на его ответ.Пока что Иран ответил только закрытием Ормузского пролива (что существенно), объявлением всех американцев в регионе законными целями (что несущественно, пока американцы не начали реально гибнуть пачками) и усилением ударов по Израилю, что стратегически важно, так как пока что именно Израиль остаётся ключевым звеном в этом кризисе – его военная катастрофа будет означать также поражение США.С другой стороны, иранцы понимают, что отсутствие ответа по американским базам в регионе позволит Трампу и дальше корчить вершителя судеб мира и утверждать (как минимум для американского избирателя), что США достигли невиданных успехов и Иран уже умоляет, чтобы хоть кто-нибудь принял его капитуляцию, поэтому надо бы ударить ещё.Но и здесь всё не так однозначно, как может показаться. С одной стороны, отсутствие иранского ответа должно усилить внутриполитические позиции Трампа, с другой команда Трампа может интерпретировать иранский ответ по американским войскам, базам или кораблям в регионе, как объявление войны США ("не мы напали, на нас напали"). Как прореагирует на все эти кунштюки американский избиратель никто не знает. Следовательно Иран не может заранее просчитать усилит его ответ внутриполитические позиции Трампа или наоборот ослабит. Поэтому, принимая решение, Тегеран будет исходить из трёх базовых предпосылок:· что выгоднее с точки зрения расстановки сил в иранской внутренней политике (демонстративное обострение или демонстративная сдержанность);· что выгоднее, исходя из возможности занятия ближневосточными государствами более активной проиранской позиции;· что покажут консультации с Россией и Китаем. В Россию министр иностранных дел Ирана должен прибыть завтра (во вторник), с Китаем консультации постоянно идут в неформальном закрытом режиме с самого начала кризиса.При этом можно сразу сказать, что китайская позиция в данном случае будет радикальнее российской, вопрос насколько. Готова ли будет Россия выйти за пределы дипломатических протестов в случае эскалации ситуации? Как высоко готов поднять ставки Китай – только поставки оружия без официального объявления, официальное заявление о всеобъемлющей поддержке Ирана но без участия в боевых действиях или готовность к ограниченному (насколько) участию в боевых действиях?Ключевой при решении Ирана будет внутриполитическая ситуация, так как для любого правительства, тем более отражающего внешнюю агрессию, важнейшим фактором является поддержка собственного народа. Но и позиция России и КНР будет иметь огромное влияние на решение Ирана, поскольку Тегерану надо быть уверенным в том, что он не останется без внешней помощи (как военной, так и дипломатической).В целом "мудрый" Трамп повысил ставки значительно неудачнее чем это делал поражённый деменцией Байден. И дело не в риске – риск в политике обычное дело. Рискуют, принимая решения, и Иран, и Россия, и Китай, и все остальные. Дело в том, что решение вопроса о вступлении США в полномасштабную войну на Ближнем Востоке Трамп отдал на усмотрение Ирана, России и Китая. Как бы ни развивались дальнейшие события, они будут развиваться так потому, что Москва и Пекин решили, что им так выгоднее, а Иран либо тоже так считает, либо просто не имеет другого варианта действий в силу сложившихся обстоятельств.Утрата контроля над событиями - самый страшный промах политика. Трамп контроль утратил. Он не только не может прогнозировать развитие кризиса после американского удара – он никак не может повлиять на его развитие в нужном США направлении. Решение за его политическими оппонентами. Ему остаётся надеяться, что Иран, Россия и Китай ошибутся. Но надежда на чужую ошибку не является путём к победе, чаще всего это путь к катастрофе.Событиями надо управлять, а не мечтать, что всё само собой сложится к твоей выгоде. Идея запугать Иран сама по себе не является плохой или хорошей, её оценка зависит от обстоятельств, в частности, от способности США управлять кризисом. США кризисом не управляют, кризис управляет Америкой, а это значит, что сколько бы раз ни везло, а пока хронически не везёт, рано или поздно катастрофа с ласковым лицом выйдет из-за угла.О том, что значит для Украины и российско-украинского конфликта фактическое вступление США в войну с Ираном - в статье Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины"

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иран, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, дмитрий медведев, мнения