https://ukraina.ru/20250622/bolshie-oshibki-malenkikh-stran-1064138180.html

Большие ошибки маленьких стран

Большие ошибки маленьких стран - 22.06.2025 Украина.ру

Большие ошибки маленьких стран

Маленьким странам свойственно переоценивать свою значимость в больших играх и считать себя в какой-то мере незаменимым активом больших игроков. На деле большие игроки с лёгкостью жертвуют своими младшими партнёрами, если интересы того требуют.

2025-06-22T07:59

2025-06-22T07:59

2025-06-22T07:59

мнения

израиль

сша

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Грузия ошиблась в 2008 году, считая, что США, если уж не начнут войну с Россией за неё, то как минимум не позволят России применить силу к Грузии. Украина ошибалась всю историю своей независимости, полагая, что её важность как антироссийского плацдарма так велика для США и НАТО, что евроамериканцы никогда не позволят России установить над ней свой контроль.Оба маленьких государства не понимали, что важность плацдарма временна, что плацдармом могут пожертвовать ради успеха в ином месте, что даже после достижения успеха благодаря наличию плацдарма, после победы его важность становится нулевой и никого не волнует как он себя чувствует. В целом маленькие страны губит местечковость мышления. Они не видят мир за пределами своего региона, ограниченного их ближайшими соседями, не понимают сложность глобальных процессов, не умеют экстраполировать их на свой регион и соответствующим образом планировать свою долгосрочную стратегию.Тем удивительнее, что сегодня в ряду ошибающихся маленьких стран оказался Израиль – страна, само существование которой связано с разработкой адекватной долгосрочной стратегии, учитывающей все возможные нюансы глобальной политики. Судя по всему Израиль стал жертвой своей традиционной (с начала 50-х годов ХХ века) ставки на Запад.Геополитическая победа Запада над СССР убедила местные элиты в безукоризненности такой ставки, а возвращение Запада в начале XXI века к политике силы, которая глубоко соответствовала менталитету современных израильтян, выработанному в почти вековом противостоянии с арабами, привела к окончательной консервации израильской политики, базирующейся на двух основных принципах: ставке на Запад и ставке на перманентное применение силы против любой эвентуальной опасности. Политика "соглашений Осло", продвигаемая покойным Ицхаком Рабином, продолжалась слишком недолго и не успела приобрести необходимую инерцию и мощную базу убеждённых сторонников в израильском обществе.В результате, когда у Израиля появилась возможность нанести удар по Ирану, он немедленно ей воспользовался. Опыт предшествовавших военных конфликтов говорил израильскому руководству, что хорошо подготовленный внезапный обезоруживающий удар может обеспечить победу в режиме блицкрига даже над хорошо организованной, вооружённой и подготовленной ближневосточной армией. В случае же провала блицкрига, Израиль надеялся на поддержку США, которые, с точки зрения Израиля, не могут допустить поражение своего союзника.Теоретически всё это верно. Более того, это не были досужие размышления израильских политиков – США начали создавать мощную авиационную и военно-морскую группировку на Ближнем Востоке задолго до израильской атаки на Иран, а после 13 июня быстро наращивают свои силы. Участвует в создании ударной группировки и Великобритания, направившая на Ближний Восток оба свои авианосца. Переброска таких сил и средств, которые уже прибыли на базы США в регионе и находятся в пути – слишком дорогое удовольствие, чтобы просто "покатать" их туда-сюда. Поэтому участие США в военных действиях против Ирана должно состояться с весьма высокой долей вероятности.Но есть нюансы. То, что считают поражением США и то, что является поражением для Израиля – разные поражения. С точки зрения США, если враг не ступил на израильскую землю, а мир не привёл к потере им территории, Израиль не проиграл. Более того, США могут считать, что в ходе бомбардировок уничтожение и расходование иранского военного потенциала окажется достаточно большим, чтобы на несколько лет резко снизить его военно-политическую активность в регионе. Для Вашингтона это будет победа, пусть не абсолютная, но осязаемая, хоть и временная – до очередного усиления Ирана, которое произойдёт в течение нескольких лет.Для Израиля всё совсем не так. Для него неспособность ЦАХАЛ, в ходе внезапной атаки, обеспечить степень уничтожения командных и ракетных структур Ирана, достаточную для того, чтобы избежать ударов по израильской территории – уже кризис. Если после этого ему придётся прекратить удары и перейти к политическому урегулированию без ликвидации иранской ядерной программы и/или смены политического режима в Иране, которые задекларированы в качестве целей войны, это будет однозначное поражение.Стратегическая же ситуация для Израиля на Ближнем Востоке начала ухудшаться с первой иранской ракеты, прорвавшей многоуровневую систему израильской ПВО и будет ухудшаться тем сильнее, чем дольше продлится конфликт и чем больше иранских ракет прорвутся у целям. То есть, уже сейчас, даже в случае если Иран исчерпает возможности ведения войны раньше, чем Израиль, о стратегической победе Тель-Авива говорить будет невозможно. По простой причине – уже сейчас разрушен миф о непобедимости ЦАХАЛ и о неуязвимости Израиля. Прорыв иранских ракет показывает, что если у врагов Израиля окажется достаточно возможностей для длительного противостояния, они могут довести еврейское государство до состояния, когда воевать ему станет просто нечем.То есть, проблема безопасности Израиля перешла от качественных показателей, за счёт которых Израиль всегда выигрывал, к количественным, а количественно окружающие арабы всегда превосходили Израиль и всегда мечтали и будут мечтать о реванше за все свои поражения. Сейчас у них открывается второе дыхание. И оно будет тем мощнее, чем дольше провоюет Иран и чем больший ущерб будет нанесён Израилю.Это, ведь США рассчитывают отвоеваться почти без ущерба, по крайней мере их национальную территорию Иран не достанет, а у России и Китая просто не хватит времени, чтобы воссоздать и усилить иранскую систему ПВО перед американскими ударами. То есть, удары по своей территории Иран всё равно будет пропускать в большом количестве. Дальнейшее же зависит от следующих факторов:1. Насколько готовы будут Россия и Китай у открытому столкновению с США, ради недопущения полного разгрома Ирана? На прямой конфликт с ядерными державами США пойдут только в том случае, если их политическое руководство полностью утратит контроль над событиями. Более вероятен вариант, в котором Вашингтон примет концепцию "все погорячились" (и Тегеран, и Тель-Авив), теперь, мол, надо вернуться к довоенному положению вещей. Повторю, что США такой вариант, с нанесением серьёзного ущерба военной инфраструктуре Ирана, вполне устраивает, для Израиля это поражение, которое может превратиться в катастрофу, если окружающие арабские режимы решат воспользоваться его временным ослаблением (он ведь тоже понесёт существенный ущерб).2. Как долго США смогут вести войну против Ирана в принципе? Содержание мощных авиационной и военно-морской группировок вдали от своих берегов стоит недёшево, при этом в ходе боевых действий надо будет постоянно пополнять расходные материалы, от топлива и запчастей для кораблей и самолётов, до запасов ракет и провианта для экипажей. А Иран с союзниками (теми же хуситами) постарается нанести удары по американским логистическим маршрутам, чтобы если не парализовать, до как минимум серьёзно снизить интенсивность поставок.3. Насколько чувствительные потери сможет нанести Иран американской группировке, а также как долго США смогут поддерживать высокую интенсивность ударов по Ирану? Чтобы склонить врага к сдаче мало нанести ему серьёзный ущерб в результате первого удара. Для этого необходимо если не наращивать то хотя бы сохранять силу и интенсивность ударов в течение длительного времени – пока противник не решит, что он не в состоянии так долго терпеть, как вы продолжать.Замечу, что все эти вопросы чувствительны, но не критичны для США, которые могут выйти из конфликта под предлогом недопущения перерастания его в мировую войну. Ослабление Израиля, конечно, ослабит как позиции США на Ближнем Востоке, так и их глобальный авторитет, но их авторитет итак давно падает, украинская катастрофа также не способствовала его укреплению, тем не менее авторитет и возможности США пока достаточны, чтобы продолжать игру на победу и Вашингтон далеко не сразу заметит, что игра давно проиграна. Так что для США выход из конфликта без достижения заявленных целей возможен – это вообще традиция трамповской политики, ведущейся в рамках дихотомии "прокатило"/"не прокатило", где чаще "не прокатывает". А вот для Израиля это был бы тяжёлый удар с непредсказуемыми последствиями.Мог ли Трамп ослабить риск для Израиля?Мог. Для этого ему достаточно было поддержать атаку в первый же день, максимум на второй. Задействование американского потенциала ещё до провала блицкрига, позволило бы резко усилить интенсивность ударов и многократно затруднить Ирану процесс восстановления. То есть, шансы на быструю победу резко бы возросли.Трамп этого не сделал, так как "большие мальчики" предпочитают, чтобы за них воевали другие. Только после того, как израильские военные три дня подряд публично заявляли, что за несколько дней победить Иран не удастся и воевать надо будет несколько недель или вообще неопределённое время, Трамп заявил о готовности США вмешаться. При этом, он вначале дал Ирану 24 часа на капитуляцию, затем 48 часов, теперь Трамп предлагает Ирану сдаться в течение двух недель.Какой вывод должен сделать Иран?Как минимум США не готовы к немедленной эскалации. Как максимум, Трамп вообще блефует и не собирается вести затяжную кампанию. Ограничится несколькими ударами и, если ничего не получится, под благовидным предлогом умоет руки.Такая оценка может быть неверной. Более того, Трамп может нанести по Ирану удар гораздо раньше, чем истекут две недели – обоснование найдётся, а сам срок может быть заявлен для введения Тегерана в заблуждение относительно американских планов. Но Израилю-то от этого не легче. Для него каждый лишний день прилётов иранских ракет – невосполнимые имиджевые потери, а его безопасность процентов на 70-80 держится на имидже.Тель-Авив думал, что он начнёт, а США подключатся. Но так думали и все прочие жертвы американской "дружбы". Израиль начал, теперь США выбирают удобную позицию, чтобы с минимальными издержками достичь своих максимальных геополитических целей, причём не только на Ближнем Востоке. И выбирать будут столько, сколько нужно им, без оглядки на интересы Израиля.Скажу больше, если Трампу пообещать, что все его геополитические пожелания будут выполнены, но в обмен надо учинить в Израиле полный холокост и отдать его территорию в полное владение палестинцам, он поинтересуется только необходимо ли будет в этом процесс участие американской армии и можно ли выторговать побольше. Судьба же Израиля и его населения ни Трампа, ни американцев в целом волновать не будет (и дочь его не заплачет).Таковы правила игры. Сильный является сильным не потому, что защищает слабых, а потому, что заставляет слабых защищать свои интересы в обмен на ничего (даже спасибо редко говорит, ибо помочь сильному – уже честь).Поэтому маленьким государствам не надо спешить на войну – большой брат может опоздать, а то и вообще не прийти. Эстонцам на заметку.О геополитическом характере и последствиях ирано-израильского конфликта - в статье Владимира Видемана "Ирано-израильский конфликт в свете противостояния сверхдержав. Айсберги в мировом океане неопределенности"

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, израиль, сша, иран, дональд трамп, ростислав ищенко, нато