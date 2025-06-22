"Полуночный молот": в США рассказали, чем наносили удары по Ирану - 22.06.2025 Украина.ру
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"Полуночный молот": в США рассказали, чем наносили удары по Ирану
"Полуночный молот": в США рассказали, чем наносили удары по Ирану - 22.06.2025 Украина.ру
"Полуночный молот": в США рассказали, чем наносили удары по Ирану
США вмешались в конфликт между Израилем и Ираном, нанеся ракетно-бомбовые удары по трём ядерным объектам исламской республики в ночь на 22 июня. Об этом сообщает телеканал NBC News
2025-06-22T17:17
2025-06-22T17:46
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"США вмешались в конфликт между Израилем и Ираном ночью, когда американские военные самолеты и подводные лодки обстреляли три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан", - сказано в публикации.В Вашингтоне назвали военные удары по Ирану операцией "Полуночный молот". Пентагон рассказал, что в ней участвовало более 125 американских военных самолетов. Это был крупнейший оперативный удар самолётов B-2 в истории США.В своем обращении к нации вскоре после атак президент Дональд Трамп заявил, что объекты были "целиком и полностью уничтожены". Он заявил также, что любые будущие атаки будут "гораздо масштабнее и намного проще".Иран заявил, что "оставляет за собой все варианты" для ответа на атаки США. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к сдержанности и деэскалации, заявив, что "в этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса".Утром 22 июня Иран нанес ракетный удар по Израилю, в результате чего в Тель-Авиве были нанесены разрушения и ранены люди. В то же время союзники Ирана в Йемене - хуситы, заявили, что присоединятся к Ирану в ответных действиях.Демпартия США поставила под сомнение законность ударов армии своей страны по Ирану. Лидер партийного меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил о непозволительности действия президента."Ни одному президенту не должно быть позволено в одностороннем порядке втягивать страну в нечто столь же серьезное, как война, с помощью беспорядочных угроз и отсутствия стратегии", - заявил Шумер.По данным телеканала, ссылающегося на Минздрав Ирана, с начала конфликта за 10 дней израильские удары стали причиной смерти по меньшей мере 400 человек в Иране и ранений 3000 иранцев. В Израиле число погибших от ответных ударов Ирана по-прежнему составляет 24.Новости на эту тему: "Мы не находимся в состоянии войны с Ираном" - вице-президент США Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел ситуацию в публикации Cиндром 22 июня: США ударили по Ирану
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Новости, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Пентагон, ООН, сенат, ВВС США, подлодка, флот, ракетный удар, бомбардировка, бомба, военная эскалация, Ближний Восток

"Полуночный молот": в США рассказали, чем наносили удары по Ирану

17:17 22.06.2025 (обновлено: 17:46 22.06.2025)
 
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США вмешались в конфликт между Израилем и Ираном, нанеся ракетно-бомбовые удары по трём ядерным объектам исламской республики в ночь на 22 июня. Об этом сообщает телеканал NBC News
"США вмешались в конфликт между Израилем и Ираном ночью, когда американские военные самолеты и подводные лодки обстреляли три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан", - сказано в публикации.
В Вашингтоне назвали военные удары по Ирану операцией "Полуночный молот". Пентагон рассказал, что в ней участвовало более 125 американских военных самолетов. Это был крупнейший оперативный удар самолётов B-2 в истории США.
В своем обращении к нации вскоре после атак президент Дональд Трамп заявил, что объекты были "целиком и полностью уничтожены". Он заявил также, что любые будущие атаки будут "гораздо масштабнее и намного проще".
Иран заявил, что "оставляет за собой все варианты" для ответа на атаки США. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к сдержанности и деэскалации, заявив, что "в этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса".
Утром 22 июня Иран нанес ракетный удар по Израилю, в результате чего в Тель-Авиве были нанесены разрушения и ранены люди. В то же время союзники Ирана в Йемене - хуситы, заявили, что присоединятся к Ирану в ответных действиях.
Демпартия США поставила под сомнение законность ударов армии своей страны по Ирану. Лидер партийного меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил о непозволительности действия президента.
"Ни одному президенту не должно быть позволено в одностороннем порядке втягивать страну в нечто столь же серьезное, как война, с помощью беспорядочных угроз и отсутствия стратегии", - заявил Шумер.
По данным телеканала, ссылающегося на Минздрав Ирана, с начала конфликта за 10 дней израильские удары стали причиной смерти по меньшей мере 400 человек в Иране и ранений 3000 иранцев. В Израиле число погибших от ответных ударов Ирана по-прежнему составляет 24.
Новости на эту тему: "Мы не находимся в состоянии войны с Ираном" - вице-президент США
Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел ситуацию в публикации Cиндром 22 июня: США ударили по Ирану
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