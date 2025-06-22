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Медведев рассказал, чего добились США ночными ударами по Ирану

Медведев рассказал, чего добились США ночными ударами по Ирану - 22.06.2025 Украина.ру

Медведев рассказал, чего добились США ночными ударами по Ирану

США не добились уничтожения ядерных объектов Ирана и начали новую войну. Об этом 22 июня заявил зампред Собвеза РФ Дмитрий Медведев

2025-06-22T13:36

2025-06-22T13:36

2025-06-22T13:36

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Оценив, чего добились американцы своим ночным ударом по трём точкам в Иране, Медведев констатировал: критическая инфраструктура ядерного цикла в Иране не пострадала или пострадала незначительно. Обогащение ядерных материалов и будущее производство ядерного оружия в Иране будет продолжено.Кроме того, ряд стран готовы напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект."Израиль под ударом, гремят взрывы, люди в панике, - продолжил Медведев. - США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции. Политический режим Ирана сохранён, причём с высокой степенью вероятности он стал сильнее. Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причём даже тот, который ему не симпатизировал".По мнению Медведева, нынешний президент США на деле продемонстрировал, что не является миротворцем."Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США. Абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США. С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!", - констатировал зампред Собвеза России.Больше новостей дня представлено в обзоре Беспилотники над Казахстаном, Сырский грозит наступлением, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 22 июня

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новости, иран, сша, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, совбез, военная эскалация, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерное оружие