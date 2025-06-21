https://ukraina.ru/20250621/pochemu-rossiya-ne-bet-po-kievu-kak-izrail-po-tegeranu-obyasnenie-voennogo-istorika-1063989960.html

Почему Россия не бьет по Киеву как Израиль по Тегерану: объяснение военного историка

Почему Россия не бьет по Киеву как Израиль по Тегерану: объяснение военного историка - 21.06.2025 Украина.ру

Почему Россия не бьет по Киеву как Израиль по Тегерану: объяснение военного историка

Россия не проводит операции по ликвидации украинского руководства, подобные израильским ударам по иранским генералам, поскольку не обладает соответствующими спецслужбами уровня Моссада. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-06-21T07:15

2025-06-21T07:15

2025-06-21T07:15

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"Израиль спровоцировал иранцев на то, чтобы они собрали генералитет в одном месте. Для этого была проведена целая операция. Мы на Украине по каким-то причинам такие операции не проводим", — заявил эксперт.Он отметил, что российские военные имеют техническую возможность нанести удар по политическому руководству Украины во время их собраний в Раде, но сознательно этого не делают.Собеседник издания подчеркнул, что если бы в России были специалисты уровня израильских, они бы предложили оригинальные решения для таких операций.В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250615/mid-irana-nazval-uslovie-prekrascheniya-boevykh-deystviy-s-izrailem-1063899739.html

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