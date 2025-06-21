Почему Россия не бьет по Киеву как Израиль по Тегерану: объяснение военного историка - 21.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250621/pochemu-rossiya-ne-bet-po-kievu-kak-izrail-po-tegeranu-obyasnenie-voennogo-istorika-1063989960.html
Почему Россия не бьет по Киеву как Израиль по Тегерану: объяснение военного историка
Почему Россия не бьет по Киеву как Израиль по Тегерану: объяснение военного историка - 21.06.2025 Украина.ру
Почему Россия не бьет по Киеву как Израиль по Тегерану: объяснение военного историка
Россия не проводит операции по ликвидации украинского руководства, подобные израильским ударам по иранским генералам, поскольку не обладает соответствующими спецслужбами уровня Моссада. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-06-21T07:15
2025-06-21T07:15
новости
израиль
иран
россия
украина
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/19/1062752843_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_369551e33e05f76fbe84bebb75dca000.jpg
"Израиль спровоцировал иранцев на то, чтобы они собрали генералитет в одном месте. Для этого была проведена целая операция. Мы на Украине по каким-то причинам такие операции не проводим", — заявил эксперт.Он отметил, что российские военные имеют техническую возможность нанести удар по политическому руководству Украины во время их собраний в Раде, но сознательно этого не делают.Собеседник издания подчеркнул, что если бы в России были специалисты уровня израильских, они бы предложили оригинальные решения для таких операций.В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250615/mid-irana-nazval-uslovie-prekrascheniya-boevykh-deystviy-s-izrailem-1063899739.html
израиль
иран
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/19/1062752843_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b5489b2eefa63cbd7ce707dc55133dc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, иран, россия, украина, вс рф
Новости, Израиль, Иран, Россия, Украина, ВС РФ

Почему Россия не бьет по Киеву как Израиль по Тегерану: объяснение военного историка

07:15 21.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия не проводит операции по ликвидации украинского руководства, подобные израильским ударам по иранским генералам, поскольку не обладает соответствующими спецслужбами уровня Моссада. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
"Израиль спровоцировал иранцев на то, чтобы они собрали генералитет в одном месте. Для этого была проведена целая операция. Мы на Украине по каким-то причинам такие операции не проводим", — заявил эксперт.
Он отметил, что российские военные имеют техническую возможность нанести удар по политическому руководству Украины во время их собраний в Раде, но сознательно этого не делают.
"Да, у нас есть возможность уничтожить политическую верхушку киевского режима, когда она раз в месяц собирается в Раде для продления военного положения. Мы на это не идём. А поймать украинский генералитет в одном месте — это проблема. У нас же нет специалистов Моссада, способных провернуть такие штуки", — пояснил Поликарпов.
Собеседник издания подчеркнул, что если бы в России были специалисты уровня израильских, они бы предложили оригинальные решения для таких операций.
В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.
иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
15 июня, 10:46
МИД Ирана назвал условие прекращения боевых действий с ИзраилемИран прекратит нанесение ударов по Израилю в случае прекращения агрессии против Тегерана. Об этом на встрече с послами заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИзраильИранРоссияУкраинаВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:39Избавление от иллюзий. Трамп раздражён: та реальность, в которой уютно расположился президент, рушится
08:22В Харькове местные партизаны ликвидировали двух украинских боевиков из 154-й бригады ВСУ
08:00Доброе утро, дорогие подписчики!
07:45Минувшей ночью ВС РФ нанесли около 50 ударов по целям в городе Кременчуг в Полтавской области
07:45Капитуляции Украины не ждём, но это не точно: Путин выступил на ПМЭФ
07:30Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость
07:17За минувшую ночь над регионами России были сбиты пять украинских беспилотников
07:15Почему Россия не бьет по Киеву как Израиль по Тегерану: объяснение военного историка
07:00Сергей Полетаев: Израиль - сильный, но лёгкий, а США - слон, подверженный галлюцинациям
06:45Несостоявшаяся встреча, "шпионка" в MI-6 и сбежавший кошелек Зеленского. Неделя в фотографиях
06:40Ограничения в аэропорту Казани сняты, за время их действия на запасной аэродром ушли 2 летевших в столицу Татарстана самолета, — Росавиация
06:30Иран проверяет союзников: Серенко объяснил, почему Тегеран может потребовать у Москвы современное оружие
06:15Уроки ВОВ: Живов предлагает создать современные "штурмовые восьмерки" для прорыва
06:00ВСУ в панике от "террора" российских "Гераней". Что ещё говорят украинские военные о ситуации на фронте
05:45Сценарий Моссада? Поликарпов связал атаки Израиля и Украины на стратегические объекты
05:40ВС РФ, освободив харьковскую Московку, взяли в полуохват группировку ВСУ, — сообщил российским СМИ Андрей Марочко
05:30США играют с Ираном в "кошки-мышки": Серенко о скрытой стратегии Трампа
05:20Le Monde написали досье украинского неонацизма: кто стоит за 3-й штурмовой бригадой?
04:32"Ленивые" деньги: почему цифровой рубль не интересен гражданам и бизнесу
04:30"Нет смысла вкладывать в Зе-рейх". Рогов об участии Сербии в восстановлении Новороссии
Лента новостейМолния