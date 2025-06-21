Почему Россия не бьет по Киеву как Израиль по Тегерану: объяснение военного историка
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Россия не проводит операции по ликвидации украинского руководства, подобные израильским ударам по иранским генералам, поскольку не обладает соответствующими спецслужбами уровня Моссада. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
"Израиль спровоцировал иранцев на то, чтобы они собрали генералитет в одном месте. Для этого была проведена целая операция. Мы на Украине по каким-то причинам такие операции не проводим", — заявил эксперт.
"Да, у нас есть возможность уничтожить политическую верхушку киевского режима, когда она раз в месяц собирается в Раде для продления военного положения. Мы на это не идём. А поймать украинский генералитет в одном месте — это проблема. У нас же нет специалистов Моссада, способных провернуть такие штуки", — пояснил Поликарпов.
Собеседник издания подчеркнул, что если бы в России были специалисты уровня израильских, они бы предложили оригинальные решения для таких операций.
В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал масштабную операцию, направленную против ядерной программы Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. После этого Иран осуществил ответные атаки по израильскому государству. Стороны продолжают обмен ударами по различным объектам друг друга. Уже в понедельник, 16 июня, Израиль и Иран опубликовали данные по жертвам вооруженного конфликта.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение читайте на сайте Украина.ру.
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