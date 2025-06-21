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"Наш ответ будет катастрофическим для нацистского режима". Главное на утро 21 июня

"Наш ответ будет катастрофическим для нацистского режима". Главное на утро 21 июня - 21.06.2025 Украина.ру

"Наш ответ будет катастрофическим для нацистского режима". Главное на утро 21 июня

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы, связанные с Украиной

2025-06-21T09:58

2025-06-21T09:58

2025-06-21T10:27

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В рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин ответил на ряд вопросов, которые касались Украины. Так, модератор дискуссии, генеральный директор канала Sky News Arabia Надим Дауд Котейш спросил о возможном применении Украиной "грязной бомбы"."Во-первых, это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было бы их последней ошибкой. Потому что в нашей ядерной доктрине – и здравый смысл, и практика наших действий – всегда говорят о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Мы отвечаем всегда, и всегда зеркально", — предупредил Путин.Он заявил, что ответ России будет жёстким."Поэтому ответ наш будет очень жёстким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, а, к сожалению, и для самой Украины. Надеюсь, что у них до этого никогда не дойдёт", — заявил президент России.Перед этим Путин также коснулся темы Украины, отвечая на вопрос, как происходящее в этой стране соотносится с ценностями, которые обсуждаются на ПМЭФ."Очень просто. И напрямую связано с тем, о чём мы говорили, с тем, о чём я говорил. Я говорил о том, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счёт безопасности другой", — указал президент России.Он напомнил, что с начала 90-х годов и на протяжении десятилетий России говорили о том, что ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не будет расширения НАТО на восток."После этого мы имели пять волн расширения, можно сказать, уже шесть. Несмотря на все наши призывы этого не делать, все наши призывы были игнорированы. Первое. Это, безусловно, рудименты старой, если не сказать древней, колониальной политики, в известной степени модернизованной под современные реалии, но тем не менее. Это действия с позиции силы, пренебрегающие интересами Российской Федерации. Это в целом, глобально", — отметил Путин.Он заявил, что на Украине Запад тоже действовал с позиции силы."Что касается Украины, то это тоже действия с позиции силы – всё, что там происходило. Что я имею в виду? Это государственный кровавый антиконституционный переворот на Украине. Это что такое? Это тоже действие с позиции силы. И прежняя Администрация США прямо сказала о том, что она истратила на этот переворот миллиарды долларов. Без стеснения, публично об этом сказали", — указал президент РФ.Он подчеркнул, что действия России были направлены на то, чтобы защитить часть населения, которое считало себя кровно, духовно связанным с Россией, с российской культурой и её народом — людей, проживающих в Крыму."А потом наши попытки урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины: в Донецке, Луганске. Мы предприняли эти попытки. Однако, опять же действуя с позиции силы, наши в данном случае идеологические противники, можно сказать, попытались решить этот вопрос опять вооружённым путём, развернув боевые действия в Донецке, Луганске – на Донбассе", — отметил Путин.Президент России подчеркнул, что это не россияне развернули боевые действия."Это же не мы развернули боевые действия. А после того как госпереворот осуществили, а часть населения Украины на юго-востоке страны не признала результатов этого переворота и не признала власть заговорщиков и лиц, которые совершили этот госпереворот, против них развернули боевые действия", — заявил Путин.Он заявил, что Россия попыталась договориться мирным путём, в то время, как её западные "партнёры" затеяли мирные переговоры для того, чтобы накачать Украину оружием и продолжить эти боевые действия."В конце концов это вынудило нас признать независимость этих республик – Луганска и Донецка. Мы же восемь лет не признавали их, восемь лет, а пытались договориться. Но нас вынудили признать их независимость, а потом начать оказывать им поддержку, в том числе и вооружённую поддержку, для того чтобы положить конец войне, развязанной нашими противниками на Западе и теми, на кого они опирались и опираются сейчас на Украине – крайними националистами и неонацистами", — указал президент России.Он отметил, что всё, что связано с происходящим на Украине — это результат работы Запада."Всё, что связано с тем, что происходит, с трагедией, которая происходит на Украине, – это не результат нашей работы. Это результат работы тех, кто не хочет мириться с глобальными изменениями, происходящими в мире", — подчеркнул Путин.Также Путин ответил на вопрос о том, что армия России уже вышла за пределы новых российских регионов."Вы сказали по поводу областей на Украине, которые мы считаем своими. Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша. Но мы исходим из реалий, которые складываются. Безусловно, есть люди, и их немало в соседней стране, которые стремятся к обеспечению своего суверенитета, независимости. Ну и дай Бог здоровья. Мы, кстати говоря, никогда не подвергали сомнению их право – право украинского народа на независимость и суверенитет", — отметил Путин.Он напомнил также, что в Декларации о независимости от 1991 года "ясно, чёрным по белому" написано, что Украина – это внеблоковое, неядерное, нейтральное государство."Неплохо бы вернуться к этим основополагающим ценностям, на которых Украина получила свою независимость и суверенитет", — указал президент России.Он также отметил, что с самого начала, когда конфликт уже приобрёл острый, "горячий" характер, предложили тогдашнему украинскому руководству прекратить немедленно всякие конфликты, вывести свои войска с тех территорий, люди на которых не хотят жить в составе Украины, на которой происходят антигосударственные и антиконституционные перевороты, а хотят жить или самостоятельно, или в составе Российского государства. Однако украинское руководство отказалось."Дальше. Это не политические решения, а логика боевых действий, потому что военные люди смотрят, где лучше, где овраги, горы, где реки, где лучше войскам идти, для того чтобы достигать конечного результата с наименьшими потерями. Происходит определённая логика боевых действий, и войска оказываются на разных территориях. Знаете, у нас есть такая старинная – это не поговорка, не притча – а старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, то наше", — также сообщил Путин.При этом президент России заявил, что российские переговорщики на каждом этапе тем, с кем были в контакте на Украине, предлагали остановиться и вести переговоры."Свидетелями этого и наших предложений остановиться являются действующие политические деятели из других стран, которые, слава богу, живы-здоровы. Но, когда мы что-то предлагали, они из Москвы уезжали в Киев, а потом нам говорили: нам говорят, что мы агенты Кремля – мы всё, умываем руки, больше не ввязываться в это не будем", — отметил Путин.Он также заявил, что уверен: бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с подачи бывшей американской администрации, предыдущего президента США Джо Байдена приехал на Украину и предложил не договариваться с Россией."Договорённость была уже на столе: в ходе стамбульских переговоров, я уже говорил, мы достигли практически консенсуса почти по всем вопросам, осталось только точку поставить. Я готов был тогда уже встречаться и с действующим главой режима и поставить точку. Нет, надо было приехать господину Джонсону – точно уверен, абсолютно, при поддержке действовавшей тогда Администрации Байдена – и отговорить Украину подписывать достигнутые соглашения и попробовать добиться стратегического поражения России на поле боя. Они добились того, что и новые территории оказались под нашим контролем", — указал Путин.Путин подчеркнул, что российская армия наступает по всем направлениям, на всей линии боевого соприкосновения каждый день.Он также прокомментировал вторжение Украины в Курскую область."Смотрите, что они сделали. Взяли забрались к нам в Курскую область. Во-первых, потеряли там 76 тысяч человек. Это катастрофа для них, понимаете? 76 тысяч! В конечном итоге, как мы и говорили, мы их оттуда выбили, но они создали угрозу нам, начали создавать, по всей линии государственной границы с Украиной, в двух других соседних областях", — напомнил Путин.Он также заявил, что у Украины и так не хватает личного состава, а теперь Россия вынуждена создавать зону безопасности вдоль границ на очень многих участках. В итоге украинцы "отвлекают туда свои вооружённые силы, которых и так не хватает на принципиальных участках вооружённой борьбы"."Уже говорил: 47 процентов – укомплектованность боевых подразделений. 47 всего! Они, в общем-то, теряют боеготовность. А они своими руками создали ещё линию боевого соприкосновения почти на две тысячи километров. Там две тысячи у нас было, по линии боевого соприкосновения, и вдоль границы ещё угрозы нам начали создавать – и ещё тысяча с лишним, по-моему, 1600 километров", — отметил Путин.Он заявил, что Украина растащила свои вооружённые силы."Большей глупости с военной точки зрения трудно себе представить. Сами создают проблемы себе, понимаете? Но мы вынуждены на это как-то реагировать", — подчеркнул Путин.Он также напомнил, что при вторжении в Курскую область ВСУ совершили массу преступлений против гражданского населения."Мы их оттуда вывели с большими, с огромными для них потерями, а теперь вынуждены создавать зоны безопасности вдоль линии границы, потому что они постоянно атакуют оттуда и с помощью артиллерии, и с помощью беспилотных летательных аппаратов", — указал Путин.Также президент России назвал глубину зоны безопасности."В Сумской области глубина составляет где-то от 10 до 12 километров. Где-то 8, 10, 12 километров. Дальше город Сумы, областной центр. У нас нет такой задачи – забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю", — отметил Путин.По его словам, Россия отвечает на угрозу, которую создают украинские военные, постоянно обстреливая приграничные территории.О ситуации на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, борис джонсон, джо байден, запад, россия, украина, петербургский международный экономический форум (фонд), нато, вооруженные силы украины