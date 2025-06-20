https://ukraina.ru/20250620/my-khotim-stat-silnee-itogi-20-iyunya-1064101215.html

"Мы хотим стать сильнее". Итоги 20 июня

"Мы хотим стать сильнее". Итоги 20 июня - 20.06.2025 Украина.ру

"Мы хотим стать сильнее". Итоги 20 июня

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума

2025-06-20T18:15

2025-06-20T18:15

2025-06-20T18:16

эксклюзив

хроники

владимир путин

украина

москва

россия

михаил павлив

брикс

опк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/14/1064101047_0:0:3209:1806_1920x0_80_0_0_0abd8df4ae4109953ae8b06688300be0.jpg

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума рассказал о том какие задачи стоят перед Россией, что делает руководство страны для их решения с бизнесом, научными и общественными объединениями, а также о том, какие предлагаются подходы, чтобы поддержать экономический рост не только в России, но и создать совместные механизмы глобального и регионального развития в партнёрстве с дружественными РФ странами."Правительство вместе с предпринимателями, отраслевыми экспертами, специалистами АСИ развернуло большую, комплексную работу, формирует Национальную модель целевых условий ведения бизнеса. В её основе – международные методики, но, подчеркну, с учётом нашей специфики и национальных целей развития, которые мы обозначили перед собой. Такая модель должна быть готова уже в сентябре текущего года", — отметил Путин.Президент России отметил, что речь идёт о конкретных изменениях, понятных для бизнеса, ощутимых, которые можно измерить."Например, к 2030 году почти вдвое необходимо сократить сроки присоединения к электросетям или более чем в полтора раза снизить время, которое тратится на подготовку и подачу документов при уплате налогов", — заявил Путин.Он также назвал ориентир для Национальной модели целевых условий ведения бизнеса."Ориентир для Национальной модели – чтобы Россия к 2030 году была в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса с учётом обновлённых международных методик, стала примером для наших друзей, для наших партнёров в рамках БРИКС", — подчеркнул Путин.Президент отметил, что самое главное, чтобы деловой климат позволял расширять и укреплять базу российской экономики, делать её более устойчивой и при этом динамичной, нацеленной на увеличение выпуска товаров и услуг, на их продвижение как на внутреннем рынке, так и на глобальные, международные рынки – на экспорт."Отмечу, что конкурентоспособность отечественной промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и многих других отраслей должна базироваться на наших собственных технологических решениях", — указал президент России.Путин также назвал третье направление для структурных изменений."Экономика России должна стать более технологичной. И это не пожелание – это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня, вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее. А мы хотим", — заявил Путин.Он указал, что России предстоит в полную силу развернуть новый этап технологического страны."Ключевым инструментом здесь призваны стать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства. Они запущены в текущем году, и мы с коллегами договорились, что мероприятия этих нацпроектов будут актуализироваться и дополняться", — рассказал президент РФ.Отдельно Путин остановился на военно-промышленном комплексе. Так, он отметил, что финансы, инфраструктура, реальный сектор экономики России развиваются на принципах технологичности и гибкости, добавил президент. Этот подход также применим и в работе оборонно-промышленного комплекса.Путин указал, что в современном мире уже всё меньше и меньше идёт разделение между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими отраслями экономики. В некоторых странах вообще нет никакой разницы, отметил президент России.Он назвал кардинальные изменения в ОПК — одним из направлений структурного обновления экономики и в целом укрепления суверенитета Россия.Также Путин обозначил пять ключевых принципов в этом аспекте."Первое – это технологичность на всех этапах: от разработки и производства до логистики, закупок и обеспечения конкретных воинских подразделений. Нужно постоянно анализировать технологические и организационные инновации в гражданском секторе, быстро внедрять их и в сфере обороны и безопасности", — отметил президент России.По его словам, там, где возможно, необходимо добиться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения, которая востребована в сфере морской и речной техники, в авиастроении, электронной промышленности, в производстве медицинского оборудования, в сельском хозяйстве и так далее."Могу сказать и больше: нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте. Ситуация развивается так, – только что об этом сказал, – что всё более конкурентными являются высокотехнологичные холдинги, способные решать как военные, так и гражданские задачи", — подчеркнул президент России.Второй принцип касается скорость изменений."Второе – это скорость изменений. Сегодня у лидеров глобального бизнеса, в том числе у некоторых наших компаний, время от идеи до её реализации в продукт сократилось до кварталов или даже месяцев. А сроки от производства до получения продукта потребителем уже идут не на недели, а на дни", — заявил президент России.Путин указал, что сфера обороны и безопасности должна ориентироваться именно на такие стандарты."И конечно, дальше – гибкость. Речь идёт о повышении роли и командиров воинских частей, подразделений, и руководителей предприятий ОПК, в том числе в принятии решений – от технического обеспечения, апробации новой техники и систем вооружений до выработки тактики достижения результата. Именно повышается роль этих звеньев", — отметил российский лидер.Он указал, что важно также и создание механизма быстрого распространения таких лучших практик. И у России, по его словам, это получается."Четвёртое – экономическая эффективность обеспечения безопасности и решения задач в сфере обороны. Яркими примерами здесь стало внедрение систем наблюдения и контроля с использованием искусственного интеллекта, что позволило кардинально снизить количество правонарушений, скажем, в Москве, а также применение недорогих беспилотных летательных аппаратов, которые стали эффективным средством поражения дорогостоящей военной техники. Мы, разумеется, будем учитывать и наш собственный негативный опыт – всё идёт в копилку для принятия нужных, правильных решений и в необходимом для нас направлении", — заявил Путин.Согласно его оценке, российский оборонно-промышленный комплекс набрал хороший темп: предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений и военной техники."Вновь подчеркну: мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооружённых Сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники образцами вооружений и оборудования, которые на практике, в боевых условиях доказывают свою эффективность", — указал Путин.Он также сообщил, что Россия намерена развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами. Причём речь идёт не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и о совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей "под ключ".Также детально Путин останавливался на ряде других аспектов российской экономики, в т.ч. касавшихся и цифровизации, и регуляторной деятельности, и многого другого.Под конец своего выступления президент России указал, что глобальные вызовы, которые стоят перед современным миром, требуют, безусловно, и глобального ответа."Решить проблемы в одиночку, тем более за чужой счёт, уже просто невозможно – это иллюзия. Только совместные действия в рамках такой организации, как БРИКС, некоторых других форматов могут обеспечить движение именно всей цивилизации вперёд", — подытожил Путин.Он заявил, что Россия приглашает партнёров внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста, вместе обеспечить процветание наших стран и стабильное развитие всего мира на многие, многие годы вперёд.О политической и военной ситуации на Украине — в статье Михаила Павлива "Украина на грани стратегического краха".

https://ukraina.ru/20250620/gde-nashli-ukrainskikh-detey-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-20-iyunya-1064084228.html

https://ukraina.ru/20250620/toksichnyy-ermak-zhurnalist-sbushnik-glavnoe-na-utro-20-iyunya-1064075008.html

https://ukraina.ru/20250619/obmen-plennymi-beglyy-vitse-premer-itogi-19-iyunya-1064057873.html

украина

москва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, украина, москва, россия, михаил павлив, брикс, опк