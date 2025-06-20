https://ukraina.ru/20250620/my-khotim-stat-silnee-itogi-20-iyunya-1064101215.html
"Мы хотим стать сильнее". Итоги 20 июня
"Мы хотим стать сильнее". Итоги 20 июня - 20.06.2025 Украина.ру
"Мы хотим стать сильнее". Итоги 20 июня
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
2025-06-20T18:15
2025-06-20T18:15
2025-06-20T18:16
эксклюзив
хроники
владимир путин
украина
москва
россия
михаил павлив
брикс
опк
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума рассказал о том какие задачи стоят перед Россией, что делает руководство страны для их решения с бизнесом, научными и общественными объединениями, а также о том, какие предлагаются подходы, чтобы поддержать экономический рост не только в России, но и создать совместные механизмы глобального и регионального развития в партнёрстве с дружественными РФ странами."Правительство вместе с предпринимателями, отраслевыми экспертами, специалистами АСИ развернуло большую, комплексную работу, формирует Национальную модель целевых условий ведения бизнеса. В её основе – международные методики, но, подчеркну, с учётом нашей специфики и национальных целей развития, которые мы обозначили перед собой. Такая модель должна быть готова уже в сентябре текущего года", — отметил Путин.Президент России отметил, что речь идёт о конкретных изменениях, понятных для бизнеса, ощутимых, которые можно измерить."Например, к 2030 году почти вдвое необходимо сократить сроки присоединения к электросетям или более чем в полтора раза снизить время, которое тратится на подготовку и подачу документов при уплате налогов", — заявил Путин.Он также назвал ориентир для Национальной модели целевых условий ведения бизнеса."Ориентир для Национальной модели – чтобы Россия к 2030 году была в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса с учётом обновлённых международных методик, стала примером для наших друзей, для наших партнёров в рамках БРИКС", — подчеркнул Путин.Президент отметил, что самое главное, чтобы деловой климат позволял расширять и укреплять базу российской экономики, делать её более устойчивой и при этом динамичной, нацеленной на увеличение выпуска товаров и услуг, на их продвижение как на внутреннем рынке, так и на глобальные, международные рынки – на экспорт."Отмечу, что конкурентоспособность отечественной промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и многих других отраслей должна базироваться на наших собственных технологических решениях", — указал президент России.Путин также назвал третье направление для структурных изменений."Экономика России должна стать более технологичной. И это не пожелание – это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня, вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее. А мы хотим", — заявил Путин.Он указал, что России предстоит в полную силу развернуть новый этап технологического страны."Ключевым инструментом здесь призваны стать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства. Они запущены в текущем году, и мы с коллегами договорились, что мероприятия этих нацпроектов будут актуализироваться и дополняться", — рассказал президент РФ.Отдельно Путин остановился на военно-промышленном комплексе. Так, он отметил, что финансы, инфраструктура, реальный сектор экономики России развиваются на принципах технологичности и гибкости, добавил президент. Этот подход также применим и в работе оборонно-промышленного комплекса.Путин указал, что в современном мире уже всё меньше и меньше идёт разделение между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими отраслями экономики. В некоторых странах вообще нет никакой разницы, отметил президент России.Он назвал кардинальные изменения в ОПК — одним из направлений структурного обновления экономики и в целом укрепления суверенитета Россия.Также Путин обозначил пять ключевых принципов в этом аспекте."Первое – это технологичность на всех этапах: от разработки и производства до логистики, закупок и обеспечения конкретных воинских подразделений. Нужно постоянно анализировать технологические и организационные инновации в гражданском секторе, быстро внедрять их и в сфере обороны и безопасности", — отметил президент России.По его словам, там, где возможно, необходимо добиться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения, которая востребована в сфере морской и речной техники, в авиастроении, электронной промышленности, в производстве медицинского оборудования, в сельском хозяйстве и так далее."Могу сказать и больше: нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте. Ситуация развивается так, – только что об этом сказал, – что всё более конкурентными являются высокотехнологичные холдинги, способные решать как военные, так и гражданские задачи", — подчеркнул президент России.Второй принцип касается скорость изменений."Второе – это скорость изменений. Сегодня у лидеров глобального бизнеса, в том числе у некоторых наших компаний, время от идеи до её реализации в продукт сократилось до кварталов или даже месяцев. А сроки от производства до получения продукта потребителем уже идут не на недели, а на дни", — заявил президент России.Путин указал, что сфера обороны и безопасности должна ориентироваться именно на такие стандарты."И конечно, дальше – гибкость. Речь идёт о повышении роли и командиров воинских частей, подразделений, и руководителей предприятий ОПК, в том числе в принятии решений – от технического обеспечения, апробации новой техники и систем вооружений до выработки тактики достижения результата. Именно повышается роль этих звеньев", — отметил российский лидер.Он указал, что важно также и создание механизма быстрого распространения таких лучших практик. И у России, по его словам, это получается."Четвёртое – экономическая эффективность обеспечения безопасности и решения задач в сфере обороны. Яркими примерами здесь стало внедрение систем наблюдения и контроля с использованием искусственного интеллекта, что позволило кардинально снизить количество правонарушений, скажем, в Москве, а также применение недорогих беспилотных летательных аппаратов, которые стали эффективным средством поражения дорогостоящей военной техники. Мы, разумеется, будем учитывать и наш собственный негативный опыт – всё идёт в копилку для принятия нужных, правильных решений и в необходимом для нас направлении", — заявил Путин.Согласно его оценке, российский оборонно-промышленный комплекс набрал хороший темп: предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений и военной техники."Вновь подчеркну: мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооружённых Сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники образцами вооружений и оборудования, которые на практике, в боевых условиях доказывают свою эффективность", — указал Путин.Он также сообщил, что Россия намерена развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами. Причём речь идёт не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и о совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей "под ключ".Также детально Путин останавливался на ряде других аспектов российской экономики, в т.ч. касавшихся и цифровизации, и регуляторной деятельности, и многого другого.Под конец своего выступления президент России указал, что глобальные вызовы, которые стоят перед современным миром, требуют, безусловно, и глобального ответа."Решить проблемы в одиночку, тем более за чужой счёт, уже просто невозможно – это иллюзия. Только совместные действия в рамках такой организации, как БРИКС, некоторых других форматов могут обеспечить движение именно всей цивилизации вперёд", — подытожил Путин.Он заявил, что Россия приглашает партнёров внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста, вместе обеспечить процветание наших стран и стабильное развитие всего мира на многие, многие годы вперёд.О политической и военной ситуации на Украине — в статье Михаила Павлива "Украина на грани стратегического краха".
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, владимир путин, украина, москва, россия, михаил павлив, брикс, опк
Президент России Владимир Путин
на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума рассказал о том какие задачи стоят перед Россией, что делает руководство страны для их решения с бизнесом, научными и общественными объединениями, а также о том, какие предлагаются подходы, чтобы поддержать экономический рост не только в России, но и создать совместные механизмы глобального и регионального развития в партнёрстве с дружественными РФ странами.
"Правительство вместе с предпринимателями, отраслевыми экспертами, специалистами АСИ развернуло большую, комплексную работу, формирует Национальную модель целевых условий ведения бизнеса. В её основе – международные методики, но, подчеркну, с учётом нашей специфики и национальных целей развития, которые мы обозначили перед собой. Такая модель должна быть готова уже в сентябре текущего года", — отметил Путин.
Президент России отметил, что речь идёт о конкретных изменениях, понятных для бизнеса, ощутимых, которые можно измерить.
"Например, к 2030 году почти вдвое необходимо сократить сроки присоединения к электросетям или более чем в полтора раза снизить время, которое тратится на подготовку и подачу документов при уплате налогов", — заявил Путин.
Он также назвал ориентир для Национальной модели целевых условий ведения бизнеса.
"Ориентир для Национальной модели – чтобы Россия к 2030 году была в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса с учётом обновлённых международных методик, стала примером для наших друзей, для наших партнёров в рамках БРИКС", — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что самое главное, чтобы деловой климат позволял расширять и укреплять базу российской экономики, делать её более устойчивой и при этом динамичной, нацеленной на увеличение выпуска товаров и услуг, на их продвижение как на внутреннем рынке, так и на глобальные, международные рынки – на экспорт.
"Отмечу, что конкурентоспособность отечественной промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и многих других отраслей должна базироваться на наших собственных технологических решениях", — указал президент России.
Путин также назвал третье направление для структурных изменений.
"Экономика России должна стать более технологичной. И это не пожелание – это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня, вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее. А мы хотим", — заявил Путин.
Он указал, что России предстоит в полную силу развернуть новый этап технологического страны.
"Ключевым инструментом здесь призваны стать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства. Они запущены в текущем году, и мы с коллегами договорились, что мероприятия этих нацпроектов будут актуализироваться и дополняться", — рассказал президент РФ.
Отдельно Путин остановился на военно-промышленном комплексе. Так, он отметил, что финансы, инфраструктура, реальный сектор экономики России развиваются на принципах технологичности и гибкости, добавил президент. Этот подход также применим и в работе оборонно-промышленного комплекса.
Путин указал, что в современном мире уже всё меньше и меньше идёт разделение между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими отраслями экономики. В некоторых странах вообще нет никакой разницы, отметил президент России.
Он назвал кардинальные изменения в ОПК — одним из направлений структурного обновления экономики и в целом укрепления суверенитета Россия.
Также Путин обозначил пять ключевых принципов в этом аспекте.
"Первое – это технологичность на всех этапах: от разработки и производства до логистики, закупок и обеспечения конкретных воинских подразделений. Нужно постоянно анализировать технологические и организационные инновации в гражданском секторе, быстро внедрять их и в сфере обороны и безопасности", — отметил президент России.
По его словам, там, где возможно, необходимо добиться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения, которая востребована в сфере морской и речной техники, в авиастроении, электронной промышленности, в производстве медицинского оборудования, в сельском хозяйстве и так далее.
"Могу сказать и больше: нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте. Ситуация развивается так, – только что об этом сказал, – что всё более конкурентными являются высокотехнологичные холдинги, способные решать как военные, так и гражданские задачи", — подчеркнул президент России.
Второй принцип касается скорость изменений.
"Второе – это скорость изменений. Сегодня у лидеров глобального бизнеса, в том числе у некоторых наших компаний, время от идеи до её реализации в продукт сократилось до кварталов или даже месяцев. А сроки от производства до получения продукта потребителем уже идут не на недели, а на дни", — заявил президент России.
Путин указал, что сфера обороны и безопасности должна ориентироваться именно на такие стандарты.
"И конечно, дальше – гибкость. Речь идёт о повышении роли и командиров воинских частей, подразделений, и руководителей предприятий ОПК, в том числе в принятии решений – от технического обеспечения, апробации новой техники и систем вооружений до выработки тактики достижения результата. Именно повышается роль этих звеньев", — отметил российский лидер.
Он указал, что важно также и создание механизма быстрого распространения таких лучших практик. И у России, по его словам, это получается.
"Четвёртое – экономическая эффективность обеспечения безопасности и решения задач в сфере обороны. Яркими примерами здесь стало внедрение систем наблюдения и контроля с использованием искусственного интеллекта, что позволило кардинально снизить количество правонарушений, скажем, в Москве, а также применение недорогих беспилотных летательных аппаратов, которые стали эффективным средством поражения дорогостоящей военной техники. Мы, разумеется, будем учитывать и наш собственный негативный опыт – всё идёт в копилку для принятия нужных, правильных решений и в необходимом для нас направлении", — заявил Путин.
Согласно его оценке, российский оборонно-промышленный комплекс набрал хороший темп: предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений и военной техники.
"Вновь подчеркну: мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооружённых Сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники образцами вооружений и оборудования, которые на практике, в боевых условиях доказывают свою эффективность", — указал Путин.
Он также сообщил, что Россия намерена развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами. Причём речь идёт не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и о совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей "под ключ".
Также детально Путин останавливался на ряде других аспектов российской экономики, в т.ч. касавшихся и цифровизации, и регуляторной деятельности, и многого другого.
Под конец своего выступления президент России указал, что глобальные вызовы, которые стоят перед современным миром, требуют, безусловно, и глобального ответа.
"Решить проблемы в одиночку, тем более за чужой счёт, уже просто невозможно – это иллюзия. Только совместные действия в рамках такой организации, как БРИКС, некоторых других форматов могут обеспечить движение именно всей цивилизации вперёд", — подытожил Путин.
Он заявил, что Россия приглашает партнёров внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста, вместе обеспечить процветание наших стран и стабильное развитие всего мира на многие, многие годы вперёд.
О политической и военной ситуации на Украине — в статье Михаила Павлива "Украина на грани стратегического краха".