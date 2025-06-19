Ядерный удар по Ирану? Почему Израиль играет с огнём – предупреждение Поликарпова - 19.06.2025 Украина.ру
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Ядерный удар по Ирану? Почему Израиль играет с огнём – предупреждение Поликарпова
Ядерный удар по Ирану? Почему Израиль играет с огнём – предупреждение Поликарпова - 19.06.2025 Украина.ру
Ядерный удар по Ирану? Почему Израиль играет с огнём – предупреждение Поликарпова
Израильский сценарий ядерного удара по Ирану может привести к катастрофическим последствиям для самого Тель-Авива. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-06-19T22:00
2025-06-19T22:29
новости
иран
израиль
пакистан
украина.ру
ракетный удар
ядерная угроза
ядерное оружие
конфликт
война
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Поликарпов рассмотрел крайний вариант развития событий. "В самом невероятном сценарии после ядерного удара Израиля по Ирану может последовать ядерный удар Пакистана по Израилю", — заявил он.Историк пояснил: "У Исламабада есть ядерное оружие, и он к ядерному удару по Ирану может отнестись нервно. Пакистанское руководство может предпринять какие-то шаги, которые поменяют весь расклад сил"."После этого проблема Израиля будет решена, — продолжил Поликарпов. — Но не за счет уничтожения израильского государства. Просто Израиль потеряет престиж как страна и значительная часть людей оттуда уедет".Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Владимира Скачко: "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250618/goryachaya-noch-iran-i-tsakhal-obmenyalis-udarami-i-postami-v-sotssetyakh-tramp-dal-48-chasov--1063985801.html
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новости, иран, израиль, пакистан, украина.ру, ракетный удар, ядерная угроза, ядерное оружие, конфликт, война, ближний восток, главные новости
Новости, Иран, Израиль, Пакистан, Украина.ру, ракетный удар, ядерная угроза, Ядерное оружие, конфликт, война, Ближний Восток, Главные новости

Ядерный удар по Ирану? Почему Израиль играет с огнём – предупреждение Поликарпова

22:00 19.06.2025 (обновлено: 22:29 19.06.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
- РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
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Израильский сценарий ядерного удара по Ирану может привести к катастрофическим последствиям для самого Тель-Авива. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Поликарпов рассмотрел крайний вариант развития событий. "В самом невероятном сценарии после ядерного удара Израиля по Ирану может последовать ядерный удар Пакистана по Израилю", — заявил он.
Историк пояснил: "У Исламабада есть ядерное оружие, и он к ядерному удару по Ирану может отнестись нервно. Пакистанское руководство может предпринять какие-то шаги, которые поменяют весь расклад сил".
"После этого проблема Израиля будет решена, — продолжил Поликарпов. — Но не за счет уничтожения израильского государства. Просто Израиль потеряет престиж как страна и значительная часть людей оттуда уедет".
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в статье Владимира Скачко: "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту на сайте Украина.ру.
Израильские ВВС наносят удары по Тегерану - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
18 июня, 10:15
В шаге от мировой войны. Иран и Израиль обменялись ударами, Трамп дал 48 часов и пообещал вмешатьсяПочти всю ночь на 18 июня Тегеран и Тель-Авив обменивались ударами и постами в соцсетях. В итоге лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что попытки сменить режим в Иране военными методами приведут к хаосу, а в Германии согласились с тем, что для президента США Дональда Трампа Израиль важнее Украины, а в Вашингтоне снова призвали Иран к капитуляции
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