Ядерный удар по Ирану? Почему Израиль играет с огнём – предупреждение Поликарпова
22:00 19.06.2025 (обновлено: 22:29 19.06.2025)
Израильский сценарий ядерного удара по Ирану может привести к катастрофическим последствиям для самого Тель-Авива. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Поликарпов рассмотрел крайний вариант развития событий. "В самом невероятном сценарии после ядерного удара Израиля по Ирану может последовать ядерный удар Пакистана по Израилю", — заявил он.
Историк пояснил: "У Исламабада есть ядерное оружие, и он к ядерному удару по Ирану может отнестись нервно. Пакистанское руководство может предпринять какие-то шаги, которые поменяют весь расклад сил".
"После этого проблема Израиля будет решена, — продолжил Поликарпов. — Но не за счет уничтожения израильского государства. Просто Израиль потеряет престиж как страна и значительная часть людей оттуда уедет".
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в статье Владимира Скачко: "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту на сайте Украина.ру.
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