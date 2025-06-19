https://ukraina.ru/20250619/netanyakhu-begaet-mezhdu-tyurmoy-i-slavoy-grozin-rasskazal-o-motivakh-izrailskogo-premera-1063962726.html

"Нетаньяху бегает между тюрьмой и славой": Грозин рассказал о мотивах израильского премьера

"Нетаньяху бегает между тюрьмой и славой": Грозин рассказал о мотивах израильского премьера - 19.06.2025 Украина.ру

"Нетаньяху бегает между тюрьмой и славой": Грозин рассказал о мотивах израильского премьера

Действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конфликте с Ираном продиктованы его личными политическими интересами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

2025-06-19T21:17

2025-06-19T21:17

2025-06-19T21:17

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конфликт

ядерный

ближний восток

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"Нетаньяху – это человек, который вечно бегает между тюрьмой и славой", – заявил эксперт. Он отметил, что израильский премьер уже добился "вечной славы", нанеся удар по иранскому ядерному потенциалу, но теперь должен определиться с дальнейшими действиями.Грозин подчеркнул, что дальнейшая эскалация потребует огромных ресурсов от внешних спонсоров. "Пока стороны трясут саблями и кричат, что всех победили", – сказал аналитик.При этом он выразил сомнение, что Израиль сможет адекватно ответить на возможное вмешательство других игроков, включая Пакистан.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Дмитрия Ковалевича "Больше доходов России, меньше внимания Зеленскому. Что говорят на Украине об ирано-израильском конфликте" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250617/1063958636.html

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