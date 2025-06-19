https://ukraina.ru/20250619/netanyakhu-begaet-mezhdu-tyurmoy-i-slavoy-grozin-rasskazal-o-motivakh-izrailskogo-premera-1063962726.html
"Нетаньяху бегает между тюрьмой и славой": Грозин рассказал о мотивах израильского премьера
"Нетаньяху бегает между тюрьмой и славой": Грозин рассказал о мотивах израильского премьера - 19.06.2025 Украина.ру
"Нетаньяху бегает между тюрьмой и славой": Грозин рассказал о мотивах израильского премьера
Действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конфликте с Ираном продиктованы его личными политическими интересами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
2025-06-19T21:17
2025-06-19T21:17
2025-06-19T21:17
новости
израиль
иран
россия
биньямин нетаньяху
пакистан
война
конфликт
ядерный
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059554981_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e884f176c4479b5a7224d79c3a527009.jpg
"Нетаньяху – это человек, который вечно бегает между тюрьмой и славой", – заявил эксперт. Он отметил, что израильский премьер уже добился "вечной славы", нанеся удар по иранскому ядерному потенциалу, но теперь должен определиться с дальнейшими действиями.Грозин подчеркнул, что дальнейшая эскалация потребует огромных ресурсов от внешних спонсоров. "Пока стороны трясут саблями и кричат, что всех победили", – сказал аналитик.При этом он выразил сомнение, что Израиль сможет адекватно ответить на возможное вмешательство других игроков, включая Пакистан.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Дмитрия Ковалевича "Больше доходов России, меньше внимания Зеленскому. Что говорят на Украине об ирано-израильском конфликте" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250617/1063958636.html
израиль
иран
россия
пакистан
ближний восток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059554981_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_1dcd4af3b97a9c679119b2b753d0606b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, иран, россия, биньямин нетаньяху, пакистан, война, конфликт, ядерный, ближний восток, главные новости
Новости, Израиль, Иран, Россия, Биньямин Нетаньяху, Пакистан, война, конфликт, ядерный, Ближний Восток, Главные новости
"Нетаньяху бегает между тюрьмой и славой": Грозин рассказал о мотивах израильского премьера
Действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конфликте с Ираном продиктованы его личными политическими интересами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин