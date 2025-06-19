"Нетаньяху бегает между тюрьмой и славой": Грозин рассказал о мотивах израильского премьера - 19.06.2025 Украина.ру
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"Нетаньяху бегает между тюрьмой и славой": Грозин рассказал о мотивах израильского премьера
"Нетаньяху бегает между тюрьмой и славой": Грозин рассказал о мотивах израильского премьера - 19.06.2025 Украина.ру
"Нетаньяху бегает между тюрьмой и славой": Грозин рассказал о мотивах израильского премьера
Действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конфликте с Ираном продиктованы его личными политическими интересами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
2025-06-19T21:17
2025-06-19T21:17
новости
израиль
иран
россия
биньямин нетаньяху
пакистан
война
конфликт
ядерный
ближний восток
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"Нетаньяху – это человек, который вечно бегает между тюрьмой и славой", – заявил эксперт. Он отметил, что израильский премьер уже добился "вечной славы", нанеся удар по иранскому ядерному потенциалу, но теперь должен определиться с дальнейшими действиями.Грозин подчеркнул, что дальнейшая эскалация потребует огромных ресурсов от внешних спонсоров. "Пока стороны трясут саблями и кричат, что всех победили", – сказал аналитик.При этом он выразил сомнение, что Израиль сможет адекватно ответить на возможное вмешательство других игроков, включая Пакистан.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Дмитрия Ковалевича "Больше доходов России, меньше внимания Зеленскому. Что говорят на Украине об ирано-израильском конфликте" на сайте Украина.ру.
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новости, израиль, иран, россия, биньямин нетаньяху, пакистан, война, конфликт, ядерный, ближний восток, главные новости
Новости, Израиль, Иран, Россия, Биньямин Нетаньяху, Пакистан, война, конфликт, ядерный, Ближний Восток, Главные новости

"Нетаньяху бегает между тюрьмой и славой": Грозин рассказал о мотивах израильского премьера

21:17 19.06.2025
 
© AP / Menahem Kahana
- РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP / Menahem Kahana
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Действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конфликте с Ираном продиктованы его личными политическими интересами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
"Нетаньяху – это человек, который вечно бегает между тюрьмой и славой", – заявил эксперт. Он отметил, что израильский премьер уже добился "вечной славы", нанеся удар по иранскому ядерному потенциалу, но теперь должен определиться с дальнейшими действиями.
Грозин подчеркнул, что дальнейшая эскалация потребует огромных ресурсов от внешних спонсоров. "Пока стороны трясут саблями и кричат, что всех победили", – сказал аналитик.
При этом он выразил сомнение, что Израиль сможет адекватно ответить на возможное вмешательство других игроков, включая Пакистан.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.
Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Дмитрия Ковалевича "Больше доходов России, меньше внимания Зеленскому. Что говорят на Украине об ирано-израильском конфликте" на сайте Украина.ру.
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