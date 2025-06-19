Крах украинского контрнаступления: аналитик Богатырев объяснил провал ВСУ - 19.06.2025 Украина.ру
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Крах украинского контрнаступления: аналитик Богатырев объяснил провал ВСУ
Крах украинского контрнаступления: аналитик Богатырев объяснил провал ВСУ - 19.06.2025 Украина.ру
Крах украинского контрнаступления: аналитик Богатырев объяснил провал ВСУ
Попытки ВСУ провести крупное контрнаступление летом 2023 года завершились провалом из-за грамотной обороны ВС РФ и недостаточной подготовки украинской стороны. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев
2025-06-19T22:52
2025-06-19T22:52
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"Украинские силы понесли огромные потери в живой силе и технике, но так и не смогли добиться значимых оперативных успехов", – заявил эксперт. Он добавил, что российская армия заранее подготовила глубокоэшелонированную оборону, что свело на нет все попытки прорыва.Богатырев также отметил, что Запад переоценил возможности ВСУ, а поставки западной техники не изменили ситуацию на поле боя. "Без воздушного прикрытия и должной артиллерийской поддержки любое наступление обречено", – подчеркнул аналитик.По его словам, после провала контрнаступления украинская армия перешла к позиционной войне, но и здесь не имеет преимущества перед российскими войсками.Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.Также по теме - в интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение.
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Новости, Ростов-на-Дону, Запад, Россия, ВСУ, наступление, оборона, ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, Главные новости, война, война на Украине

Крах украинского контрнаступления: аналитик Богатырев объяснил провал ВСУ

22:52 19.06.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Попытки ВСУ провести крупное контрнаступление летом 2023 года завершились провалом из-за грамотной обороны ВС РФ и недостаточной подготовки украинской стороны. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев
"Украинские силы понесли огромные потери в живой силе и технике, но так и не смогли добиться значимых оперативных успехов", – заявил эксперт. Он добавил, что российская армия заранее подготовила глубокоэшелонированную оборону, что свело на нет все попытки прорыва.
Богатырев также отметил, что Запад переоценил возможности ВСУ, а поставки западной техники не изменили ситуацию на поле боя. "Без воздушного прикрытия и должной артиллерийской поддержки любое наступление обречено", – подчеркнул аналитик.
По его словам, после провала контрнаступления украинская армия перешла к позиционной войне, но и здесь не имеет преимущества перед российскими войсками.
Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.
Также по теме - в интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение.
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