https://ukraina.ru/20250619/krakh-ukrainskogo-kontrnastupleniya-analitik-bogatyrev-obyasnil-proval-vsu-1064064542.html

Крах украинского контрнаступления: аналитик Богатырев объяснил провал ВСУ

Крах украинского контрнаступления: аналитик Богатырев объяснил провал ВСУ - 19.06.2025 Украина.ру

Крах украинского контрнаступления: аналитик Богатырев объяснил провал ВСУ

Попытки ВСУ провести крупное контрнаступление летом 2023 года завершились провалом из-за грамотной обороны ВС РФ и недостаточной подготовки украинской стороны. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев

2025-06-19T22:52

2025-06-19T22:52

2025-06-19T22:52

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"Украинские силы понесли огромные потери в живой силе и технике, но так и не смогли добиться значимых оперативных успехов", – заявил эксперт. Он добавил, что российская армия заранее подготовила глубокоэшелонированную оборону, что свело на нет все попытки прорыва.Богатырев также отметил, что Запад переоценил возможности ВСУ, а поставки западной техники не изменили ситуацию на поле боя. "Без воздушного прикрытия и должной артиллерийской поддержки любое наступление обречено", – подчеркнул аналитик.По его словам, после провала контрнаступления украинская армия перешла к позиционной войне, но и здесь не имеет преимущества перед российскими войсками.Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.Также по теме - в интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение.

https://ukraina.ru/20250619/1064031525.html

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