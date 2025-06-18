"Россия не должна воевать за Иран": эксперт Грозин о позиции Москвы по ирано-израильскому конфликту - 18.06.2025 Украина.ру
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"Россия не должна воевать за Иран": эксперт Грозин о позиции Москвы по ирано-израильскому конфликту
"Россия не должна воевать за Иран": эксперт Грозин о позиции Москвы по ирано-израильскому конфликту - 18.06.2025 Украина.ру
"Россия не должна воевать за Иран": эксперт Грозин о позиции Москвы по ирано-израильскому конфликту
Российская позиция по ирано-израильскому конфликту остается сдержанной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
2025-06-18T03:30
2025-06-18T03:30
новости
иран
россия
москва
израиль
война
ближний восток
конфликт
китай
помощь
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"Российское общественное мнение складывается в пользу Ирана. Но воевать за Иран Россия, как мне кажется, не должна", - заявил эксперт. Он уточнил: "Это наш союзник, близкий партнер по региональной специфике, но воевать за него мы не должны".Грозин отметил: "Иран сейчас, судя по всему, справляется и без нашей помощи". При этом он добавил: "Китай отправляет в Тегеран борта, которые непонятно что везут"."Израилю сейчас надо заявить, что он победил всех, кого можно, и на этом заканчивать эту глупость, которую они развязали", - заключил аналитик.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.Об ирано-израильском конфликте — в статье Ростислава Ищенко Израильская атака на Иран как фактор геополитики на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250617/ssha-bt-po-kitayu-cherez-iran-eksperty-ob-irano-izrailskoy-voyne-i-ee-posledstviyakh-1063934154.html
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новости, иран, россия, москва, израиль, война, ближний восток, конфликт, китай, помощь, военная помощь, андрей грозин, украина.ру, главные новости
Новости, Иран, Россия, Москва, Израиль, война, Ближний Восток, конфликт, Китай, помощь, военная помощь, Андрей Грозин, Украина.ру, Главные новости

"Россия не должна воевать за Иран": эксперт Грозин о позиции Москвы по ирано-израильскому конфликту

03:30 18.06.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушения в жилых районах Тель-Авива от ракетной атаки Ирана
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Российская позиция по ирано-израильскому конфликту остается сдержанной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
"Российское общественное мнение складывается в пользу Ирана. Но воевать за Иран Россия, как мне кажется, не должна", - заявил эксперт. Он уточнил: "Это наш союзник, близкий партнер по региональной специфике, но воевать за него мы не должны".
Грозин отметил: "Иран сейчас, судя по всему, справляется и без нашей помощи". При этом он добавил: "Китай отправляет в Тегеран борта, которые непонятно что везут".
"Израилю сейчас надо заявить, что он победил всех, кого можно, и на этом заканчивать эту глупость, которую они развязали", - заключил аналитик.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.
Об ирано-израильском конфликте — в статье Ростислава Ищенко Израильская атака на Иран как фактор геополитики на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Вчера, 05:08
США бьют по Китаю через Иран. Эксперты об ирано-израильской войне и ее последствияхНа первый взгляд неожиданный вывод, что война на Ближнем Востоке в большом пределе и, в частности, в Иране ослабляет Китай, на самом деле очевиден, если посмотреть на карту логистических маршрутов.
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