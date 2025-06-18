https://ukraina.ru/20250618/rossiya-ne-dolzhna-voevat-za-iran-ekspert-grozin-o-pozitsii-moskvy-po-irano-izrailskomu-konfliktu-1063960666.html

"Россия не должна воевать за Иран": эксперт Грозин о позиции Москвы по ирано-израильскому конфликту

"Россия не должна воевать за Иран": эксперт Грозин о позиции Москвы по ирано-израильскому конфликту - 18.06.2025 Украина.ру

"Россия не должна воевать за Иран": эксперт Грозин о позиции Москвы по ирано-израильскому конфликту

Российская позиция по ирано-израильскому конфликту остается сдержанной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

2025-06-18T03:30

2025-06-18T03:30

2025-06-18T03:30

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"Российское общественное мнение складывается в пользу Ирана. Но воевать за Иран Россия, как мне кажется, не должна", - заявил эксперт. Он уточнил: "Это наш союзник, близкий партнер по региональной специфике, но воевать за него мы не должны".Грозин отметил: "Иран сейчас, судя по всему, справляется и без нашей помощи". При этом он добавил: "Китай отправляет в Тегеран борта, которые непонятно что везут"."Израилю сейчас надо заявить, что он победил всех, кого можно, и на этом заканчивать эту глупость, которую они развязали", - заключил аналитик.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.Об ирано-израильском конфликте — в статье Ростислава Ищенко Израильская атака на Иран как фактор геополитики на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250617/ssha-bt-po-kitayu-cherez-iran-eksperty-ob-irano-izrailskoy-voyne-i-ee-posledstviyakh-1063934154.html

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