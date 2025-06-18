https://ukraina.ru/20250618/rossiya-mozhet-peredat-iranu-uluchshennye-gerani-i-tekhnologii-reb--voennyy-istorik-1064009871.html

Россия может передать Ирану улучшенные "Герани" и технологии РЭБ — военный историк

Россия может передать Ирану улучшенные "Герани" и технологии РЭБ — военный историк - 18.06.2025 Украина.ру

Россия может передать Ирану улучшенные "Герани" и технологии РЭБ — военный историк

Москва обладает целым арсеналом средств, способных усилить иранские вооруженные силы в противостоянии с Израилем. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов, перечислив возможные направления военно-технического сотрудничества

2025-06-18T21:30

2025-06-18T21:30

2025-06-18T21:30

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"Россия могла бы значительно модернизировать иранские беспилотники, - заявил аналитик. - Наши усовершенствованные "Герани" на порядок превосходят устаревшие иранские "Шахеды", которые сегодня представляют собой технологический "каменный век".Поликарпов отметил, что передача таких технологий позволила бы Тегерану наносить более точные и эффективные удары.Особое внимание эксперт уделил системам радиоэлектронной борьбы: "Российский опыт РЭБ мог бы помочь Ирану защитить свои критически важные объекты от израильских атак".По словам Поликарпова, современные российские системы способны эффективно противодействовать даже самым совершенным западным ракетам и БПЛА.Однако историк подчеркнул, что такая помощь не изменит стратегический баланс сил: "Даже с нашими технологиями Иран не сможет одержать решительную победу. Но это позволит ему нарастить оборонительный потенциал и сократить потери". Поликарпов также отметил, что любая помощь будет тщательно взвешиваться с учетом геополитических последствий.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Алексея Туманова "Красная черта для Ближнего Востока: как противобункерные бомбы США могут развязать региональную войну" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250618/1063996736.html

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новости, иран, израиль, война, ракетный удар, ракеты, бпла, герань, конфликт, вооружения, ближний восток, военная помощь, дроны, беспилотники