Россия может передать Ирану улучшенные "Герани" и технологии РЭБ — военный историк
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Москва обладает целым арсеналом средств, способных усилить иранские вооруженные силы в противостоянии с Израилем. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов, перечислив возможные направления военно-технического сотрудничества
"Россия могла бы значительно модернизировать иранские беспилотники, - заявил аналитик. - Наши усовершенствованные "Герани" на порядок превосходят устаревшие иранские "Шахеды", которые сегодня представляют собой технологический "каменный век".
Поликарпов отметил, что передача таких технологий позволила бы Тегерану наносить более точные и эффективные удары.
Особое внимание эксперт уделил системам радиоэлектронной борьбы: "Российский опыт РЭБ мог бы помочь Ирану защитить свои критически важные объекты от израильских атак".
По словам Поликарпова, современные российские системы способны эффективно противодействовать даже самым совершенным западным ракетам и БПЛА.
Однако историк подчеркнул, что такая помощь не изменит стратегический баланс сил: "Даже с нашими технологиями Иран не сможет одержать решительную победу. Но это позволит ему нарастить оборонительный потенциал и сократить потери".
Поликарпов также отметил, что любая помощь будет тщательно взвешиваться с учетом геополитических последствий.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.
Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Алексея Туманова "Красная черта для Ближнего Востока: как противобункерные бомбы США могут развязать региональную войну" на сайте Украина.ру.
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