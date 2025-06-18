Россия может передать Ирану улучшенные "Герани" и технологии РЭБ — военный историк - 18.06.2025 Украина.ру
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Россия может передать Ирану улучшенные "Герани" и технологии РЭБ — военный историк
Россия может передать Ирану улучшенные "Герани" и технологии РЭБ — военный историк - 18.06.2025 Украина.ру
Россия может передать Ирану улучшенные "Герани" и технологии РЭБ — военный историк
Москва обладает целым арсеналом средств, способных усилить иранские вооруженные силы в противостоянии с Израилем. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов, перечислив возможные направления военно-технического сотрудничества
2025-06-18T21:30
2025-06-18T21:30
новости
иран
израиль
война
ракетный удар
ракеты
бпла
герань
конфликт
вооружения
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"Россия могла бы значительно модернизировать иранские беспилотники, - заявил аналитик. - Наши усовершенствованные "Герани" на порядок превосходят устаревшие иранские "Шахеды", которые сегодня представляют собой технологический "каменный век".Поликарпов отметил, что передача таких технологий позволила бы Тегерану наносить более точные и эффективные удары.Особое внимание эксперт уделил системам радиоэлектронной борьбы: "Российский опыт РЭБ мог бы помочь Ирану защитить свои критически важные объекты от израильских атак".По словам Поликарпова, современные российские системы способны эффективно противодействовать даже самым совершенным западным ракетам и БПЛА.Однако историк подчеркнул, что такая помощь не изменит стратегический баланс сил: "Даже с нашими технологиями Иран не сможет одержать решительную победу. Но это позволит ему нарастить оборонительный потенциал и сократить потери". Поликарпов также отметил, что любая помощь будет тщательно взвешиваться с учетом геополитических последствий.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Алексея Туманова "Красная черта для Ближнего Востока: как противобункерные бомбы США могут развязать региональную войну" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250618/1063996736.html
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новости, иран, израиль, война, ракетный удар, ракеты, бпла, герань, конфликт, вооружения, ближний восток, военная помощь, дроны, беспилотники
Новости, Иран, Израиль, война, ракетный удар, ракеты, БПЛА, Герань, конфликт, вооружения, Ближний Восток, военная помощь, дроны, беспилотники

Россия может передать Ирану улучшенные "Герани" и технологии РЭБ — военный историк

21:30 18.06.2025
 
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Москва обладает целым арсеналом средств, способных усилить иранские вооруженные силы в противостоянии с Израилем. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов, перечислив возможные направления военно-технического сотрудничества
"Россия могла бы значительно модернизировать иранские беспилотники, - заявил аналитик. - Наши усовершенствованные "Герани" на порядок превосходят устаревшие иранские "Шахеды", которые сегодня представляют собой технологический "каменный век".
Поликарпов отметил, что передача таких технологий позволила бы Тегерану наносить более точные и эффективные удары.
Особое внимание эксперт уделил системам радиоэлектронной борьбы: "Российский опыт РЭБ мог бы помочь Ирану защитить свои критически важные объекты от израильских атак".
По словам Поликарпова, современные российские системы способны эффективно противодействовать даже самым совершенным западным ракетам и БПЛА.
Однако историк подчеркнул, что такая помощь не изменит стратегический баланс сил: "Даже с нашими технологиями Иран не сможет одержать решительную победу. Но это позволит ему нарастить оборонительный потенциал и сократить потери".
Поликарпов также отметил, что любая помощь будет тщательно взвешиваться с учетом геополитических последствий.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.
Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Алексея Туманова "Красная черта для Ближнего Востока: как противобункерные бомбы США могут развязать региональную войну" на сайте Украина.ру.
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Вчера, 13:19
Ксавье Моро: Трамп боится проиграть в войне с Ираном, а Украина рухнет после окончания летней кампанииТрамп не хочет ввязываться в войну с Ираном, потому что не уверен, что она закончится успешно. Максимум, что он может, так это повторить события апреля 2018 года, когда он отдал приказ о точечных ударах по Сирии и потом забыл о ней, считает военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
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