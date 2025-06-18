https://ukraina.ru/20250618/pochemu-rossiya-ne-bt-po-kievu-kak-izrail-po-tegeranu-predpolozhenie-voennogo-eksperta--1064003442.html

Почему Россия не бьёт по Киеву как Израиль по Тегерану: предположение военного эксперта

Почему Россия не бьёт по Киеву как Израиль по Тегерану: предположение военного эксперта - 18.06.2025 Украина.ру

Почему Россия не бьёт по Киеву как Израиль по Тегерану: предположение военного эксперта

Россия не использует израильские методы уничтожения вражеского командования, поскольку украинские генералы – лишь "передаточное звено" в войне. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-06-18T22:00

2025-06-18T22:00

2025-06-18T22:00

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Он пояснил: "Да, у нас есть возможность уничтожить политическую верхушку киевского режима, когда она раз в месяц собирается в Раде. Мы на это не идем". Поликарпов подчеркнул: "У нас же нет специалистов Моссада, способных провернуть такие штуки. Если бы были, они бы предложили нам что-то оригинальное".Эксперт заключил: "Уничтожение украинских генералов нам пошло бы в плюс, но ситуацию на фронте оно бы никак не поменяло. Потому что центры принятия решений находятся за пределами Украины".Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Владимира Скачко: "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250618/goryachaya-noch-iran-i-tsakhal-obmenyalis-udarami-i-postami-v-sotssetyakh-tramp-dal-48-chasov--1063985801.html

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