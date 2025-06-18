Почему Россия не бьёт по Киеву как Израиль по Тегерану: предположение военного эксперта
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО.
Россия не использует израильские методы уничтожения вражеского командования, поскольку украинские генералы – лишь "передаточное звено" в войне. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
"Израиль спровоцировал иранцев на то, чтобы они собрали генералитет в одном месте. Для этого была проведена целая операция. Мы на Украине по каким-то причинам такие операции не проводим", - заявил историк.
Он пояснил: "Да, у нас есть возможность уничтожить политическую верхушку киевского режима, когда она раз в месяц собирается в Раде. Мы на это не идем".
Поликарпов подчеркнул: "У нас же нет специалистов Моссада, способных провернуть такие штуки. Если бы были, они бы предложили нам что-то оригинальное".
Эксперт заключил: "Уничтожение украинских генералов нам пошло бы в плюс, но ситуацию на фронте оно бы никак не поменяло. Потому что центры принятия решений находятся за пределами Украины".
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.
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