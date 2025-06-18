Почему Россия не бьёт по Киеву как Израиль по Тегерану: предположение военного эксперта - 18.06.2025 Украина.ру
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Почему Россия не бьёт по Киеву как Израиль по Тегерану: предположение военного эксперта
Почему Россия не бьёт по Киеву как Израиль по Тегерану: предположение военного эксперта - 18.06.2025 Украина.ру
Почему Россия не бьёт по Киеву как Израиль по Тегерану: предположение военного эксперта
Россия не использует израильские методы уничтожения вражеского командования, поскольку украинские генералы – лишь "передаточное звено" в войне. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-06-18T22:00
2025-06-18T22:00
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Он пояснил: "Да, у нас есть возможность уничтожить политическую верхушку киевского режима, когда она раз в месяц собирается в Раде. Мы на это не идем". Поликарпов подчеркнул: "У нас же нет специалистов Моссада, способных провернуть такие штуки. Если бы были, они бы предложили нам что-то оригинальное".Эксперт заключил: "Уничтожение украинских генералов нам пошло бы в плюс, но ситуацию на фронте оно бы никак не поменяло. Потому что центры принятия решений находятся за пределами Украины".Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Владимира Скачко: "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250618/goryachaya-noch-iran-i-tsakhal-obmenyalis-udarami-i-postami-v-sotssetyakh-tramp-dal-48-chasov--1063985801.html
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Новости, Россия, Израиль, Киев, Украина.ру, война, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, война на Украине, Ближний Восток, Спецоперация, конфликт

Почему Россия не бьёт по Киеву как Израиль по Тегерану: предположение военного эксперта

22:00 18.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО.
Боевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск Север на Курском направлении СВО. - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Россия не использует израильские методы уничтожения вражеского командования, поскольку украинские генералы – лишь "передаточное звено" в войне. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
"Израиль спровоцировал иранцев на то, чтобы они собрали генералитет в одном месте. Для этого была проведена целая операция. Мы на Украине по каким-то причинам такие операции не проводим", - заявил историк.
Он пояснил: "Да, у нас есть возможность уничтожить политическую верхушку киевского режима, когда она раз в месяц собирается в Раде. Мы на это не идем".
Поликарпов подчеркнул: "У нас же нет специалистов Моссада, способных провернуть такие штуки. Если бы были, они бы предложили нам что-то оригинальное".
Эксперт заключил: "Уничтожение украинских генералов нам пошло бы в плюс, но ситуацию на фронте оно бы никак не поменяло. Потому что центры принятия решений находятся за пределами Украины".
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в статье Владимира Скачко: "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту на сайте Украина.ру.
Израильские ВВС наносят удары по Тегерану - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Вчера, 10:15
В шаге от мировой войны. Иран и Израиль обменялись ударами, Трамп дал 48 часов и пообещал вмешатьсяПочти всю ночь на 18 июня Тегеран и Тель-Авив обменивались ударами и постами в соцсетях. В итоге лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что попытки сменить режим в Иране военными методами приведут к хаосу, а в Германии согласились с тем, что для президента США Дональда Трампа Израиль важнее Украины, а в Вашингтоне снова призвали Иран к капитуляции
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