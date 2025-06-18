Наступление в Днепропетровской области продиктовано военной необходимостью — подполковник Шкурлатов - 18.06.2025 Украина.ру
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Наступление в Днепропетровской области продиктовано военной необходимостью — подполковник Шкурлатов
Наступление в Днепропетровской области продиктовано военной необходимостью — подполковник Шкурлатов - 18.06.2025 Украина.ру
Наступление в Днепропетровской области продиктовано военной необходимостью — подполковник Шкурлатов
Российская армия развивает наступление в Днепропетровской области, преодолев административную границу, при этом ключевым фактором является военная целесообразность, а не политика. Об этом в комментарии изданию "Украина.ру" рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
2025-06-18T23:00
2025-06-18T23:00
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"Наша армия действительно развивает наступление на территории Днепропетровской области бывшей Украинской ССР — в нескольких местах, причем административная граница уже преодолена. Делается это на 95% не из политических соображений, а исходя из военной целесообразности", — подчеркнул Шкурлатов.Эксперт отметил, что в отличие от ВСУ, российское командование не ставит политические мотивы выше стратегических. В качестве примера он привел неудачные операции Украины в Крынках и Курской области, где Киев понес большие потери без достижения реальных военных целей.По словам Шкурлатова, российские войска действуют строго в соответствии с военной логикой, что обеспечивает устойчивое продвижение на стратегически важных направлениях.Полный текст материала "Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250618/ukrainu-pridetsya-dobivat-ischenko-o-tom-stanet-li-dnepropetrovskaya-oblast-chastyu-rf-ili-bufernoy-1063953176.html
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новости, днепропетровская область, курская область, украина.ру, офицеры россии, вс рф, всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, наступление, наступление россии, наступление вс рф, война, россия, вооруженные силы украины
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Наступление в Днепропетровской области продиктовано военной необходимостью — подполковник Шкурлатов

23:00 18.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская армия развивает наступление в Днепропетровской области, преодолев административную границу, при этом ключевым фактором является военная целесообразность, а не политика. Об этом в комментарии изданию "Украина.ру" рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
"Наша армия действительно развивает наступление на территории Днепропетровской области бывшей Украинской ССР — в нескольких местах, причем административная граница уже преодолена. Делается это на 95% не из политических соображений, а исходя из военной целесообразности", — подчеркнул Шкурлатов.
Эксперт отметил, что в отличие от ВСУ, российское командование не ставит политические мотивы выше стратегических.
В качестве примера он привел неудачные операции Украины в Крынках и Курской области, где Киев понес большие потери без достижения реальных военных целей.
"Украинцы сначала провели самоубийственную операцию в Крынках, где полегло огромное число солдат непонятно ради каких целей. Затем повторили тот же сценарий в Курской области, но в большем масштабе", — напомнил офицер.
По словам Шкурлатова, российские войска действуют строго в соответствии с военной логикой, что обеспечивает устойчивое продвижение на стратегически важных направлениях.
Полный текст материала "Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
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