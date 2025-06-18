https://ukraina.ru/20250618/nastuplenie-v-dnepropetrovskoy-oblasti-prodiktovano-voennoy-neobkhodimostyu--podpolkovnik-shkurlatov-1064014348.html

Наступление в Днепропетровской области продиктовано военной необходимостью — подполковник Шкурлатов

Наступление в Днепропетровской области продиктовано военной необходимостью — подполковник Шкурлатов - 18.06.2025 Украина.ру

Наступление в Днепропетровской области продиктовано военной необходимостью — подполковник Шкурлатов

Российская армия развивает наступление в Днепропетровской области, преодолев административную границу, при этом ключевым фактором является военная целесообразность, а не политика. Об этом в комментарии изданию "Украина.ру" рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов

2025-06-18T23:00

2025-06-18T23:00

2025-06-18T23:00

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"Наша армия действительно развивает наступление на территории Днепропетровской области бывшей Украинской ССР — в нескольких местах, причем административная граница уже преодолена. Делается это на 95% не из политических соображений, а исходя из военной целесообразности", — подчеркнул Шкурлатов.Эксперт отметил, что в отличие от ВСУ, российское командование не ставит политические мотивы выше стратегических. В качестве примера он привел неудачные операции Украины в Крынках и Курской области, где Киев понес большие потери без достижения реальных военных целей.По словам Шкурлатова, российские войска действуют строго в соответствии с военной логикой, что обеспечивает устойчивое продвижение на стратегически важных направлениях.Полный текст материала "Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250618/ukrainu-pridetsya-dobivat-ischenko-o-tom-stanet-li-dnepropetrovskaya-oblast-chastyu-rf-ili-bufernoy-1063953176.html

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