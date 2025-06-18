https://ukraina.ru/20250618/khezbolla-i-khamas-obeskrovleny-polikarpov-o-tom-chem-mozhet-zakonchitsya-irano-izrailskiy-konflikt-1064005672.html

"Хезболла" и "Хамас" обескровлены: Поликарпов о том, чем может закончится ирано-израильский конфликт

"Хезболла" и "Хамас" обескровлены: Поликарпов о том, чем может закончится ирано-израильский конфликт - 18.06.2025 Украина.ру

"Хезболла" и "Хамас" обескровлены: Поликарпов о том, чем может закончится ирано-израильский конфликт

Конфликт между Ираном и Израилем останется ограниченным обменом ракетными ударами без перехода в полномасштабную сухопутную войну. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал военный историк Михаил Поликарпов, проанализировав возможности сторон

2025-06-18T23:15

2025-06-18T23:15

2025-06-18T23:15

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конфликт

саудовская аравия

ракетный удар

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Конфликт между Ираном и Израилем останется ограниченным обменом ракетными ударами, считает Поликарпов.Он пояснил: ""Хезболла" и "Хамас" обескровлены и вести боевые действия не в состоянии. Более того, даже если бы эти возможности были, они бы не привели к поражению Израиля"."Сирию Иран потерял, она из игры выведена. Иордания фактически действует на стороне Израиля. Египет будет поддерживать нейтралитет. Саудовская Аравия плохо относится к Ирану еще со времен шаха", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Владимира Скачко: "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250618/1063996736.html

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новости, иран, израиль, египет, хезболла, хамас, война, конфликт, саудовская аравия, ракетный удар, ближний восток