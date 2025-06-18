"Хезболла" и "Хамас" обескровлены: Поликарпов о том, чем может закончится ирано-израильский конфликт
Иран, флаг
Конфликт между Ираном и Израилем останется ограниченным обменом ракетными ударами без перехода в полномасштабную сухопутную войну. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал военный историк Михаил Поликарпов, проанализировав возможности сторон
Конфликт между Ираном и Израилем останется ограниченным обменом ракетными ударами, считает Поликарпов.
"У Ирана нет возможностей для нанесения мощных отвлекающих ударов по Израилю на соседних территориях", — заявил эксперт.
"Сирию Иран потерял, она из игры выведена. Иордания фактически действует на стороне Израиля. Египет будет поддерживать нейтралитет. Саудовская Аравия плохо относится к Ирану еще со времен шаха", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.
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