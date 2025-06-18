"Хезболла" и "Хамас" обескровлены: Поликарпов о том, чем может закончится ирано-израильский конфликт - 18.06.2025 Украина.ру
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"Хезболла" и "Хамас" обескровлены: Поликарпов о том, чем может закончится ирано-израильский конфликт
"Хезболла" и "Хамас" обескровлены: Поликарпов о том, чем может закончится ирано-израильский конфликт - 18.06.2025 Украина.ру
"Хезболла" и "Хамас" обескровлены: Поликарпов о том, чем может закончится ирано-израильский конфликт
Конфликт между Ираном и Израилем останется ограниченным обменом ракетными ударами без перехода в полномасштабную сухопутную войну. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал военный историк Михаил Поликарпов, проанализировав возможности сторон
2025-06-18T23:15
2025-06-18T23:15
новости
иран
израиль
египет
хезболла
хамас
война
конфликт
саудовская аравия
ракетный удар
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Конфликт между Ираном и Израилем останется ограниченным обменом ракетными ударами, считает Поликарпов.Он пояснил: ""Хезболла" и "Хамас" обескровлены и вести боевые действия не в состоянии. Более того, даже если бы эти возможности были, они бы не привели к поражению Израиля"."Сирию Иран потерял, она из игры выведена. Иордания фактически действует на стороне Израиля. Египет будет поддерживать нейтралитет. Саудовская Аравия плохо относится к Ирану еще со времен шаха", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Владимира Скачко: "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту на сайте Украина.ру.
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новости, иран, израиль, египет, хезболла, хамас, война, конфликт, саудовская аравия, ракетный удар, ближний восток
Новости, Иран, Израиль, Египет, Хезболла, ХАМАС, война, конфликт, Саудовская Аравия, ракетный удар, Ближний Восток

"Хезболла" и "Хамас" обескровлены: Поликарпов о том, чем может закончится ирано-израильский конфликт

23:15 18.06.2025
 
Иран, флаг
Иран, флаг
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Конфликт между Ираном и Израилем останется ограниченным обменом ракетными ударами без перехода в полномасштабную сухопутную войну. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал военный историк Михаил Поликарпов, проанализировав возможности сторон
Конфликт между Ираном и Израилем останется ограниченным обменом ракетными ударами, считает Поликарпов.
"У Ирана нет возможностей для нанесения мощных отвлекающих ударов по Израилю на соседних территориях", — заявил эксперт.
Он пояснил: ""Хезболла" и "Хамас" обескровлены и вести боевые действия не в состоянии. Более того, даже если бы эти возможности были, они бы не привели к поражению Израиля".
"Сирию Иран потерял, она из игры выведена. Иордания фактически действует на стороне Израиля. Египет будет поддерживать нейтралитет. Саудовская Аравия плохо относится к Ирану еще со времен шаха", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в статье Владимира Скачко: "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту на сайте Украина.ру.
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Вчера, 13:19
Ксавье Моро: Трамп боится проиграть в войне с Ираном, а Украина рухнет после окончания летней кампанииТрамп не хочет ввязываться в войну с Ираном, потому что не уверен, что она закончится успешно. Максимум, что он может, так это повторить события апреля 2018 года, когда он отдал приказ о точечных ударах по Сирии и потом забыл о ней, считает военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
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