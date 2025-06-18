"Это не совпадение": историк раскрыл, кто на самом деле спланировал атаки дронов на военные аэродромы
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Военный историк и писатель Михаил Поликарпов раскрыл вероятных авторов атак беспилотников на стратегические авиабазы России. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру
"Сценарии ударов Израиля по Ирану и атак ВСУ на наши аэродромы идентичны до мелочей. Это не случайное совпадение, а результат тщательного планирования", - подчеркнул эксперт.
Поликарпов убежден, что за операциями может стоять израильская разведка: "С вероятностью 98% можно утверждать, что разработчиками этих атак были специалисты Моссада. Их почерк невозможно спутать".
Историк обратил внимание на характерные особенности этих операций: "Такие сложные схемы не готовятся за неделю. Они отрабатываются месяцами, а исполнители проходят специальное обучение".
"Когда мы видим одинаковую тактику в разных точках мира - это не украинская самодеятельность. Это работа профессионалов высочайшего уровня", - резюмировал Поликарпов.
Эксперт также напомнил, что российские стратегические аэродромы оставались уязвимыми из-за договорных ограничений СНВ-3, чем и воспользовались организаторы атак.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.
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