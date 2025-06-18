https://ukraina.ru/20250618/eto-ne-sovpadenie-istorik-raskryl--kto-na-samom-dele-splaniroval-ataki-dronov-na-voennye-aerodromy-1063981183.html

"Это не совпадение": историк раскрыл, кто на самом деле спланировал атаки дронов на военные аэродромы

"Это не совпадение": историк раскрыл, кто на самом деле спланировал атаки дронов на военные аэродромы - 18.06.2025 Украина.ру

"Это не совпадение": историк раскрыл, кто на самом деле спланировал атаки дронов на военные аэродромы

Военный историк и писатель Михаил Поликарпов раскрыл вероятных авторов атак беспилотников на стратегические авиабазы России. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру

2025-06-18T04:45

2025-06-18T04:45

2025-06-18T04:45

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Поликарпов убежден, что за операциями может стоять израильская разведка: "С вероятностью 98% можно утверждать, что разработчиками этих атак были специалисты Моссада. Их почерк невозможно спутать".Историк обратил внимание на характерные особенности этих операций: "Такие сложные схемы не готовятся за неделю. Они отрабатываются месяцами, а исполнители проходят специальное обучение"."Когда мы видим одинаковую тактику в разных точках мира - это не украинская самодеятельность. Это работа профессионалов высочайшего уровня", - резюмировал Поликарпов.Эксперт также напомнил, что российские стратегические аэродромы оставались уязвимыми из-за договорных ограничений СНВ-3, чем и воспользовались организаторы атак.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Владимира Скачко: "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250617/aleksandr-frolov-voyna-na-blizhnem-vostoke-zastavit-evropu-tyazhelo-konkurirovat-za-postavki-gaza-s-1063969906.html

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