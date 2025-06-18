"Это не совпадение": историк раскрыл, кто на самом деле спланировал атаки дронов на военные аэродромы - 18.06.2025 Украина.ру
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"Это не совпадение": историк раскрыл, кто на самом деле спланировал атаки дронов на военные аэродромы
"Это не совпадение": историк раскрыл, кто на самом деле спланировал атаки дронов на военные аэродромы - 18.06.2025 Украина.ру
"Это не совпадение": историк раскрыл, кто на самом деле спланировал атаки дронов на военные аэродромы
Военный историк и писатель Михаил Поликарпов раскрыл вероятных авторов атак беспилотников на стратегические авиабазы России. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру
2025-06-18T04:45
2025-06-18T04:45
новости
израиль
иран
россия
атака
самолет
аэродромы
бпла
спецоперация
дроны
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Поликарпов убежден, что за операциями может стоять израильская разведка: "С вероятностью 98% можно утверждать, что разработчиками этих атак были специалисты Моссада. Их почерк невозможно спутать".Историк обратил внимание на характерные особенности этих операций: "Такие сложные схемы не готовятся за неделю. Они отрабатываются месяцами, а исполнители проходят специальное обучение"."Когда мы видим одинаковую тактику в разных точках мира - это не украинская самодеятельность. Это работа профессионалов высочайшего уровня", - резюмировал Поликарпов.Эксперт также напомнил, что российские стратегические аэродромы оставались уязвимыми из-за договорных ограничений СНВ-3, чем и воспользовались организаторы атак.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Владимира Скачко: "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250617/aleksandr-frolov-voyna-na-blizhnem-vostoke-zastavit-evropu-tyazhelo-konkurirovat-za-postavki-gaza-s-1063969906.html
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новости, израиль, иран, россия, атака, самолет, аэродромы, бпла, спецоперация, дроны, авиабазы, украина, война
Новости, Израиль, Иран, Россия, атака, самолет, аэродромы, БПЛА, Спецоперация, дроны, авиабазы, Украина, война

"Это не совпадение": историк раскрыл, кто на самом деле спланировал атаки дронов на военные аэродромы

04:45 18.06.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Военный историк и писатель Михаил Поликарпов раскрыл вероятных авторов атак беспилотников на стратегические авиабазы России. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру
"Сценарии ударов Израиля по Ирану и атак ВСУ на наши аэродромы идентичны до мелочей. Это не случайное совпадение, а результат тщательного планирования", - подчеркнул эксперт.
Поликарпов убежден, что за операциями может стоять израильская разведка: "С вероятностью 98% можно утверждать, что разработчиками этих атак были специалисты Моссада. Их почерк невозможно спутать".
Историк обратил внимание на характерные особенности этих операций: "Такие сложные схемы не готовятся за неделю. Они отрабатываются месяцами, а исполнители проходят специальное обучение".
"Когда мы видим одинаковую тактику в разных точках мира - это не украинская самодеятельность. Это работа профессионалов высочайшего уровня", - резюмировал Поликарпов.
Эксперт также напомнил, что российские стратегические аэродромы оставались уязвимыми из-за договорных ограничений СНВ-3, чем и воспользовались организаторы атак.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.
Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Владимира Скачко: "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту на сайте Украина.ру.
Александр Фролов интервью
Вчера, 19:30
Александр Фролов: Война на Ближнем Востоке заставит Европу тяжело конкурировать за поставки газа с КитаемЕсли возникнут проблемы в Ормузском проливе, собьется ритмичность поставок СПГ, ЕС придется импортировать газ откуда-то еще. Этот же газ будет недополучать Азиатско-Тихоокеанский регион, там вопросы дефицита станут более остро. Европе придется где-то искать СПГ и конкурировать за него с Азией.
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