"За Ираном стоит весь исламский мир": Грозин раскрыл, кто может выступить в поддержку Тегерана - 17.06.2025 Украина.ру
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"За Ираном стоит весь исламский мир": Грозин раскрыл, кто может выступить в поддержку Тегерана
"За Ираном стоит весь исламский мир": Грозин раскрыл, кто может выступить в поддержку Тегерана - 17.06.2025 Украина.ру
"За Ираном стоит весь исламский мир": Грозин раскрыл, кто может выступить в поддержку Тегерана
Поддержка Тегерана со стороны мусульманских стран может резко усилиться в случае эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
2025-06-17T23:00
2025-06-17T23:00
новости
иран
россия
тегеран
андрей грозин
украина.ру
израиль
война
афганистан
пакистан
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Грозин пояснил: "Это Афганистан, Пакистан, часть монархий Арабского залива". Он добавил: "Таджики, туркмены, киргизы и узбеки пока тихо отсиживаются, но это до поры до времени. Их общественное мнение однозначно проиранское"."Пока большинство государств и элит, которые окружают Ближний Восток, склоняются к проиранской позиции", - заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Дмитрия Ковалевича "Больше доходов России, меньше внимания Зеленскому. Что говорят на Украине об ирано-израильском конфликте" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250617/novyy-vitok-konflikta-ili-pri-chem-tut-ukraina-ssha-namereny-peredat-izrailyu-protivobunkernye-bomby-1063950752.html
иран
россия
тегеран
израиль
афганистан
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узбекистан
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новости, иран, россия, тегеран , андрей грозин, украина.ру, израиль, война, афганистан, пакистан, таджикистан, узбекистан, конфликт, ближний восток
Новости, Иран, Россия, Тегеран , Андрей Грозин, Украина.ру, Израиль, война, Афганистан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, конфликт, Ближний Восток

"За Ираном стоит весь исламский мир": Грозин раскрыл, кто может выступить в поддержку Тегерана

23:00 17.06.2025
 
© commons.wikimedia.org / Tasnim News
- РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© commons.wikimedia.org / Tasnim News
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Поддержка Тегерана со стороны мусульманских стран может резко усилиться в случае эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
"У нас не очень хорошо представляют себе, что за Ираном стоит не только антиизраильская сила. За ним стоит поддержка не укладывающегося в западные мерки исламского мира", - заявил эксперт.
Грозин пояснил: "Это Афганистан, Пакистан, часть монархий Арабского залива". Он добавил: "Таджики, туркмены, киргизы и узбеки пока тихо отсиживаются, но это до поры до времени. Их общественное мнение однозначно проиранское".
"Пока большинство государств и элит, которые окружают Ближний Восток, склоняются к проиранской позиции", - заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.
Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Дмитрия Ковалевича "Больше доходов России, меньше внимания Зеленскому. Что говорят на Украине об ирано-израильском конфликте" на сайте Украина.ру.
Вчера, 10:59
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