https://ukraina.ru/20250617/za-iranom-stoit-ves-islamskiy-mir-grozin-raskryl-kto-mozhet-vystupit-v-podderzhku-tegerana-1063961212.html

"За Ираном стоит весь исламский мир": Грозин раскрыл, кто может выступить в поддержку Тегерана

"За Ираном стоит весь исламский мир": Грозин раскрыл, кто может выступить в поддержку Тегерана - 17.06.2025 Украина.ру

"За Ираном стоит весь исламский мир": Грозин раскрыл, кто может выступить в поддержку Тегерана

Поддержка Тегерана со стороны мусульманских стран может резко усилиться в случае эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

2025-06-17T23:00

2025-06-17T23:00

2025-06-17T23:00

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Грозин пояснил: "Это Афганистан, Пакистан, часть монархий Арабского залива". Он добавил: "Таджики, туркмены, киргизы и узбеки пока тихо отсиживаются, но это до поры до времени. Их общественное мнение однозначно проиранское"."Пока большинство государств и элит, которые окружают Ближний Восток, склоняются к проиранской позиции", - заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам" на сайте Украина.ру.Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Дмитрия Ковалевича "Больше доходов России, меньше внимания Зеленскому. Что говорят на Украине об ирано-израильском конфликте" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250617/novyy-vitok-konflikta-ili-pri-chem-tut-ukraina-ssha-namereny-peredat-izrailyu-protivobunkernye-bomby-1063950752.html

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