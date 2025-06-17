https://ukraina.ru/20250617/vs-rossii-gotovyat-udar-po-klyuchevym-kommunikatsiyam-vsu-pod-pavlogradom--ekspert-1063923330.html

ВС России готовят удар по ключевым коммуникациям ВСУ под Павлоградом — эксперт

ВС России готовят удар по ключевым коммуникациям ВСУ под Павлоградом — эксперт - 17.06.2025 Украина.ру

ВС России готовят удар по ключевым коммуникациям ВСУ под Павлоградом — эксперт

Российские войска могут перейти в наступление на стратегически важном направлении между Красноармейском и Павлоградом, угрожая перерезать ключевые пути группировки ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков

2025-06-17T06:00

2025-06-17T06:00

2025-06-17T06:00

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Эксперт считает, что развитие успехов на Константиновском направлении может привести к переброске российских резервов юго-западнее Красноармейска. Это создаст для ВСУ дилемму: защищать ли Красноармейск или пытаться удержать Константиновку и Дружковку.Павлоград имеет критическое значение для украинской оборонной промышленности, и его потеря станет тяжелым ударом. "Приближение фронта даже на 20 километров будет означать выпадение его из производственного цикла", — пояснил эксперт.Летняя кампания ВС РФ направлена на то, чтобы заставить противника делать болезненный выбор между направлениями, где он будет отступать.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Роман Шкурлатов: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250616/1063919943.html

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