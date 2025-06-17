ВС России готовят удар по ключевым коммуникациям ВСУ под Павлоградом — эксперт
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Российские войска могут перейти в наступление на стратегически важном направлении между Красноармейском и Павлоградом, угрожая перерезать ключевые пути группировки ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
Эксперт считает, что развитие успехов на Константиновском направлении может привести к переброске российских резервов юго-западнее Красноармейска. Это создаст для ВСУ дилемму: защищать ли Красноармейск или пытаться удержать Константиновку и Дружковку.
"Самый важный участок, где могут произойти события, которые изменят обстановку на фронте, находится между Красноармейском и Павлоградом", — заявил Носков.
Павлоград имеет критическое значение для украинской оборонной промышленности, и его потеря станет тяжелым ударом. "Приближение фронта даже на 20 километров будет означать выпадение его из производственного цикла", — пояснил эксперт.
Летняя кампания ВС РФ направлена на то, чтобы заставить противника делать болезненный выбор между направлениями, где он будет отступать.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Роман Шкурлатов: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум" на сайте Украина.ру.
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