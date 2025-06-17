ВС России готовят удар по ключевым коммуникациям ВСУ под Павлоградом — эксперт - 17.06.2025 Украина.ру
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ВС России готовят удар по ключевым коммуникациям ВСУ под Павлоградом — эксперт
ВС России готовят удар по ключевым коммуникациям ВСУ под Павлоградом — эксперт - 17.06.2025 Украина.ру
ВС России готовят удар по ключевым коммуникациям ВСУ под Павлоградом — эксперт
Российские войска могут перейти в наступление на стратегически важном направлении между Красноармейском и Павлоградом, угрожая перерезать ключевые пути группировки ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
2025-06-17T06:00
2025-06-17T06:00
новости
россия
павлоград
константиновка
всу
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Эксперт считает, что развитие успехов на Константиновском направлении может привести к переброске российских резервов юго-западнее Красноармейска. Это создаст для ВСУ дилемму: защищать ли Красноармейск или пытаться удержать Константиновку и Дружковку.Павлоград имеет критическое значение для украинской оборонной промышленности, и его потеря станет тяжелым ударом. "Приближение фронта даже на 20 километров будет означать выпадение его из производственного цикла", — пояснил эксперт.Летняя кампания ВС РФ направлена на то, чтобы заставить противника делать болезненный выбор между направлениями, где он будет отступать.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Роман Шкурлатов: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250616/1063919943.html
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новости, россия, павлоград, константиновка, всу, наступление, наступление вс рф, наступление россии, покровск/красноармейск, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, донбасс
Новости, Россия, Павлоград, Константиновка, ВСУ, наступление, наступление ВС РФ, наступление России, Покровск/Красноармейск, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Донбасс

ВС России готовят удар по ключевым коммуникациям ВСУ под Павлоградом — эксперт

06:00 17.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские войска могут перейти в наступление на стратегически важном направлении между Красноармейском и Павлоградом, угрожая перерезать ключевые пути группировки ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
Эксперт считает, что развитие успехов на Константиновском направлении может привести к переброске российских резервов юго-западнее Красноармейска. Это создаст для ВСУ дилемму: защищать ли Красноармейск или пытаться удержать Константиновку и Дружковку.
"Самый важный участок, где могут произойти события, которые изменят обстановку на фронте, находится между Красноармейском и Павлоградом", — заявил Носков.
Павлоград имеет критическое значение для украинской оборонной промышленности, и его потеря станет тяжелым ударом. "Приближение фронта даже на 20 километров будет означать выпадение его из производственного цикла", — пояснил эксперт.
Летняя кампания ВС РФ направлена на то, чтобы заставить противника делать болезненный выбор между направлениями, где он будет отступать.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Роман Шкурлатов: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум" на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов интервью
Вчера, 14:06
Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражениеУкраина – это возрастное хроническое заболевание, с которым все свыклись. Оно будет устранено в тот момент, когда на Украине истощится мобилизационный потенциал и накопится усталость народа. А ирано-израильский конфликт – это новая проблема, которая может привести к очень печальному исходу, считает военный историк и писатель Михаил Поликарпов
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