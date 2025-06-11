https://ukraina.ru/20250611/roman-shkurlatov-dnepropetrovskaya-oblast-stanet-predmetom-torga-ukrainy-esli-kiev-ne-vozmetsya-za-1063834769.html

Роман Шкурлатов: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум

Роман Шкурлатов: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум - 11.06.2025 Украина.ру

Роман Шкурлатов: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум

Россия потихоньку закатывает в асфальт бандитский киевский режим, который узурпировал русские исторические территории. Именно по этой логике мы еженощно наносим ракетно-бомбовые удары с использованием беспилотной авиации по территории Украины.

2025-06-11T09:55

2025-06-11T09:55

2025-06-11T09:55

интервью

украина

россия

днепропетровская область

дональд трамп

рютте

вооруженные силы украины

нато

сша

запад

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов.Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве.— Руслан, подразделения нашей танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. Насколько продвижение наших войск в этом районе опасно для ВСУ?— Наша армия действительно развивает наступление на территории Днепропетровской области бывшей Украинской ССР — в нескольких местах, причем административная граница уже преодолена. Делается это на 95% не из политических соображений, а исходя из военной целесообразности. Это в большей степени тактика и стратегия ВС РФ.Этим мы и отличаемся от украинцев: мы никогда не ставим политические мотивы, как говорится, впереди паровоза. Если брать украинский пример, то сначала были Крынки — самоубийственная для Украины операция, где полегло огромное число солдат, непонятно ради каких военных целей. Дальше — операция ВСУ в Курской области (по сути Крынки 2.0) в гораздо большем масштабе.То есть Киевом положено огромное количество сил и средств (в том числе живой силы и дорогостоящей техники западного образца) ради результата, который был очевиден — спустя две недели после начала вторжения ВСУ в [Курскую область] цели не были достигнуты. Дальше это было делом времени.Поэтому у нас в Днепропетровской области, повторюсь, цели подпадают под военную целесообразность.— В чем именно заключается военная целесообразность?— Противник на этом направлении подготовил недостаточное количество инженерно-фортификационных сооружений, потому что не собирался тут воевать. Эти объекты делали в спешке со всеми вытекающими коррупционными составляющими — с распилом денег, очень быстро, в надежде на то, что русская армия достаточно быстро эти фортификации займет, и все можно будет списать.Дескать, никто же не будет разбираться с теми территориями, которые оказались под нашим контролем. Там можно списывать деньги миллиардами. А движение через Днепропетровскую область открывает нам путь к самому Днепропетровску — основному промышленному, военному, логистическому центру украинской армии, на котором, пожалуй, держится весь восточный фронт Украины.Но это отдаленная перспектива. Днепропетровск — крупный город, и до него сложно и долго идти, если такие задачи будут поставлены. Хотя есть Запорожье, центр российского региона, и вот к нему через Днепропетровскую область можно подойти намного проще.Также есть Славянско-Краматорская укрепленная агломерация. Благодаря движению по Днепропетровской области можно избежать лобовых штурмов этого укрепрайона. То есть и здесь решить наши цели и задачи.Вспомните, что заявили руководители нашего государства, высшее командование Вооруженных сил Украине: не хотите говорить о четырех регионах сейчас, через какое-то время их будет больше. Возможно, в недалеком будущем в этот список войдет и Днепропетровская область. Хотя, повторюсь, пока это отдаленная перспектива.— Почему вы так считаете?— Я исхожу из реальности на земле, а там идут достаточно вязкие бои, противник не сыпется, сопротивляется. Поэтому движемся дальше, обвала фронта пока не наблюдаем ни в Днепропетровской области, ни на каких-либо других участках линии боевого столкновения.— ВС РФ в ночь на 10 июня нанесли удары по военным целям в одиннадцати областях Украины, в том числе по Киеву. Можно ли массированные удары по инфраструктуре Украины считать ответом на атаки на стратегическую авиацию России?— Что касается наших ударов по военным или целям двойного назначения на территории так называемой Украины, в том числе по Киеву и другим областям, где сосредоточены военные объекты — я бы не стал это называть ответом на атаки врага.Почему у нас все ждут каких-то ответов? Да, противник ранее провел блестящую, надо признать, операцию, которую они назвали "Паутина". Конечно, невозможно было это осуществить без поддержки западных кураторов, без плотного участия их разведслужб и сообществ. Но я бы не стал переоценивать урон, который нанесен военной компоненте нашей страны. Скорее здесь информационно-психологическая составляющая, нежели чисто военная. То есть желаемое выдается за действительное: урон нанесен, но он не столь серьезен как описывают некоторые. А наше общество все время ждет каких-то ответных ударов по Украине. Но логику, в которой работают Вооруженные силы и военно-политическое руководство РФ, я вижу в другом.Мы идем планомерно, как паровой каток, который не зависит от зрадо-переможных качелей, когда то бросаются в эйфорию, то горько плачут, потому что противник поставил подножку — так ведёт себя Украина.А мы понимаем, что конфликт идет, в том числе на истощение. Россия потихоньку закатывает в асфальт бандитский киевский режим, который узурпировал русские исторические территории. Именно по этой логике мы еженощно наносим ракетно-бомбовые удары с использованием беспилотной авиации по территории Украины.Практически каждую ночь и во все нарастающем количестве мы используем все виды ракет воздушного, наземного базирования, иногда сверхзвук, ударные тяжелые беспилотные летательные аппараты, ракеты морского базирования, крылатые снаряды, баллистику. Поэтому я бы не стал говорить о каких-то ударах возмездия.Возможно, подобный удар будет асимметричным и будет осуществлен в виде такой же филигранной, многоходовой, разведывательно-диверсионной операции. Но никогда целями наших атак не станет гражданская инфраструктура. Мы работаем только по военным или смежным целям, а также по энергетике или иной по критически важной инфраструктуре Украины.А вот противник делает наоборот. Также важно обратить внимание на количество задействованных тяжелых беспилотников типа "Герань" и аналогов — их применение ежедневно нарастает. Когда это будет 500 одномоментно летящих на Украину "Гераней" или других БПЛА аналогичного типа — это станет большой проблемой для изношенной системы ПВО противника.А если наших дронов полетит тысяча (этот день уже не за горами), ПВО противника захлебнется окончательно. Оно уже испытывает напряжение и перегруженность — с учетом неравномерности и несвоевременности поставок западного вооружения, расходников для систем ПВО, и так далее. Считаю, для противника хороших новостей в ближайшие месяцы не будет.— Остановка огня на Украине несет риски для НАТО, потому что это позволит России увеличить количество оружия и возможно напасть на альянс, заявил генсек блока Рютте. Означает ли это, что НАТО сделает все возможное, чтобы война на Украине длилась как можно дольше?— Его слова, конечно, можно трактовать как угодно. Но этот человек зарекомендовал себя достаточно гибким в негативном смысле этого слова. Он как флюгер — вертится то в одну, то в другую сторону, сильно на его поведение и выкрутасы влияет Трамп и его позиция.Поэтому ориентироваться на слова этого "господина" я бы вообще не стал. Но факт остается фактом: НАТО и Западная Европа в лице костяка стран, которые называют себя друзьями Украины (Лондона, Парижа, Берлина, Варшавы и примкнувших к ним отдельных небольших государств), делают все для продолжения конфликта.Они искренне увязли в этом как в болоте, когда посчитали, что это их война. И теперь не знают, как оттуда вылезти. С каждым новым днем продолжения боевых действий этот конфликт все больше затягивает их в эту воронку.И вылезать из этого они боятся, потому что не понимают, как будут себя чувствовать дальше. Сначала они пугали собственное население, что "русский медведь" разбушевался, и одной только Украиной не ограничится, пойдет дальше и "сожрет" всю Европу.То есть изначально это была пугалка для европейского населения, которая оправдывала сокращение роста экономик, социальных сфер. Потом западники пытались этим объяснить своему населению, почему они должны платить Украине, чтобы она вооружалась и воевала против русских.Позже они стали объяснять этим возросшие военные затраты своих государств. А теперь так заврались, что сами начали в это верить. Отсюда и родилась идея войны до последнего украинца. Следующим, наверное, будет последний поляк, последний чех, и так далее.Как только дойдет до последнего немца, я думаю, война быстро прекратится, потому что в Германии и дальше на Западе никто умирать за Украину точно не будет.— Стали ли Стамбульские переговоры последним шансом на мирное урегулирование? Или это лишь дипломатический маневр перед новым этапом противостояния стран?— На мой взгляд, стамбульские переговоры – это [наша] дань уважения к Трампу и его потугам миротворца, его стремлению остановить военный конфликт, как он говорит, по якобы гуманитарным соображениям.Важно понимать, что Трамп не ангел, его страна до недавнего времени являлась стороной конфликта и остается таковой сегодня. Просто лидер США решил сделать вид, что он над схваткой, в стороне, что он посредник, а не участник. Иногда у него это получается, и я начинаю верить в его искренние намерения, которые озвучиваются. Но дела Трампа говорят совершенно о другом. Поставки вооружения Украине посредством Западной Европы продолжаются. "Старлинк" работает добротно, на нем строится система управления и координация действий ВСУ. Так же оказывается поддержка разведданными в полном объёме, включая спутниковые, цифровые и прочие разведданные, без которых ВСУ были бы слепы.Поэтому, по сути, Стамбул — это танцы с бубнами, которые исполняет и киевская сторона, и, к сожалению, мы вынуждены идти на это, чтобы не разочаровать Трампа в его потугах. Хотя мы, как никто другой, понимаем, что кровавый спор славян между собой (которым является украинский кризис), никакой американец даже при самых искренних намерениях решить не может.Мы понимаем, что здесь должна быть либо решительная наша победа или прекращение огня. Но так как инициатива за нами, идти на это с нашей стороны ошибочно.А Украина достаточно упертая страна, поэтому я не верю в успех ни третьего, ни четвертого раунда. Прорывов там не будет. Да, возможно достижение локальных перемирий, прекращения огня на время, обмен военнопленными и телами. Но не более того.Мы наступаем, инициатива за нами, противник это чувствует и пытается затягивать время и втащить в свару Запад, чтобы он завяз там по уши. С Европой это сделать практически удалось, а США дистанцировались. Но Киев в лице клоуна Зеленского и его окружения делает все, чтобы Трамп разочаровался и в Путине, и в России — ввел еще санкций против нас, разрешил бить американским "дальнобоем", открыл все шлюзы с оружием для Украины и тому подобное. — Если сейчас не удастся договориться с Украиной, в каком формате мы будем воевать дальше, в течение, возможно, не одного года?— Да, мы будем воевать дальше. В каком формате — покажет время.Формат современной войны меняется практически ежемесячно: варьируются средства поражения и противодействия. Все шире становится серая зона (или красная зона, как ее сейчас называют), которая разделяет людские резервы противоборствующих сторон. Это полоса отчуждения, на которой властвуют бездушные машины. Это реалии современной войны.Конечно, будет нарастать совершенствование беспилотной компоненты: БПЛА самолетного типа, которые летят в глубину, ударные и разведывательные дроны, "птички" коптерного типа. Будет найдено новое применение ракетных вооружений, авиации и артиллерийских систем.Пересматриваются морские концепции. То есть традиционные флота, наверное, уйдут в прошлое, а появятся их новые вариации на морях. Война и методы ее ведения меняются ежемесячно. Экономики многих стран встали на военные рельсы. Война врастает в экономическую структуру, эти механизмы работают и приносят прибыль.Поэтому, на мой взгляд, быстро это не закончится. Противоречия, которые сегодня существуют между всеми сторонами конфликта, не решаются за столом переговоров. Они слишком болезненные и слишком туго затянулись в кровавый узел, который развязать невозможно — его можно только решительно разрубить.— Нужна ли будет всеобщая мобилизация в России в случае продолжения войны?— На данный момент о мобилизации частичной, и тем более о всеобщей, в нашей стране речи не идет. За счет экономической стимуляции, за счет патриотического порыва, который есть в нашем обществе, и понимания того, какому врагу мы противостоим, обеспечивается регулярное пополнение наших Вооруженных сил. А также — за счет военнослужащих по контракту и добровольцев.Но если же вдруг Запад перейдет к открытой конфронтации с нами, а не к прокси-войне, которую они сейчас исповедуют — да, тогда возможны разные варианты, в том числе мобилизационный сценарий. Но пока говорить об этом преждевременно.Повторюсь, сегодня наши Вооруженные силы по численности представляют из себя весьма эффективный и успешно решающий задачи организм. Мы видим это по регулярному продвижению наших войск. Да, нет глубоких прорывов, но и отсутствуют колоссальные потери, которые эти прорывы за собой несут.— Могут ли у нас появиться новые союзники по типу КНДР, как вы считаете?— Союзников у России, как мы знаем, не так уж и много. В первую очередь, это, конечно, армия, флот и наше общество, которое проявило себя как весьма стойкий и упорный боец, с самого начала специальной военной операции подставив плечо Вооруженным силам и воюю сегодня на фронтах СВО.Что касается союзников типа КНДР, я не удивлюсь, если подобные действительно появятся. Надо отдать должное частям КНДР — они честно и до конца выполнили свой долг. Уверен, сделают это и в будущем, если понадобится. Они стойкие и мотивированные бойцы, хорошо подготовленные, которые на примере участия в СВО увидели, как выглядит полномасштабный конфликт 21 века. Для них это полезный опыт.Союзники появляются по мере того, как страна достигает тех или иных успехов на поле боя. И чем больше у нас будет таких побед, чем больше целей мы будем достигать, тем больше у нас станет союзников.Я не исключаю появление аналогичных договору с КНДР соглашений и с другими государствами. Львиная доля мира за нас, внимательно смотрит за этой схваткой. Потому что они все по природе антикапиталисты и не любят гегемонический западный уклад, который существует на планете.Россия восстала против такого несправедливого порядка — мы можем это сделать самостоятельно. Но, повторюсь, если у нас появятся верные союзники, коим стала Северная Корея, мы бы сделали это быстрее, намного эффективнее и с меньшими потерями для всех сторон. Поэтому я такой возможности не исключаю.Подробнее о ситуации на других участках зоны СВО Полковник Геннадий Алёхин: "Северяне" проламывают бетонный лес под Харьковом, а ВСУ бросают в бой спецназ

https://ukraina.ru/20230513/1046179190.html

https://ukraina.ru/20250610/mikhail-onufrienko-vykhod-vs-rossii-v-dnepropetrovskuyu-oblast-obespechit-s-flanga-nastuplenie-na-1063799949.html

https://ukraina.ru/20250610/yuriy-knutov-poka-vsu-s-poteryami-shturmuyut-ttkino-rossiya-otkryvaet-put-k-zaporozhyu-i-dnepropetrovsku-1063823938.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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