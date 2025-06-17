США перебрасывают авианосную ударную группу на Ближний Восток - 17.06.2025 Украина.ру
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США перебрасывают авианосную ударную группу на Ближний Восток
США перебрасывают авианосную ударную группу на Ближний Восток - 17.06.2025 Украина.ру
США перебрасывают авианосную ударную группу на Ближний Восток
США перебрасывают на Ближний Восток авианосную ударную группу для защиты американского военного контингента. Об этом заявил РИА Новости представитель Пентагона.
2025-06-17T20:05
2025-06-17T20:05
новости
сша
ближний восток
иран
пит хегсет
пентагон
война
израиль
ввс сша
вмс украины
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"В рамках выполнения обязательств по защите американских сил в регионе министр обороны Пит Хегсет распорядился направить авианосную группу USS Nimitz в зону CENTCOM для поддержания обороноспособности и обеспечения безопасности американского контингента", — рассказал представитель Пентагона.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Актуальное интервью на эту тему: Александр Фролов: Война на Ближнем Востоке заставит Европу тяжело конкурировать за поставки газа с Китаем
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новости, сша, ближний восток, иран, пит хегсет, пентагон, война, израиль, ввс сша, вмс украины, флот
Новости, США, Ближний Восток, Иран, Пит Хегсет, Пентагон, война, Израиль, ВВС США, ВМС Украины, флот

США перебрасывают авианосную ударную группу на Ближний Восток

20:05 17.06.2025
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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США перебрасывают на Ближний Восток авианосную ударную группу для защиты американского военного контингента. Об этом заявил РИА Новости представитель Пентагона.
"В рамках выполнения обязательств по защите американских сил в регионе министр обороны Пит Хегсет распорядился направить авианосную группу USS Nimitz в зону CENTCOM для поддержания обороноспособности и обеспечения безопасности американского контингента", — рассказал представитель Пентагона.
Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.
В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке
Актуальное интервью на эту тему: Александр Фролов: Война на Ближнем Востоке заставит Европу тяжело конкурировать за поставки газа с Китаем
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