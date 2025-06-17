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Ростислав Ищенко: "В Кремле понимают, что Украину придется добивать до самого конца"

Ростислав Ищенко: "В Кремле понимают, что Украину придется добивать до самого конца" - 17.06.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: "В Кремле понимают, что Украину придется добивать до самого конца"

Российские войска продолжают продвижение вглубь Украины, и Киев уже не имеет ресурсов для эффективного сопротивления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-06-17T23:15

2025-06-17T23:15

2025-06-17T23:15

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Эксперт подчеркнул, что российское руководство полностью избавилось от иллюзий по поводу Украины: "В Кремле понимают, что Украину придется добивать до самого конца". При этом, по его словам, Москва готова к мирным переговорам, но на своих условиях.Однако Украина, по его мнению, не может пойти на такие условия, что приведет к дальнейшему продвижению российских войск.Ключевым фактором успеха Ищенко назвал работу с местным населением: "Наиболее эффективный способ привлечь на свою сторону людей – обеспечить им будущее. Когда они понимают, что Украина уже не вернётся, можно строить новую жизнь".Аналитик заключил, что в территориальных вопросах решающую роль играет сила: "Поэтому до тех пор, пока сила есть, мы можем контролировать любые территории. Как в случае с Сахалином и Курилами – если бы не могли их удержать, то и не удержали бы".Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России" на сайте Украина.ру.О текущей ситуации в США — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250616/1063929642.html

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