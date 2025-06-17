Ростислав Ищенко: "В Кремле понимают, что Украину придется добивать до самого конца"
Российские войска продолжают продвижение вглубь Украины, и Киев уже не имеет ресурсов для эффективного сопротивления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт подчеркнул, что российское руководство полностью избавилось от иллюзий по поводу Украины: "В Кремле понимают, что Украину придется добивать до самого конца". При этом, по его словам, Москва готова к мирным переговорам, но на своих условиях.
"Если Россия говорит, что готова заключить мир сейчас на существующих условиях, которые прописаны в Стамбуле, значит, мы действительно готовы", – заявил Ищенко.
Однако Украина, по его мнению, не может пойти на такие условия, что приведет к дальнейшему продвижению российских войск.
Ключевым фактором успеха Ищенко назвал работу с местным населением: "Наиболее эффективный способ привлечь на свою сторону людей – обеспечить им будущее. Когда они понимают, что Украина уже не вернётся, можно строить новую жизнь".
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России" на сайте Украина.ру.
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