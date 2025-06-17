Ростислав Ищенко: "В Кремле понимают, что Украину придется добивать до самого конца" - 17.06.2025 Украина.ру
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Ростислав Ищенко: "В Кремле понимают, что Украину придется добивать до самого конца"
Ростислав Ищенко: "В Кремле понимают, что Украину придется добивать до самого конца" - 17.06.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко: "В Кремле понимают, что Украину придется добивать до самого конца"
Российские войска продолжают продвижение вглубь Украины, и Киев уже не имеет ресурсов для эффективного сопротивления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-06-17T23:15
2025-06-17T23:15
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Эксперт подчеркнул, что российское руководство полностью избавилось от иллюзий по поводу Украины: "В Кремле понимают, что Украину придется добивать до самого конца". При этом, по его словам, Москва готова к мирным переговорам, но на своих условиях.Однако Украина, по его мнению, не может пойти на такие условия, что приведет к дальнейшему продвижению российских войск.Ключевым фактором успеха Ищенко назвал работу с местным населением: "Наиболее эффективный способ привлечь на свою сторону людей – обеспечить им будущее. Когда они понимают, что Украина уже не вернётся, можно строить новую жизнь".Аналитик заключил, что в территориальных вопросах решающую роль играет сила: "Поэтому до тех пор, пока сила есть, мы можем контролировать любые территории. Как в случае с Сахалином и Курилами – если бы не могли их удержать, то и не удержали бы".Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России" на сайте Украина.ру.О текущей ситуации в США — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, кремль, россия, ростислав ищенко, украина.ру, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, переговоры, переговоры по украине 2025, война, война на украине
Новости, Украина, Кремль, Россия, Ростислав Ищенко, Украина.ру, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, переговоры, переговоры по Украине 2025, война, война на Украине

Ростислав Ищенко: "В Кремле понимают, что Украину придется добивать до самого конца"

23:15 17.06.2025
 
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Боевая работа РСЗО Град в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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Российские войска продолжают продвижение вглубь Украины, и Киев уже не имеет ресурсов для эффективного сопротивления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт подчеркнул, что российское руководство полностью избавилось от иллюзий по поводу Украины: "В Кремле понимают, что Украину придется добивать до самого конца". При этом, по его словам, Москва готова к мирным переговорам, но на своих условиях.
"Если Россия говорит, что готова заключить мир сейчас на существующих условиях, которые прописаны в Стамбуле, значит, мы действительно готовы", – заявил Ищенко.
Однако Украина, по его мнению, не может пойти на такие условия, что приведет к дальнейшему продвижению российских войск.
Ключевым фактором успеха Ищенко назвал работу с местным населением: "Наиболее эффективный способ привлечь на свою сторону людей – обеспечить им будущее. Когда они понимают, что Украина уже не вернётся, можно строить новую жизнь".
Аналитик заключил, что в территориальных вопросах решающую роль играет сила: "Поэтому до тех пор, пока сила есть, мы можем контролировать любые территории. Как в случае с Сахалином и Курилами – если бы не могли их удержать, то и не удержали бы".
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России" на сайте Украина.ру.
О текущей ситуации в США — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война" на сайте Украина.ру.
Владимир Носков (СВО) - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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