Падение Часов Яра станет переломным моментом в освобождении Донбасса — эксперт Носков
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Завершение операции в Часов Яре может кардинально изменить ситуацию на фронте, создав условия для дальнейшего продвижения российских войск вглубь украинской обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
По словам эксперта, Часов Яр остается ключевым узлом сопротивления ВСУ в этом регионе. Его освобождение откроет российским войскам путь к важным транспортным артериям и поставит под угрозу всю украинскую группировку восточнее Константиновки.
"Завершение операции в Часов Яре позволит еще больше деградировать для ВСУ ситуации восточнее Константиновки", — отметил Носков. Он подчеркнул, что противник отчаянно цепляется за эти позиции, бросив в бой одну из старейших бригад.
Особое значение имеют высоты южнее города. "Удастся ли овладеть Клебан-Быкскими высотами и выйти на Т-образный перекресток в районе Берестка — это станет важным маркером развития событий", — пояснил эксперт.
По его оценкам, успех на этом направлении в сочетании с продвижением под Красноармейском может привести к масштабному прорыву фронта. Однако Носков предупредил, что 24-я бригада ВСУ продолжает оказывать упорное сопротивление, поэтому быстрой победы ждать не стоит.
В перспективе следующих месяцев падение Часов Яра может стать катализатором цепной реакции, ведущей к освобождению всей Славянско-Краматорской агломерации и созданию угрозы тылам группировки ВСУ в Харьковской области.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
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