Падение Часов Яра станет переломным моментом в освобождении Донбасса — эксперт Носков - 17.06.2025 Украина.ру
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Падение Часов Яра станет переломным моментом в освобождении Донбасса — эксперт Носков
Падение Часов Яра станет переломным моментом в освобождении Донбасса — эксперт Носков - 17.06.2025 Украина.ру
Падение Часов Яра станет переломным моментом в освобождении Донбасса — эксперт Носков
Завершение операции в Часов Яре может кардинально изменить ситуацию на фронте, создав условия для дальнейшего продвижения российских войск вглубь украинской обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
2025-06-17T04:30
2025-06-17T04:30
новости
константиновка
донбасс
часов яр
покровск/красноармейск
новости донбасса
славянск
краматорск
славянско-краматорская агломерация
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По словам эксперта, Часов Яр остается ключевым узлом сопротивления ВСУ в этом регионе. Его освобождение откроет российским войскам путь к важным транспортным артериям и поставит под угрозу всю украинскую группировку восточнее Константиновки."Завершение операции в Часов Яре позволит еще больше деградировать для ВСУ ситуации восточнее Константиновки", — отметил Носков. Он подчеркнул, что противник отчаянно цепляется за эти позиции, бросив в бой одну из старейших бригад.Особое значение имеют высоты южнее города. "Удастся ли овладеть Клебан-Быкскими высотами и выйти на Т-образный перекресток в районе Берестка — это станет важным маркером развития событий", — пояснил эксперт.По его оценкам, успех на этом направлении в сочетании с продвижением под Красноармейском может привести к масштабному прорыву фронта. Однако Носков предупредил, что 24-я бригада ВСУ продолжает оказывать упорное сопротивление, поэтому быстрой победы ждать не стоит.В перспективе следующих месяцев падение Часов Яра может стать катализатором цепной реакции, ведущей к освобождению всей Славянско-Краматорской агломерации и созданию угрозы тылам группировки ВСУ в Харьковской области.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.О том, как сбивать дроны из пулемета, тонкостях стрельбы по беспилотникам-камикадзе, защите ключевых трасс, поварской доле и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250616/geroy-dnr-des-my-dolzhny-byli-podekhat-k-ikh-pozitsiyam-kak-mozhno-blizhe-1063908605.html
константиновка
донбасс
часов яр
покровск/красноармейск
славянск
краматорск
славянско-краматорская агломерация
харьковская область
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Падение Часов Яра станет переломным моментом в освобождении Донбасса — эксперт Носков

04:30 17.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Завершение операции в Часов Яре может кардинально изменить ситуацию на фронте, создав условия для дальнейшего продвижения российских войск вглубь украинской обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
По словам эксперта, Часов Яр остается ключевым узлом сопротивления ВСУ в этом регионе. Его освобождение откроет российским войскам путь к важным транспортным артериям и поставит под угрозу всю украинскую группировку восточнее Константиновки.
"Завершение операции в Часов Яре позволит еще больше деградировать для ВСУ ситуации восточнее Константиновки", — отметил Носков. Он подчеркнул, что противник отчаянно цепляется за эти позиции, бросив в бой одну из старейших бригад.
Особое значение имеют высоты южнее города. "Удастся ли овладеть Клебан-Быкскими высотами и выйти на Т-образный перекресток в районе Берестка — это станет важным маркером развития событий", — пояснил эксперт.
По его оценкам, успех на этом направлении в сочетании с продвижением под Красноармейском может привести к масштабному прорыву фронта. Однако Носков предупредил, что 24-я бригада ВСУ продолжает оказывать упорное сопротивление, поэтому быстрой победы ждать не стоит.
В перспективе следующих месяцев падение Часов Яра может стать катализатором цепной реакции, ведущей к освобождению всей Славянско-Краматорской агломерации и созданию угрозы тылам группировки ВСУ в Харьковской области.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
О том, как сбивать дроны из пулемета, тонкостях стрельбы по беспилотникам-камикадзе, защите ключевых трасс, поварской доле и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться" на сайте Украина.ру.
Танкист Дес
Вчера, 03:00
Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе"О боевых наградах, специфике работы танков в начале СВО и теперь, контузиях, штурмах, участии в Параде Победы, планах на будущее и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады, 51-й армии ЮВО, Герой ДНР "Дес".
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