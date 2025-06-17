https://ukraina.ru/20250617/ordena-muzhestva-i-shturm-avdeevki-tankist-des-rasskazal-o-boyakh-kotorye-izmenili-khod-svo-1063965554.html
Ордена Мужества и штурм Авдеевки: танкист "Дес" рассказал о боях, которые изменили ход СВО
Ордена Мужества и штурм Авдеевки: танкист "Дес" рассказал о боях, которые изменили ход СВО - 17.06.2025 Украина.ру
Ордена Мужества и штурм Авдеевки: танкист "Дес" рассказал о боях, которые изменили ход СВО
О том, как командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады 51-й армии ЮВО с позывным "Дес" получил два Ордена Мужества за участие в освобождении Авдеевки, где его экипаж поддерживал наступление пехоты с закрытых позиций, он рассказал интервью изданию "Украина.ру"
2025-06-17T20:30
2025-06-17T20:30
2025-06-17T20:30
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Танкисты нередко выходили на прямую наводку, особенно при работе по ВЧ "Заря" перед Авдеевкой. "Противник собирался переходить в наступление, и нам поставили задачу уничтожить его до накопления сил", – рассказал "Дес".В ходе этих боёв изменилась тактика применения танков. "Сейчас чаще работаем с закрытых позиций из-за активности FPV-дронов. Но тогда, под Авдеевкой, приходилось действовать на передовой, чтобы подавить вражеские огневые точки", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Игоря Гомольского "Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе" на сайте Украина.ру.О том, как российские солдаты борются с беспилотниками - в интервью командира группы прикрытия с позывным "Кабан" "Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250617/1063959866.html
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Ордена Мужества и штурм Авдеевки: танкист "Дес" рассказал о боях, которые изменили ход СВО
О том, как командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады 51-й армии ЮВО с позывным "Дес" получил два Ордена Мужества за участие в освобождении Авдеевки, где его экипаж поддерживал наступление пехоты с закрытых позиций, он рассказал интервью изданию "Украина.ру"