https://ukraina.ru/20250617/ordena-muzhestva-i-shturm-avdeevki-tankist-des-rasskazal-o-boyakh-kotorye-izmenili-khod-svo-1063965554.html

Ордена Мужества и штурм Авдеевки: танкист "Дес" рассказал о боях, которые изменили ход СВО

Ордена Мужества и штурм Авдеевки: танкист "Дес" рассказал о боях, которые изменили ход СВО - 17.06.2025 Украина.ру

Ордена Мужества и штурм Авдеевки: танкист "Дес" рассказал о боях, которые изменили ход СВО

О том, как командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады 51-й армии ЮВО с позывным "Дес" получил два Ордена Мужества за участие в освобождении Авдеевки, где его экипаж поддерживал наступление пехоты с закрытых позиций, он рассказал интервью изданию "Украина.ру"

2025-06-17T20:30

2025-06-17T20:30

2025-06-17T20:30

новости

авдеевка

ясиноватая

донецк

украина.ру

вс рф

танки

днр

донецкая народная республика

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059899428_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_dd9c071a3c8e3d081c17ebadf687b2f7.jpg

Танкисты нередко выходили на прямую наводку, особенно при работе по ВЧ "Заря" перед Авдеевкой. "Противник собирался переходить в наступление, и нам поставили задачу уничтожить его до накопления сил", – рассказал "Дес".В ходе этих боёв изменилась тактика применения танков. "Сейчас чаще работаем с закрытых позиций из-за активности FPV-дронов. Но тогда, под Авдеевкой, приходилось действовать на передовой, чтобы подавить вражеские огневые точки", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Игоря Гомольского "Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе" на сайте Украина.ру.О том, как российские солдаты борются с беспилотниками - в интервью командира группы прикрытия с позывным "Кабан" "Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250617/1063959866.html

авдеевка

ясиноватая

донецк

днр

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, ясиноватая, донецк, украина.ру, вс рф, танки, днр, донецкая народная республика, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, дроны, спецоперация, война, война на украине