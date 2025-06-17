Ордена Мужества и штурм Авдеевки: танкист "Дес" рассказал о боях, которые изменили ход СВО - 17.06.2025 Украина.ру
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Ордена Мужества и штурм Авдеевки: танкист "Дес" рассказал о боях, которые изменили ход СВО
Ордена Мужества и штурм Авдеевки: танкист "Дес" рассказал о боях, которые изменили ход СВО - 17.06.2025 Украина.ру
Ордена Мужества и штурм Авдеевки: танкист "Дес" рассказал о боях, которые изменили ход СВО
О том, как командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады 51-й армии ЮВО с позывным "Дес" получил два Ордена Мужества за участие в освобождении Авдеевки, где его экипаж поддерживал наступление пехоты с закрытых позиций, он рассказал интервью изданию "Украина.ру"
2025-06-17T20:30
2025-06-17T20:30
новости
авдеевка
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Танкисты нередко выходили на прямую наводку, особенно при работе по ВЧ "Заря" перед Авдеевкой. "Противник собирался переходить в наступление, и нам поставили задачу уничтожить его до накопления сил", – рассказал "Дес".В ходе этих боёв изменилась тактика применения танков. "Сейчас чаще работаем с закрытых позиций из-за активности FPV-дронов. Но тогда, под Авдеевкой, приходилось действовать на передовой, чтобы подавить вражеские огневые точки", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Игоря Гомольского "Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе" на сайте Украина.ру.О том, как российские солдаты борются с беспилотниками - в интервью командира группы прикрытия с позывным "Кабан" "Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250617/1063959866.html
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донецк
днр
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новости, авдеевка, ясиноватая, донецк, украина.ру, вс рф, танки, днр, донецкая народная республика, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, дроны, спецоперация, война, война на украине
Новости, Авдеевка, Ясиноватая, Донецк, Украина.ру, ВС РФ, танки, ДНР, Донецкая Народная Республика, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, дроны, Спецоперация, война, война на Украине

Ордена Мужества и штурм Авдеевки: танкист "Дес" рассказал о боях, которые изменили ход СВО

20:30 17.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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О том, как командир танка 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады 51-й армии ЮВО с позывным "Дес" получил два Ордена Мужества за участие в освобождении Авдеевки, где его экипаж поддерживал наступление пехоты с закрытых позиций, он рассказал интервью изданию "Украина.ру"

"Первый орден я уже не помню за что, а второй – за саму Авдеевку. Мы работали со стороны Ясиноватой, Новобахмутовки, потом со стороны Донецка – направление Орловки", – пояснил военнослужащий.

Танкисты нередко выходили на прямую наводку, особенно при работе по ВЧ "Заря" перед Авдеевкой. "Противник собирался переходить в наступление, и нам поставили задачу уничтожить его до накопления сил", – рассказал "Дес".
В ходе этих боёв изменилась тактика применения танков. "Сейчас чаще работаем с закрытых позиций из-за активности FPV-дронов. Но тогда, под Авдеевкой, приходилось действовать на передовой, чтобы подавить вражеские огневые точки", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Игоря Гомольского "Герой ДНР "Дес": "Мы должны были подъехать к их позициям как можно ближе" на сайте Украина.ру.
О том, как российские солдаты борются с беспилотниками - в интервью командира группы прикрытия с позывным "Кабан" "Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться" на сайте Украина.ру.
Сумское направление: - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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