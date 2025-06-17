https://ukraina.ru/20250617/nachalo-kontsa-epokhi-trampa-ischenko-obyasnil-k-kakim-posledstviyam-privedut-myatezhi-v-ssha-1063952886.html
Начало конца эпохи Трампа. Ищенко объяснил, к каким последствиям приведут мятежи в США
Начало конца эпохи Трампа. Ищенко объяснил, к каким последствиям приведут мятежи в США - 17.06.2025 Украина.ру
Начало конца эпохи Трампа. Ищенко объяснил, к каким последствиям приведут мятежи в США
Политический кризис в США нарастает: протесты мигрантов, бегство союзников и давление конгрессменов ставят президента США Дональда Трампа перед выбором – либо жесткая конфронтация, либо политическое поражение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-06-17T22:30
2025-06-17T22:30
2025-06-17T22:30
новости
сша
украина
дональд трамп
мятеж
илон маск
нато
ростислав ищенко
миа "россия сегодня"
демократы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0a/1063816423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a71888efe264dba3a9a1b81a7cebb00c.jpg
Эксперт отметил, что Трамп оказался в ловушке: европейские союзники формально поддерживают его курс, но тем самым лишь усиливают зависимость США. При этом позиции республиканцев внутри страны слабеют. "Побег [Илона] Маска из его команды тоже показатель, что рассыпается консенсус, собранный под Трампа", – заявил аналитик. Мятежи в демократических штатах, по его словам, – часть кампании по дискредитации трампизма перед выборами 2028 года.Трамп может попытаться подавить протесты, как Авраам Линкольн, но для этого нужна абсолютная поддержка власти. "Если тебя не поддержит Конгресс, армия и бюрократия, сам окажешься мятежником", – предупредил Ищенко. Сейчас же, по его мнению, "медовый месяц Трампа закончился", и ему придется "воевать внутри страны серьезно".Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России" на сайте Украина.ру.Также о политике Трампа и ситуации в США — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250617/ssha-bt-po-kitayu-cherez-iran-eksperty-ob-irano-izrailskoy-voyne-i-ee-posledstviyakh-1063934154.html
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0a/1063816423_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e1342d044cd129c0d7d3d29f87b98e2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, дональд трамп, мятеж, илон маск, нато, ростислав ищенко, миа "россия сегодня", демократы, выборы, украина.ру
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, мятеж, Илон Маск, НАТО, Ростислав Ищенко, МИА "Россия сегодня", демократы, выборы, Украина.ру
Начало конца эпохи Трампа. Ищенко объяснил, к каким последствиям приведут мятежи в США
Политический кризис в США нарастает: протесты мигрантов, бегство союзников и давление конгрессменов ставят президента США Дональда Трампа перед выбором – либо жесткая конфронтация, либо политическое поражение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко