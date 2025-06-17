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Начало конца эпохи Трампа. Ищенко объяснил, к каким последствиям приведут мятежи в США

Начало конца эпохи Трампа. Ищенко объяснил, к каким последствиям приведут мятежи в США - 17.06.2025 Украина.ру

Начало конца эпохи Трампа. Ищенко объяснил, к каким последствиям приведут мятежи в США

Политический кризис в США нарастает: протесты мигрантов, бегство союзников и давление конгрессменов ставят президента США Дональда Трампа перед выбором – либо жесткая конфронтация, либо политическое поражение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-06-17T22:30

2025-06-17T22:30

2025-06-17T22:30

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нато

ростислав ищенко

миа "россия сегодня"

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Эксперт отметил, что Трамп оказался в ловушке: европейские союзники формально поддерживают его курс, но тем самым лишь усиливают зависимость США. При этом позиции республиканцев внутри страны слабеют. "Побег [Илона] Маска из его команды тоже показатель, что рассыпается консенсус, собранный под Трампа", – заявил аналитик. Мятежи в демократических штатах, по его словам, – часть кампании по дискредитации трампизма перед выборами 2028 года.Трамп может попытаться подавить протесты, как Авраам Линкольн, но для этого нужна абсолютная поддержка власти. "Если тебя не поддержит Конгресс, армия и бюрократия, сам окажешься мятежником", – предупредил Ищенко. Сейчас же, по его мнению, "медовый месяц Трампа закончился", и ему придется "воевать внутри страны серьезно".Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России" на сайте Украина.ру.Также о политике Трампа и ситуации в США — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250617/ssha-bt-po-kitayu-cherez-iran-eksperty-ob-irano-izrailskoy-voyne-i-ee-posledstviyakh-1063934154.html

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новости, сша, украина, дональд трамп, мятеж, илон маск, нато, ростислав ищенко, миа "россия сегодня", демократы, выборы, украина.ру