Начало конца эпохи Трампа. Ищенко объяснил, к каким последствиям приведут мятежи в США - 17.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250617/nachalo-kontsa-epokhi-trampa-ischenko-obyasnil-k-kakim-posledstviyam-privedut-myatezhi-v-ssha-1063952886.html
Начало конца эпохи Трампа. Ищенко объяснил, к каким последствиям приведут мятежи в США
Начало конца эпохи Трампа. Ищенко объяснил, к каким последствиям приведут мятежи в США - 17.06.2025 Украина.ру
Начало конца эпохи Трампа. Ищенко объяснил, к каким последствиям приведут мятежи в США
Политический кризис в США нарастает: протесты мигрантов, бегство союзников и давление конгрессменов ставят президента США Дональда Трампа перед выбором – либо жесткая конфронтация, либо политическое поражение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-06-17T22:30
2025-06-17T22:30
новости
сша
украина
дональд трамп
мятеж
илон маск
нато
ростислав ищенко
миа "россия сегодня"
демократы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0a/1063816423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a71888efe264dba3a9a1b81a7cebb00c.jpg
Эксперт отметил, что Трамп оказался в ловушке: европейские союзники формально поддерживают его курс, но тем самым лишь усиливают зависимость США. При этом позиции республиканцев внутри страны слабеют. "Побег [Илона] Маска из его команды тоже показатель, что рассыпается консенсус, собранный под Трампа", – заявил аналитик. Мятежи в демократических штатах, по его словам, – часть кампании по дискредитации трампизма перед выборами 2028 года.Трамп может попытаться подавить протесты, как Авраам Линкольн, но для этого нужна абсолютная поддержка власти. "Если тебя не поддержит Конгресс, армия и бюрократия, сам окажешься мятежником", – предупредил Ищенко. Сейчас же, по его мнению, "медовый месяц Трампа закончился", и ему придется "воевать внутри страны серьезно".Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России" на сайте Украина.ру.Также о политике Трампа и ситуации в США — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250617/ssha-bt-po-kitayu-cherez-iran-eksperty-ob-irano-izrailskoy-voyne-i-ee-posledstviyakh-1063934154.html
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0a/1063816423_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e1342d044cd129c0d7d3d29f87b98e2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, дональд трамп, мятеж, илон маск, нато, ростислав ищенко, миа "россия сегодня", демократы, выборы, украина.ру
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, мятеж, Илон Маск, НАТО, Ростислав Ищенко, МИА "Россия сегодня", демократы, выборы, Украина.ру

Начало конца эпохи Трампа. Ищенко объяснил, к каким последствиям приведут мятежи в США

22:30 17.06.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАкция протеста в Лос-Анджелесе
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Политический кризис в США нарастает: протесты мигрантов, бегство союзников и давление конгрессменов ставят президента США Дональда Трампа перед выбором – либо жесткая конфронтация, либо политическое поражение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт отметил, что Трамп оказался в ловушке: европейские союзники формально поддерживают его курс, но тем самым лишь усиливают зависимость США.
"Хотите 5% ВВП на вооружение и чтобы мы финансировали Украину? Мы согласны. Но мы же союзники по НАТО, значит, надо нас дальше поддерживать", – пояснил Ищенко.
При этом позиции республиканцев внутри страны слабеют. "Побег [Илона] Маска из его команды тоже показатель, что рассыпается консенсус, собранный под Трампа", – заявил аналитик. Мятежи в демократических штатах, по его словам, – часть кампании по дискредитации трампизма перед выборами 2028 года.
Трамп может попытаться подавить протесты, как Авраам Линкольн, но для этого нужна абсолютная поддержка власти.
"Если тебя не поддержит Конгресс, армия и бюрократия, сам окажешься мятежником", – предупредил Ищенко. Сейчас же, по его мнению, "медовый месяц Трампа закончился", и ему придется "воевать внутри страны серьезно".
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к России" на сайте Украина.ру.
Также о политике Трампа и ситуации в США — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Вчера, 05:08
США бьют по Китаю через Иран. Эксперты об ирано-израильской войне и ее последствияхНа первый взгляд неожиданный вывод, что война на Ближнем Востоке в большом пределе и, в частности, в Иране ослабляет Китай, на самом деле очевиден, если посмотреть на карту логистических маршрутов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаДональд ТрампмятежИлон МаскНАТОРостислав ИщенкоМИА "Россия сегодня"демократывыборыУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37Российские военные освободили Новониколаевку и Долгенькое
13:23Неудачный визит Зеленского в Канаду, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 июня
13:19Ксавье Моро: Трамп боится проиграть в войне с Ираном, а Украина рухнет после окончания летней кампании
13:08Рада приняла закон о множественном гражданстве
12:12Начальник Генштаба Герасимов проверил работу группировки "Центр" - МО РФ
12:11"Нет разницы, демократ ты или республиканец". Большинство американцев против войны
12:00Дело о госизмене завели на жителя Тувы, передававшего Киеву сведения о границе с Монголией
11:45The Telegraph: Китай отправляет в Иран транспортные самолеты. Чего боятся британцы?
11:40Экс-зампредседателя Заксобрания Запорожской области пытались взорвать
11:14Трамп может растерять всех союзников - Пушков
10:46"Может быть": иранский телеканал опубликовал видео "ядерных боеголовок"
10:20Российские войска продвинулись около Юнаковки Сумской области
10:15В шаге от мировой войны. Иран и Израиль обменялись ударами, Трамп дал 48 часов и пообещал вмешаться
10:13Израиль для Трампа гораздо важнее Украины - Berliner Zeitung
10:12Семьи сотрудников российского посольства покинули Израиль через наземный переход с Египтом
10:01Что происходит в Курской области
09:39Решающие сутки, Келлог посетит Белоруссию ради Украины. Главное на утро 18 июня
09:34В Ситуационной комнате Белого дома обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - CNN
09:27Захватить высоты и бомбить переправы. Богатырёв о походе России на Днепр через Сумы
09:22Трамп провел встречу с командой по нацбезопасности и отказался отправлять чиновников на встречу с Ираном
Лента новостейМолния