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Канада выделит более $2 млрд на вооружение ВСУ

Канада выделит более $2 млрд на вооружение ВСУ - 17.06.2025 Украина.ру

Канада выделит более $2 млрд на вооружение ВСУ

Более $2 млрд выделит правительство Канады на военную помощь украинской армии. Об этом 17 июня на саммите G7 заявил канадский премьер-министр Марк Карни

2025-06-17T22:07

2025-06-17T22:07

2025-06-17T22:07

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военная помощь украине

саммит

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Премьер-министр Канады принял Владимира Зеленского, прибывшего из Киева на саммит "Большой семёрки". Марк Карни сообщил ему, что в новый пакет канадской военной помощи для ВСУ войдут вертолёты, беспилотники и боеприпасы.Карни заявил также, что украинские производители вооружений получат поддержку со стороны официальной Оттавы.По словам Карни, следующий пакет военной помощи Канады для нынешнего руководства Украины будет также на $2 млрд., и обеспечен он будет за счёт "замороженных" российских активов."Это наш вклад. Мы будем работать с нашими европейскими и другими союзниками, чтобы обеспечить необходимую поддержку. И хочу четко сказать: эта поддержка будет неизменной до тех пор, пока мы не достигнем справедливого мира", - заявил политик.Кроме того, глава правительства Канады анонсировал введение нового пакета антироссийских санкций. Под ограничительные меры Оттавы попадут более 200 судов "теневого флота", помогающего обходить западные санкции в торговле с Россией, а также более 40 компаний в России и других странах, которые также подрывают западный санкционный антироссийский режим.Карни обсудил с Зеленским ход формирования "коалиции желающих" отправить войска на Украину после окончания СВО.Саммит G7 с участием лидеров США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Евросоюза и покинувшей этот союз Британии начался 16 июня в канадской провинции Альберта. Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит без объяснения причин.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что считает все "замороженные" Западом российские активы принадлежащими Украине. Москва называет заблокированные на Западе активы своих юридических и физических лиц кражей, неприкрытым воровством. Подробности в публикации "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД ФинляндииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп – новый Трумэн, Иран – новая Хиросима? Итоги 17 июня

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новости, канада, украина, россия, марк карни, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, военная помощь украине, саммит, g7