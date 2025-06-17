https://ukraina.ru/20250617/iran-i-izrail-ischerpayut-raketnye-zapasy-za-dve-nedeli--prognoz-voennogo-istorika-polikarpova-1063973310.html
Иран и Израиль исчерпают ракетные запасы за две недели – прогноз военного историка Поликарпова
Иран и Израиль исчерпают ракетные запасы за две недели – прогноз военного историка Поликарпова - 17.06.2025 Украина.ру
Иран и Израиль исчерпают ракетные запасы за две недели – прогноз военного историка Поликарпова
Конфликт между Тегераном и Тель-Авивом войдет в фазу затухания через 7–14 дней из-за ограниченных запасов дронов и ракет у обеих сторон. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-06-17T22:15
2025-06-17T22:15
2025-06-17T22:55
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"Иран – страна большая. У Израиля нет возможности уничтожить все объекты на ее территории. У Тегерана запас ракет тоже не бесконечен", – отметил эксперт. По его словам, обе стороны продолжат обмен ударами, но их интенсивность будет снижаться.Поликарпов подчеркнул, что Израиль рассчитывал на блицкриг, но, как и в случае с российскими ударами в начале СВО, первый удар не принес ожидаемого результата. "Выясняется, что все донесения нужно делить на четыре и что вынести противника за один раз невозможно", – добавил он.Эксперт также отметил, что Тель-Авив ожидал капитуляции Ирана после мощного удара, однако иранское руководство ответило контрударами. "Израильтяне ошиблись в своих расчетах – Иран не собирается сдаваться", – резюмировал Поликарпов.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Владимира Скачко: "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250617/krasnaya-cherta-dlya-blizhnego-vostoka-kak-protivobunkernye-bomby-ssha-mogut-razvyazat-regionalnuyu-1063970288.html
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Новости, Иран, Израиль, Тегеран , Украина.ру, война, конфликт, Ближний Восток, Главные новости
Иран и Израиль исчерпают ракетные запасы за две недели – прогноз военного историка Поликарпова
22:15 17.06.2025 (обновлено: 22:55 17.06.2025)
Конфликт между Тегераном и Тель-Авивом войдет в фазу затухания через 7–14 дней из-за ограниченных запасов дронов и ракет у обеих сторон. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов