https://ukraina.ru/20250617/iran-i-izrail-ischerpayut-raketnye-zapasy-za-dve-nedeli--prognoz-voennogo-istorika-polikarpova-1063973310.html

Иран и Израиль исчерпают ракетные запасы за две недели – прогноз военного историка Поликарпова

Иран и Израиль исчерпают ракетные запасы за две недели – прогноз военного историка Поликарпова - 17.06.2025 Украина.ру

Иран и Израиль исчерпают ракетные запасы за две недели – прогноз военного историка Поликарпова

Конфликт между Тегераном и Тель-Авивом войдет в фазу затухания через 7–14 дней из-за ограниченных запасов дронов и ракет у обеих сторон. Об этом изданию "Украина.ру" рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-06-17T22:15

2025-06-17T22:15

2025-06-17T22:55

новости

иран

израиль

тегеран

украина.ру

война

конфликт

ближний восток

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/10/1063927608_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_602d2c5bfbe051029dfd17b60aa661f6.jpg

"Иран – страна большая. У Израиля нет возможности уничтожить все объекты на ее территории. У Тегерана запас ракет тоже не бесконечен", – отметил эксперт. По его словам, обе стороны продолжат обмен ударами, но их интенсивность будет снижаться.Поликарпов подчеркнул, что Израиль рассчитывал на блицкриг, но, как и в случае с российскими ударами в начале СВО, первый удар не принес ожидаемого результата. "Выясняется, что все донесения нужно делить на четыре и что вынести противника за один раз невозможно", – добавил он.Эксперт также отметил, что Тель-Авив ожидал капитуляции Ирана после мощного удара, однако иранское руководство ответило контрударами. "Израильтяне ошиблись в своих расчетах – Иран не собирается сдаваться", – резюмировал Поликарпов.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Владимира Скачко: "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250617/krasnaya-cherta-dlya-blizhnego-vostoka-kak-protivobunkernye-bomby-ssha-mogut-razvyazat-regionalnuyu-1063970288.html

иран

израиль

тегеран

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, израиль, тегеран , украина.ру, война, конфликт, ближний восток, главные новости