Главные новости к этому часу - 17.06.2025 Украина.ру
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Главные новости к этому часу
Главные новости к этому часу - 17.06.2025 Украина.ру
Главные новости к этому часу
🟥 Глава "Ростеха" Сергей Чемезов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что компания нарастила производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов... Украина.ру, 17.06.2025
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2025-06-17T18:01
новости
россия
сша
украина
дональд трамп
илон маск
владимир путин
ростех
еврокомиссия
северный поток
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🟥 Глава "Ростеха" Сергей Чемезов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что компания нарастила производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с 2021 годом. Чуть раньше в распоряжении СМИ появилась информация о том, что Минюст США намерен инициировать начало процедуры снятия санкций С Чемезова: Жирный намек или дела громче слов: США сделали шаг навстречу РФ.🟦 Президент США Дональд Трамп выступил против попыток Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи из-за риска наступления непредсказуемых последствий. О других заявлениях американского лидера относительно ирано-израильского конфликта - в материале "Я не в настроении вести переговоры": Трамп готовит "окончательное решение иранского вопроса"?🟦 Великобритания ввела санкции против Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Ранее также стало известно, что Еврокомиссия планирует ввести санкции против обеих ниток "Северного потока" и "околороссийских" танкеров.🟦 Все предприятия на Украине должны подать в ТЦК отчет о наличии транспортных средств до 20 июня. Еще по теме: Военные на Украине стремятся дистанцироваться от военкомовских бандитов и клеят себе на автомобили наклейки "Не ТЦК".🟦 Американский миллиардер Илон Маск опубликовал результаты теста на наркотики после расследования NYT: запрещенных веществ в крови не нашли. Подробнее о конфликте Маска с Трампом - в статье Обмен пощечинами, или причем тут Канье Уэст: публичная ссора Трампа и Маска набирает обороты.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, илон маск, владимир путин, ростех, еврокомиссия, северный поток
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Илон Маск, Владимир Путин, Ростех, Еврокомиссия, Северный поток

Главные новости к этому часу

17:27 17.06.2025 (обновлено: 18:01 17.06.2025)
 
© warfiles.ru
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🟥 Глава "Ростеха" Сергей Чемезов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что компания нарастила производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с 2021 годом. Чуть раньше в распоряжении СМИ появилась информация о том, что Минюст США намерен инициировать начало процедуры снятия санкций С Чемезова: Жирный намек или дела громче слов: США сделали шаг навстречу РФ.
🟦 Президент США Дональд Трамп выступил против попыток Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи из-за риска наступления непредсказуемых последствий. О других заявлениях американского лидера относительно ирано-израильского конфликта - в материале "Я не в настроении вести переговоры": Трамп готовит "окончательное решение иранского вопроса"?
🟦 Великобритания ввела санкции против Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Ранее также стало известно, что Еврокомиссия планирует ввести санкции против обеих ниток "Северного потока" и "околороссийских" танкеров.
🟦 Все предприятия на Украине должны подать в ТЦК отчет о наличии транспортных средств до 20 июня. Еще по теме: Военные на Украине стремятся дистанцироваться от военкомовских бандитов и клеят себе на автомобили наклейки "Не ТЦК".
🟦 Американский миллиардер Илон Маск опубликовал результаты теста на наркотики после расследования NYT: запрещенных веществ в крови не нашли. Подробнее о конфликте Маска с Трампом - в статье Обмен пощечинами, или причем тут Канье Уэст: публичная ссора Трампа и Маска набирает обороты.
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