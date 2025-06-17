https://ukraina.ru/20250617/glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1063972443.html

Главные новости к этому часу

Главные новости к этому часу - 17.06.2025 Украина.ру

Главные новости к этому часу

🟥 Глава "Ростеха" Сергей Чемезов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что компания нарастила производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов... Украина.ру, 17.06.2025

2025-06-17T17:27

2025-06-17T17:27

2025-06-17T18:01

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🟥 Глава "Ростеха" Сергей Чемезов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что компания нарастила производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с 2021 годом. Чуть раньше в распоряжении СМИ появилась информация о том, что Минюст США намерен инициировать начало процедуры снятия санкций С Чемезова: Жирный намек или дела громче слов: США сделали шаг навстречу РФ.🟦 Президент США Дональд Трамп выступил против попыток Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи из-за риска наступления непредсказуемых последствий. О других заявлениях американского лидера относительно ирано-израильского конфликта - в материале "Я не в настроении вести переговоры": Трамп готовит "окончательное решение иранского вопроса"?🟦 Великобритания ввела санкции против Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Ранее также стало известно, что Еврокомиссия планирует ввести санкции против обеих ниток "Северного потока" и "околороссийских" танкеров.🟦 Все предприятия на Украине должны подать в ТЦК отчет о наличии транспортных средств до 20 июня. Еще по теме: Военные на Украине стремятся дистанцироваться от военкомовских бандитов и клеят себе на автомобили наклейки "Не ТЦК".🟦 Американский миллиардер Илон Маск опубликовал результаты теста на наркотики после расследования NYT: запрещенных веществ в крови не нашли. Подробнее о конфликте Маска с Трампом - в статье Обмен пощечинами, или причем тут Канье Уэст: публичная ссора Трампа и Маска набирает обороты.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, дональд трамп, илон маск, владимир путин, ростех, еврокомиссия, северный поток