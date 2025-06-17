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"Этот фюрер изворотлив": эксперт о том, как Зеленский хочет сорвать переговоры, требуя встречи с Путиным
"Этот фюрер изворотлив": эксперт о том, как Зеленский хочет сорвать переговоры, требуя встречи с Путиным - 17.06.2025 Украина.ру
"Этот фюрер изворотлив": эксперт о том, как Зеленский хочет сорвать переговоры, требуя встречи с Путиным
Владимир Зеленский, запретивший украинской делегации обсуждать территориальные вопросы, теперь требует встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы окончательно сорвать переговорный процесс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2025-06-17T04:45
2025-06-17T04:45
2025-06-17T04:45
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Эксперт считает, что Киев, чувствуя ослабление президента США Дональда Трампа, пытается играть на руку западноевропейским союзникам. "Зеленский надеется, что они помогут ему утереть нос Трампу", — говорит Васильев. При этом украинский лидер прекрасно понимает, что Москва не пойдет на прямые переговоры без четких полномочий делегации.По его мнению, реальные переговоры возможны только при жестком давлении США на Киев, но Зеленский будет саботировать любые договоренности.Тем временем Россия уже понизила статус переговорного процесса до рабочих встреч. Васильев уверен, что без вмешательства Вашингтона Киев продолжит затягивать конфликт, а любые контакты сведутся лишь к обмену пленными.Полный текст материала Анны Черкасовой "Чая с Путиным не будет. Владимир Васильев о словах Зеленского и новом статусе переговоров РФ и Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в США — в материале "Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250614/zelenskiy-i-ego-maniya-velichiya-pochemu-iz-sum-begut-ne-vse-i-budet-li-sluzhit-v-armii-syn-zelenskogo-1063885446.html
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"Этот фюрер изворотлив": эксперт о том, как Зеленский хочет сорвать переговоры, требуя встречи с Путиным
Владимир Зеленский, запретивший украинской делегации обсуждать территориальные вопросы, теперь требует встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы окончательно сорвать переговорный процесс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев