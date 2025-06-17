"Этот фюрер изворотлив": эксперт о том, как Зеленский хочет сорвать переговоры, требуя встречи с Путиным

Зеленский и его мания величия. Почему из Сум бегут не все? И будет ли служить в армии сын Зеленского?

Чем занимается Зеленский? Он занят любимым делом: даёт интервью, ссорится с главами государств, устанавливает свои нормы Конституции и сравнивает себя с Черчиллем.