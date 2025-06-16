https://ukraina.ru/20250616/vasilev-zapadnoevropeyskie-soyuzniki-vospolzovalis-pauzoy-chtoby-podpitat-ukrainu-1063931176.html
Васильев: "Западноевропейские союзники воспользовались паузой, чтобы подпитать Украину"
Васильев: "Западноевропейские союзники воспользовались паузой, чтобы подпитать Украину" - 16.06.2025 Украина.ру
Васильев: "Западноевропейские союзники воспользовались паузой, чтобы подпитать Украину"
Страны НАТО активизировали поддержку Украины, используя внутренние проблемы администрации президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2025-06-16T20:30
2025-06-16T20:30
2025-06-16T20:30
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Эксперт подчеркивает: "Западноевропейские союзники воспользовались этой паузой, окном возможностей, чтобы подпитать Украину и подогреть конфликт, дальнейшая эскалация которого приведет к прямому столкновению России с вооруженными силами НАТО".Васильев указывает на особую роль ключевых стран альянса: "Эту провокационную роль стран НАТО, прежде всего Великобритании, Франции и Германии, мы должны иметь в виду. В этом опасность ситуации для нас".По мнению аналитика, пока Трамп занят внутренними протестами, европейские союзники США наращивают военную поддержку Киева, приближая опасный сценарий прямого конфликта России с альянсом.Эксперт предупреждает, что такая политика Запада создает критическую угрозу мировой стабильности, требуя от России повышенной бдительности и готовности к любому развитию событий.Полный текст материала Анны Черкасовой "Чая с Путиным не будет. Владимир Васильев о словах Зеленского и новом статусе переговоров РФ и Украины" на сайте Украина.ру.Также про роль Запада в конфликте на Украине — в интервью "Алексей Фененко: У Трампа три стратегические задачи в отношении Украины".
https://ukraina.ru/20250613/dmitriy-vydrin-u-trampa-i-maska-vperedi-esche-dve-ssory-esli-tolko-v-ssha-ne-vspykhnet-grazhdanskaya-1063847761.html
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Новости, Россия, Украина, Запад, Дональд Трамп, НАТО, Владимир Васильев, конфликт, война, война на Украине, Великобритания, Франция, Германия
Васильев: "Западноевропейские союзники воспользовались паузой, чтобы подпитать Украину"
Страны НАТО активизировали поддержку Украины, используя внутренние проблемы администрации президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев