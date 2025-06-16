Васильев: "Западноевропейские союзники воспользовались паузой, чтобы подпитать Украину" - 16.06.2025 Украина.ру
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Васильев: "Западноевропейские союзники воспользовались паузой, чтобы подпитать Украину"
Васильев: "Западноевропейские союзники воспользовались паузой, чтобы подпитать Украину" - 16.06.2025 Украина.ру
Васильев: "Западноевропейские союзники воспользовались паузой, чтобы подпитать Украину"
Страны НАТО активизировали поддержку Украины, используя внутренние проблемы администрации президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2025-06-16T20:30
2025-06-16T20:30
новости
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украина
запад
дональд трамп
нато
владимир васильев
конфликт
война
война на украине
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Эксперт подчеркивает: "Западноевропейские союзники воспользовались этой паузой, окном возможностей, чтобы подпитать Украину и подогреть конфликт, дальнейшая эскалация которого приведет к прямому столкновению России с вооруженными силами НАТО".Васильев указывает на особую роль ключевых стран альянса: "Эту провокационную роль стран НАТО, прежде всего Великобритании, Франции и Германии, мы должны иметь в виду. В этом опасность ситуации для нас".По мнению аналитика, пока Трамп занят внутренними протестами, европейские союзники США наращивают военную поддержку Киева, приближая опасный сценарий прямого конфликта России с альянсом.Эксперт предупреждает, что такая политика Запада создает критическую угрозу мировой стабильности, требуя от России повышенной бдительности и готовности к любому развитию событий.Полный текст материала Анны Черкасовой "Чая с Путиным не будет. Владимир Васильев о словах Зеленского и новом статусе переговоров РФ и Украины" на сайте Украина.ру.Также про роль Запада в конфликте на Украине — в интервью "Алексей Фененко: У Трампа три стратегические задачи в отношении Украины".
https://ukraina.ru/20250613/dmitriy-vydrin-u-trampa-i-maska-vperedi-esche-dve-ssory-esli-tolko-v-ssha-ne-vspykhnet-grazhdanskaya-1063847761.html
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новости, россия, украина, запад, дональд трамп, нато, владимир васильев, конфликт, война, война на украине, великобритания, франция, германия
Новости, Россия, Украина, Запад, Дональд Трамп, НАТО, Владимир Васильев, конфликт, война, война на Украине, Великобритания, Франция, Германия

Васильев: "Западноевропейские союзники воспользовались паузой, чтобы подпитать Украину"

20:30 16.06.2025
 
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Страны НАТО активизировали поддержку Украины, используя внутренние проблемы администрации президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
Эксперт подчеркивает: "Западноевропейские союзники воспользовались этой паузой, окном возможностей, чтобы подпитать Украину и подогреть конфликт, дальнейшая эскалация которого приведет к прямому столкновению России с вооруженными силами НАТО".
Васильев указывает на особую роль ключевых стран альянса: "Эту провокационную роль стран НАТО, прежде всего Великобритании, Франции и Германии, мы должны иметь в виду. В этом опасность ситуации для нас".
По мнению аналитика, пока Трамп занят внутренними протестами, европейские союзники США наращивают военную поддержку Киева, приближая опасный сценарий прямого конфликта России с альянсом.
Эксперт предупреждает, что такая политика Запада создает критическую угрозу мировой стабильности, требуя от России повышенной бдительности и готовности к любому развитию событий.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Чая с Путиным не будет. Владимир Васильев о словах Зеленского и новом статусе переговоров РФ и Украины" на сайте Украина.ру.
Также про роль Запада в конфликте на Украине — в интервью "Алексей Фененко: У Трампа три стратегические задачи в отношении Украины".
Дмитрий Выдрин интервью
13 июня, 06:15
Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская войнаМассовые беспорядки в США могут мутировать в гражданскую войну, считает известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
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