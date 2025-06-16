Васильев: "Западноевропейские союзники воспользовались паузой, чтобы подпитать Украину"

Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война

Массовые беспорядки в США могут мутировать в гражданскую войну, считает известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.