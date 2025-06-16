Историк Носков: Война входит в новую фазу — ВСУ ждет коллапс на нескольких фронтах - 16.06.2025 Украина.ру
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Историк Носков: Война входит в новую фазу — ВСУ ждет коллапс на нескольких фронтах
Историк Носков: Война входит в новую фазу — ВСУ ждет коллапс на нескольких фронтах - 16.06.2025 Украина.ру
Историк Носков: Война входит в новую фазу — ВСУ ждет коллапс на нескольких фронтах
Российские войска перешли к стратегическому планированию, связывая разрозненные операции в единый замысел, что грозит ВСУ масштабным кризисом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
2025-06-16T21:00
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Эксперт отметил, что летняя кампания 2024 года кардинально отличается от предыдущих этапов войны. Внутренние проблемы Украины снижают ее обороноспособность, а командование ВС РФ действует более скоординированно.Ключевыми маркерами ближайших недель станут битва за Часов Яр и возможный прорыв в районе Красноармейска. "Если удастся развить успех, это вызовет невиданный коллапс на фронте в 150–200 километров", — прогнозирует эксперт.Однако, по его словам, легкой победы не будет — украинские войска продолжают ожесточенно сопротивляться, особенно под Часов Яром.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.О том, как сбивать дроны из пулемета, тонкостях стрельбы по беспилотникам-камикадзе, защите ключевых трасс, поварской доле и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться" на сайте Украина.ру.
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Новости, Часов Яр, Украина, Россия, ВСУ, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, война, война на Украине, Покровск/Красноармейск, Донбасс, наступление

Историк Носков: Война входит в новую фазу — ВСУ ждет коллапс на нескольких фронтах

21:00 16.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские войска перешли к стратегическому планированию, связывая разрозненные операции в единый замысел, что грозит ВСУ масштабным кризисом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
Эксперт отметил, что летняя кампания 2024 года кардинально отличается от предыдущих этапов войны. Внутренние проблемы Украины снижают ее обороноспособность, а командование ВС РФ действует более скоординированно.
"В текущей летней кампании происходит парадигмальное изменение войны", — подчеркнул Носков.
Ключевыми маркерами ближайших недель станут битва за Часов Яр и возможный прорыв в районе Красноармейска. "Если удастся развить успех, это вызовет невиданный коллапс на фронте в 150–200 километров", — прогнозирует эксперт.
Однако, по его словам, легкой победы не будет — украинские войска продолжают ожесточенно сопротивляться, особенно под Часов Яром.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
О том, как сбивать дроны из пулемета, тонкостях стрельбы по беспилотникам-камикадзе, защите ключевых трасс, поварской доле и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
15 июня, 07:00
Ростислав Ищенко: Буферная зона в Харьковской области уже стала заявкой на присоединение региона к РоссииВ Харьковской области буферная зона, созданная армией Россией, оригинальна. В районе Купянска она уже так далеко продвинулась в сторону Харькова, что это уже полноценная заявка на присоединение этой области. Но пока областные центры не находятся под контролем России, говорить о присоединении новых регионов рано.
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