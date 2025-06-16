https://ukraina.ru/20250616/istorik-noskov-voyna-vkhodit-v-novuyu-fazu--vsu-zhdet-kollaps-na-neskolkikh-frontakh-1063924578.html

Историк Носков: Война входит в новую фазу — ВСУ ждет коллапс на нескольких фронтах

Историк Носков: Война входит в новую фазу — ВСУ ждет коллапс на нескольких фронтах - 16.06.2025 Украина.ру

Историк Носков: Война входит в новую фазу — ВСУ ждет коллапс на нескольких фронтах

Российские войска перешли к стратегическому планированию, связывая разрозненные операции в единый замысел, что грозит ВСУ масштабным кризисом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков

2025-06-16T21:00

2025-06-16T21:00

2025-06-16T21:00

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Эксперт отметил, что летняя кампания 2024 года кардинально отличается от предыдущих этапов войны. Внутренние проблемы Украины снижают ее обороноспособность, а командование ВС РФ действует более скоординированно.Ключевыми маркерами ближайших недель станут битва за Часов Яр и возможный прорыв в районе Красноармейска. "Если удастся развить успех, это вызовет невиданный коллапс на фронте в 150–200 километров", — прогнозирует эксперт.Однако, по его словам, легкой победы не будет — украинские войска продолжают ожесточенно сопротивляться, особенно под Часов Яром.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.О том, как сбивать дроны из пулемета, тонкостях стрельбы по беспилотникам-камикадзе, защите ключевых трасс, поварской доле и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться" на сайте Украина.ру.

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