Историк Носков: Война входит в новую фазу — ВСУ ждет коллапс на нескольких фронтах
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Российские войска перешли к стратегическому планированию, связывая разрозненные операции в единый замысел, что грозит ВСУ масштабным кризисом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
Эксперт отметил, что летняя кампания 2024 года кардинально отличается от предыдущих этапов войны. Внутренние проблемы Украины снижают ее обороноспособность, а командование ВС РФ действует более скоординированно.
"В текущей летней кампании происходит парадигмальное изменение войны", — подчеркнул Носков.
Ключевыми маркерами ближайших недель станут битва за Часов Яр и возможный прорыв в районе Красноармейска. "Если удастся развить успех, это вызовет невиданный коллапс на фронте в 150–200 километров", — прогнозирует эксперт.
Однако, по его словам, легкой победы не будет — украинские войска продолжают ожесточенно сопротивляться, особенно под Часов Яром.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
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