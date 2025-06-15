Традиционные ценности помогли воспрепятствовать развалу российской государственности – Путин - 15.06.2025 Украина.ру
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Традиционные ценности помогли воспрепятствовать развалу российской государственности – Путин
Традиционные ценности помогли воспрепятствовать развалу российской государственности – Путин - 15.06.2025 Украина.ру
Традиционные ценности помогли воспрепятствовать развалу российской государственности – Путин
Защита традиционных ценностей в России положительно сказалась на её государственности и привлекла симпатии единомышленников на Западе. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
2025-06-15T14:14
2025-06-15T14:14
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владимир путин
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русский мир
государственность
национальные интересы
национальная безопасность
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Президент России в ходе интервью рассказал о защите традиционных ценностей. Также он уделил внимание глобальным ценностно-мировоззренческим трансформациям. Российский лидер заметил, что недопустимо агрессивно влиять на несформированное сознание молодёжи. При этом взрослые люди имеют полное право на осознанный выбор.По его мнению, традиционные ценности в Российской Федерации характерны для всех этнических групп, всех народов и этносов."И русский человек, и вообще все народы России, поскольку мы проживаем на одной территории достаточно долго - с кем-то веками, с кем-то тысячу лет совместно, всё-таки у нас при всём различии религий, этнических различий, всё-таки есть такое общее морально-нравственное начало, которое разделяется практически всеми народами, всеми этносами Российской Федерации. В основе этих морально-нравственных начал - наши традиционные ценности", - констатировал Путин.Утрата традиционных ценностей угрожает утратой идентичности и государственности, снова подчеркнул президент России."Поэтому я и начал говорить об этом тогда - когда увидел, что происходит какое-то движение внутри страны, внутри общества. При желании казаться цивилизованными, квазицивилизованными, в кавычках, внедрять в сознание народов Российской Федерации эти идейки западного мейнстрима. Вот я тогда начал об этом говорить. Не потому, повторю ещё раз, что решил с кем-то поспорить, а для того, чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри", - пояснил Путин.Президент России обратил внимание на кризис либеральной идеи, которая сейчас фактически выродилась в тоталитаризм. К такой констатации пришли не только в России, но и в Западной Европе, и в Северной Америке, обратил внимание Путин."Я надеюсь на то, что наша открытая, честная и ясная позиция по этим вопросам - она всё же поддержала тех людей, которые думали так же, как мы", - сказал российский лидер.При этом он заметил, что со сменой администрации Белого дома экономическое, информационное и прочее влияние США стало содействовать проведению нового идейного курса, ценностно близкого русским людям.Фрагменты интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину опубликованы в его телеграм-канале. Часть интервью вошла в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".Ранее в новостях: Традиционные ценности помогают противостоять навязыванию чужой воли – Путин Также на эту тему: "Тот, кто хотел ослабить Россию, провоцировал именно ценностный и национальный разлом" - Путин Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко обратил внимание на ценностно-мировозренческие ориентиры постсоветской Прибалтики в публикации Сквозь голубые очки. Семь лиц президента Латвии Эдгара Ринкевича, определенно не угодившего Трампу
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, запад, сша, владимир путин, русская традиция, русский мир, государственность, национальные интересы, национальная безопасность
Новости, Россия, Запад, США, Владимир Путин, русская традиция, Русский мир, государственность, национальные интересы, национальная безопасность

Традиционные ценности помогли воспрепятствовать развалу российской государственности – Путин

14:14 15.06.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин вручил высшие госнаграды
Президент Владимир Путин вручил высшие госнаграды
© POOL
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Защита традиционных ценностей в России положительно сказалась на её государственности и привлекла симпатии единомышленников на Западе. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
Президент России в ходе интервью рассказал о защите традиционных ценностей. Также он уделил внимание глобальным ценностно-мировоззренческим трансформациям.
Российский лидер заметил, что недопустимо агрессивно влиять на несформированное сознание молодёжи. При этом взрослые люди имеют полное право на осознанный выбор.
"Если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность. И это с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно", - сказал Путин.
По его мнению, традиционные ценности в Российской Федерации характерны для всех этнических групп, всех народов и этносов.
"И русский человек, и вообще все народы России, поскольку мы проживаем на одной территории достаточно долго - с кем-то веками, с кем-то тысячу лет совместно, всё-таки у нас при всём различии религий, этнических различий, всё-таки есть такое общее морально-нравственное начало, которое разделяется практически всеми народами, всеми этносами Российской Федерации. В основе этих морально-нравственных начал - наши традиционные ценности", - констатировал Путин.
Утрата традиционных ценностей угрожает утратой идентичности и государственности, снова подчеркнул президент России.
"Поэтому я и начал говорить об этом тогда - когда увидел, что происходит какое-то движение внутри страны, внутри общества. При желании казаться цивилизованными, квазицивилизованными, в кавычках, внедрять в сознание народов Российской Федерации эти идейки западного мейнстрима. Вот я тогда начал об этом говорить. Не потому, повторю ещё раз, что решил с кем-то поспорить, а для того, чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри", - пояснил Путин.
Президент России обратил внимание на кризис либеральной идеи, которая сейчас фактически выродилась в тоталитаризм. К такой констатации пришли не только в России, но и в Западной Европе, и в Северной Америке, обратил внимание Путин.
"Я надеюсь на то, что наша открытая, честная и ясная позиция по этим вопросам - она всё же поддержала тех людей, которые думали так же, как мы", - сказал российский лидер.
При этом он заметил, что со сменой администрации Белого дома экономическое, информационное и прочее влияние США стало содействовать проведению нового идейного курса, ценностно близкого русским людям.
Фрагменты интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину опубликованы в его телеграм-канале. Часть интервью вошла в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
Ранее в новостях: Традиционные ценности помогают противостоять навязыванию чужой воли – Путин
Также на эту тему: "Тот, кто хотел ослабить Россию, провоцировал именно ценностный и национальный разлом" - Путин
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко обратил внимание на ценностно-мировозренческие ориентиры постсоветской Прибалтики в публикации Сквозь голубые очки. Семь лиц президента Латвии Эдгара Ринкевича, определенно не угодившего Трампу
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