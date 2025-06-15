https://ukraina.ru/20250615/traditsionnye-tsennosti-pomogli-vosprepyatstvovat-razvalu-rossiyskoy-gosudarstvennosti--putin-1063900982.html

Традиционные ценности помогли воспрепятствовать развалу российской государственности – Путин

Традиционные ценности помогли воспрепятствовать развалу российской государственности – Путин - 15.06.2025 Украина.ру

Традиционные ценности помогли воспрепятствовать развалу российской государственности – Путин

Защита традиционных ценностей в России положительно сказалась на её государственности и привлекла симпатии единомышленников на Западе. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

2025-06-15T14:14

2025-06-15T14:14

2025-06-15T14:14

новости

россия

запад

сша

владимир путин

русская традиция

русский мир

государственность

национальные интересы

национальная безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/16/1063343569_0:7:3084:1742_1920x0_80_0_0_c46f38ccf0c8e268a7d68b54e5d0469d.jpg

Президент России в ходе интервью рассказал о защите традиционных ценностей. Также он уделил внимание глобальным ценностно-мировоззренческим трансформациям. Российский лидер заметил, что недопустимо агрессивно влиять на несформированное сознание молодёжи. При этом взрослые люди имеют полное право на осознанный выбор.По его мнению, традиционные ценности в Российской Федерации характерны для всех этнических групп, всех народов и этносов."И русский человек, и вообще все народы России, поскольку мы проживаем на одной территории достаточно долго - с кем-то веками, с кем-то тысячу лет совместно, всё-таки у нас при всём различии религий, этнических различий, всё-таки есть такое общее морально-нравственное начало, которое разделяется практически всеми народами, всеми этносами Российской Федерации. В основе этих морально-нравственных начал - наши традиционные ценности", - констатировал Путин.Утрата традиционных ценностей угрожает утратой идентичности и государственности, снова подчеркнул президент России."Поэтому я и начал говорить об этом тогда - когда увидел, что происходит какое-то движение внутри страны, внутри общества. При желании казаться цивилизованными, квазицивилизованными, в кавычках, внедрять в сознание народов Российской Федерации эти идейки западного мейнстрима. Вот я тогда начал об этом говорить. Не потому, повторю ещё раз, что решил с кем-то поспорить, а для того, чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри", - пояснил Путин.Президент России обратил внимание на кризис либеральной идеи, которая сейчас фактически выродилась в тоталитаризм. К такой констатации пришли не только в России, но и в Западной Европе, и в Северной Америке, обратил внимание Путин."Я надеюсь на то, что наша открытая, честная и ясная позиция по этим вопросам - она всё же поддержала тех людей, которые думали так же, как мы", - сказал российский лидер.При этом он заметил, что со сменой администрации Белого дома экономическое, информационное и прочее влияние США стало содействовать проведению нового идейного курса, ценностно близкого русским людям.Фрагменты интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину опубликованы в его телеграм-канале. Часть интервью вошла в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".Ранее в новостях: Традиционные ценности помогают противостоять навязыванию чужой воли – Путин Также на эту тему: "Тот, кто хотел ослабить Россию, провоцировал именно ценностный и национальный разлом" - Путин Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко обратил внимание на ценностно-мировозренческие ориентиры постсоветской Прибалтики в публикации Сквозь голубые очки. Семь лиц президента Латвии Эдгара Ринкевича, определенно не угодившего Трампу

россия

запад

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, сша, владимир путин, русская традиция, русский мир, государственность, национальные интересы, национальная безопасность