https://ukraina.ru/20250610/traditsionnye-tsennosti-pomogayut-protivostoyat-navyazyvaniyu-chuzhoy-voli--putin-1063829539.html

Традиционные ценности помогают противостоять навязыванию чужой воли – Путин

Традиционные ценности помогают противостоять навязыванию чужой воли – Путин - 10.06.2025 Украина.ру

Традиционные ценности помогают противостоять навязыванию чужой воли – Путин

Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, которые закладывались в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой и формируют культуру, суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю. Об этом 10 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности Российской Федерации.

2025-06-10T22:26

2025-06-10T22:26

2025-06-10T22:27

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В повестке заседания Совбеза значились вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. По мнению президента, тема эта крайне значимая и актуальная, напрямую связанная с обеспечением суверенитета и национальных интересов России.Она также связана с укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе, с решением важнейших вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений, обеспечения преемственности развития государства, народа, общества, сказал Путин.Он назвал такие определяющие для России ценности: единство народов страны, приверженность правде и справедливости, милосердие и гуманизм, крепкая семья и любовь к детям. Это также взаимопомощь и стремление добиваться не только личного благополучия, а успеха всей страны. Среди таких ценностей также патриотизм, преданность Родине.При этом, заметил он, молодые поколения должны расти сильными, широко образованными, открытыми к творчеству и созиданию, быть глобально конкурентоспособными в знаниях, компетенциях, предлагать свои оригинальные идеи, решения, а не копировать чужие.Путин выразил уверенность, что в России действительно растёт поколение, понимающее, что такое свобода и ответственность одновременно, способное приумножать социально-экономический, научный, культурный потенциал страны. Это растущее поколение, по мнению президента, стремится идти вперёд, добиваться успехов и не отделяет свою судьбу от судьбы России.Ранее обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко обратил внимание на ценностно-мировозренческие ориентиры в публикации Извращенцы против православия. Украина подчеркивает сатанизм провальной политики

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новости, россия, украина, владимир путин, совбез, русская традиция, цивилизация, русская культура