Традиционные ценности помогают противостоять навязыванию чужой воли – Путин
22:26 10.06.2025 (обновлено: 22:27 10.06.2025)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
© POOL
Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, которые закладывались в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой и формируют культуру, суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю. Об этом 10 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности Российской Федерации.
В повестке заседания Совбеза значились вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. По мнению президента, тема эта крайне значимая и актуальная, напрямую связанная с обеспечением суверенитета и национальных интересов России.
Она также связана с укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе, с решением важнейших вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений, обеспечения преемственности развития государства, народа, общества, сказал Путин.
"Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю", - констатировал президент России.
Он назвал такие определяющие для России ценности: единство народов страны, приверженность правде и справедливости, милосердие и гуманизм, крепкая семья и любовь к детям. Это также взаимопомощь и стремление добиваться не только личного благополучия, а успеха всей страны. Среди таких ценностей также патриотизм, преданность Родине.
"Именно эти ценности питали энергией созидания, вдохновляли на великие свершения наших предков. И сегодня они служат для нас опорой, ориентиром в развитии системы образования и воспитания, чтобы наши дети, подростки глубоко понимали, что быть гражданином – это значит знать и уважать историю страны, не предавать своих корней, трудиться для близких, для малой родины, для Отечества, брать на себя ответственность за его будущее", - сказал Путин.
При этом, заметил он, молодые поколения должны расти сильными, широко образованными, открытыми к творчеству и созиданию, быть глобально конкурентоспособными в знаниях, компетенциях, предлагать свои оригинальные идеи, решения, а не копировать чужие.
Путин выразил уверенность, что в России действительно растёт поколение, понимающее, что такое свобода и ответственность одновременно, способное приумножать социально-экономический, научный, культурный потенциал страны. Это растущее поколение, по мнению президента, стремится идти вперёд, добиваться успехов и не отделяет свою судьбу от судьбы России.
Ранее обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко обратил внимание на ценностно-мировозренческие ориентиры в публикации Извращенцы против православия. Украина подчеркивает сатанизм провальной политики
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