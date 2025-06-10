https://ukraina.ru/20250610/tot-kto-khotel-oslabit-rossiyu-provotsiroval-imenno-tsennostnyy-i-natsionalnyy-razlom---putin-1063829846.html

"Тот, кто хотел ослабить Россию, провоцировал именно ценностный и национальный разлом" - Путин

"Тот, кто хотел ослабить Россию, провоцировал именно ценностный и национальный разлом" - Путин - 10.06.2025 Украина.ру

"Тот, кто хотел ослабить Россию, провоцировал именно ценностный и национальный разлом" - Путин

Стремившиеся ослабить Россию провоцировали ценностный и национальный разлом, расшатывали внутренние основы страны. Об этом 10 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности Российской Федерации.

2025-06-10T23:18

2025-06-10T23:18

2025-06-10T23:18

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Выступая на заседании Совбеза, президент отметил, что современному тоталитаризму следует противопоставить традиционные ценности России, являющиеся выработанными веками нравственными ориентирами."И конечно, нам нужно помнить уроки истории. Помнить, чем оборачивались внутренние смуты и потрясения, практически всегда подпитываемые и разжигаемые извне. И тот, кто хотел ослабить Россию, провоцировал именно ценностный и национальный разлом. Нам важно беречь и укреплять сплочённость общества. Поддерживать направленные на это инициативы граждан, общественных, религиозных, волонтёрских объединений", - сказал Путин.Он напомнил, что базовые ценностные принципы России закреплены в Конституции и документах стратегического планирования. Среди таковых - Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей."В развитие этого документа с 1 июля прошлого года реализуется план соответствующих мероприятий. Он охватывает как гуманитарную сферу, так и многие другие области. В его реализации участвуют все наши регионы, министерства, ведомства, учреждения науки и культуры, все уровни образования", - сказал президент.Он обратил внимание на возвращение в российскую школу на системной основе воспитательной составляющей. Такой подход важен для детей, его поддерживают и родители, и педагоги, которые понимают, что воспитание и учёба неотделимы друг от друга – именно вместе они формируют гармоничную личность."Так, значимое место в образовательном процессе занял общероссийский еженедельный урок "Разговор о важном". Этот формат постоянно развивается, становится более интересным, полезным, востребованным. В нём участвуют по-настоящему достойные люди, их достижения, труд, мужество, подвиги служат примером для ребят. Это лидеры в своей профессии, герои России, участники специальной военной операции и, конечно, сами дети", - сказал президент.Также в работу, направленную на просвещение и становление молодых поколений, активно включаются общественные организации. Президент особо отметил Движение первых и Юнармию, которые объединяют миллионы детей и реализуют множество внешкольных программ воспитания, основанных на традиционных ценностях.Президент предложил рассмотреть на Совбезе, как в целом выполняется план мероприятий по реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. По его мнению, важно, какие задачи удалось решить, какие вопросы остаются проблемными.Также президент напомнил, что 9 мая Россия отметила 80-летие победы в Великой Отечественной войне."Сражаясь за свободу, наш народ показал вдохновляющий пример единения и патриотизма. И сбережение памяти о мужестве и свершениях поколения победителей имеет для нас, для нашего будущего огромное моральное, общественное, государственное значение, - заявил Путин. - Вновь обращаю внимание: мы должны и впредь в любой ситуации жёстко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, о той решающей роли, которую сыграл наш народ в разгроме нацизма".Президент указал на большую важность продолжения системной работы по историческому просвещению, по борьбе с фальсификацией истории.Также в новостях: "Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои смыслы" - Путин

https://ukraina.ru/20250610/traditsionnye-tsennosti-pomogayut-protivostoyat-navyazyvaniyu-chuzhoy-voli--putin-1063829539.html

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новости, россия, владимир путин, совбез, русская традиция, ценности, национальные интересы, национальная безопасность, национальная идея, великая отечественная война, цивилизация, русский мир, стратегии, стратегия национальной безопасности