"Тот, кто хотел ослабить Россию, провоцировал именно ценностный и национальный разлом" - Путин - 10.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250610/tot-kto-khotel-oslabit-rossiyu-provotsiroval-imenno-tsennostnyy-i-natsionalnyy-razlom---putin-1063829846.html
"Тот, кто хотел ослабить Россию, провоцировал именно ценностный и национальный разлом" - Путин
"Тот, кто хотел ослабить Россию, провоцировал именно ценностный и национальный разлом" - Путин - 10.06.2025 Украина.ру
"Тот, кто хотел ослабить Россию, провоцировал именно ценностный и национальный разлом" - Путин
Стремившиеся ослабить Россию провоцировали ценностный и национальный разлом, расшатывали внутренние основы страны. Об этом 10 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности Российской Федерации.
2025-06-10T23:18
2025-06-10T23:18
новости
россия
владимир путин
совбез
русская традиция
ценности
национальные интересы
национальная безопасность
национальная идея
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0f/1061816699_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57fef6d6ce625a6535729845b7f7bff4.jpg
Выступая на заседании Совбеза, президент отметил, что современному тоталитаризму следует противопоставить традиционные ценности России, являющиеся выработанными веками нравственными ориентирами."И конечно, нам нужно помнить уроки истории. Помнить, чем оборачивались внутренние смуты и потрясения, практически всегда подпитываемые и разжигаемые извне. И тот, кто хотел ослабить Россию, провоцировал именно ценностный и национальный разлом. Нам важно беречь и укреплять сплочённость общества. Поддерживать направленные на это инициативы граждан, общественных, религиозных, волонтёрских объединений", - сказал Путин.Он напомнил, что базовые ценностные принципы России закреплены в Конституции и документах стратегического планирования. Среди таковых - Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей."В развитие этого документа с 1 июля прошлого года реализуется план соответствующих мероприятий. Он охватывает как гуманитарную сферу, так и многие другие области. В его реализации участвуют все наши регионы, министерства, ведомства, учреждения науки и культуры, все уровни образования", - сказал президент.Он обратил внимание на возвращение в российскую школу на системной основе воспитательной составляющей. Такой подход важен для детей, его поддерживают и родители, и педагоги, которые понимают, что воспитание и учёба неотделимы друг от друга – именно вместе они формируют гармоничную личность."Так, значимое место в образовательном процессе занял общероссийский еженедельный урок "Разговор о важном". Этот формат постоянно развивается, становится более интересным, полезным, востребованным. В нём участвуют по-настоящему достойные люди, их достижения, труд, мужество, подвиги служат примером для ребят. Это лидеры в своей профессии, герои России, участники специальной военной операции и, конечно, сами дети", - сказал президент.Также в работу, направленную на просвещение и становление молодых поколений, активно включаются общественные организации. Президент особо отметил Движение первых и Юнармию, которые объединяют миллионы детей и реализуют множество внешкольных программ воспитания, основанных на традиционных ценностях.Президент предложил рассмотреть на Совбезе, как в целом выполняется план мероприятий по реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. По его мнению, важно, какие задачи удалось решить, какие вопросы остаются проблемными.Также президент напомнил, что 9 мая Россия отметила 80-летие победы в Великой Отечественной войне."Сражаясь за свободу, наш народ показал вдохновляющий пример единения и патриотизма. И сбережение памяти о мужестве и свершениях поколения победителей имеет для нас, для нашего будущего огромное моральное, общественное, государственное значение, - заявил Путин. - Вновь обращаю внимание: мы должны и впредь в любой ситуации жёстко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, о той решающей роли, которую сыграл наш народ в разгроме нацизма".Президент указал на большую важность продолжения системной работы по историческому просвещению, по борьбе с фальсификацией истории.Также в новостях: "Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои смыслы" - Путин
https://ukraina.ru/20250610/traditsionnye-tsennosti-pomogayut-protivostoyat-navyazyvaniyu-chuzhoy-voli--putin-1063829539.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0f/1061816699_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_aa322edd17d09832b6b3ca3c86b4c18a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, совбез, русская традиция, ценности, национальные интересы, национальная безопасность, национальная идея, великая отечественная война, цивилизация, русский мир, стратегии, стратегия национальной безопасности
Новости, Россия, Владимир Путин, Совбез, русская традиция, ценности, национальные интересы, национальная безопасность, национальная идея, Великая Отечественная война, цивилизация, Русский мир, стратегии, Стратегия национальной безопасности

"Тот, кто хотел ослабить Россию, провоцировал именно ценностный и национальный разлом" - Путин

23:18 10.06.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Стремившиеся ослабить Россию провоцировали ценностный и национальный разлом, расшатывали внутренние основы страны. Об этом 10 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности Российской Федерации.
Выступая на заседании Совбеза, президент отметил, что современному тоталитаризму следует противопоставить традиционные ценности России, являющиеся выработанными веками нравственными ориентирами.
"И конечно, нам нужно помнить уроки истории. Помнить, чем оборачивались внутренние смуты и потрясения, практически всегда подпитываемые и разжигаемые извне. И тот, кто хотел ослабить Россию, провоцировал именно ценностный и национальный разлом. Нам важно беречь и укреплять сплочённость общества. Поддерживать направленные на это инициативы граждан, общественных, религиозных, волонтёрских объединений", - сказал Путин.
Он напомнил, что базовые ценностные принципы России закреплены в Конституции и документах стратегического планирования. Среди таковых - Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
"В развитие этого документа с 1 июля прошлого года реализуется план соответствующих мероприятий. Он охватывает как гуманитарную сферу, так и многие другие области. В его реализации участвуют все наши регионы, министерства, ведомства, учреждения науки и культуры, все уровни образования", - сказал президент.
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
22:26
Традиционные ценности помогают противостоять навязыванию чужой воли – ПутинТрадиционные ценности – это нравственные ориентиры, которые закладывались в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой и формируют культуру, суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю. Об этом 10 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности Российской Федерации.
Он обратил внимание на возвращение в российскую школу на системной основе воспитательной составляющей. Такой подход важен для детей, его поддерживают и родители, и педагоги, которые понимают, что воспитание и учёба неотделимы друг от друга – именно вместе они формируют гармоничную личность.
"Так, значимое место в образовательном процессе занял общероссийский еженедельный урок "Разговор о важном". Этот формат постоянно развивается, становится более интересным, полезным, востребованным. В нём участвуют по-настоящему достойные люди, их достижения, труд, мужество, подвиги служат примером для ребят. Это лидеры в своей профессии, герои России, участники специальной военной операции и, конечно, сами дети", - сказал президент.
Также в работу, направленную на просвещение и становление молодых поколений, активно включаются общественные организации. Президент особо отметил Движение первых и Юнармию, которые объединяют миллионы детей и реализуют множество внешкольных программ воспитания, основанных на традиционных ценностях.
Президент предложил рассмотреть на Совбезе, как в целом выполняется план мероприятий по реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. По его мнению, важно, какие задачи удалось решить, какие вопросы остаются проблемными.
"Очевидно, что важно продолжать выстраивать системную государственную политику в сфере сохранения и защиты традиционных ценностей на долгосрочную перспективу, а для этого включить соответствующие разделы и комплексы мер в разрабатываемые сейчас документы стратегического планирования, - подчеркнул Путин. - Кроме того, нужно совершенствовать законодательные и нормативно-правовые акты, направленные на защиту традиционных ценностей".
Также президент напомнил, что 9 мая Россия отметила 80-летие победы в Великой Отечественной войне.
"Сражаясь за свободу, наш народ показал вдохновляющий пример единения и патриотизма. И сбережение памяти о мужестве и свершениях поколения победителей имеет для нас, для нашего будущего огромное моральное, общественное, государственное значение, - заявил Путин. - Вновь обращаю внимание: мы должны и впредь в любой ситуации жёстко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, о той решающей роли, которую сыграл наш народ в разгроме нацизма".
Президент указал на большую важность продолжения системной работы по историческому просвещению, по борьбе с фальсификацией истории.
Также в новостях: "Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои смыслы" - Путин
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВладимир ПутинСовбезрусская традицияценностинациональные интересынациональная безопасностьнациональная идеяВеликая Отечественная войнацивилизацияРусский мирстратегииСтратегия национальной безопасности
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:18"Тот, кто хотел ослабить Россию, провоцировал именно ценностный и национальный разлом" - Путин
22:59"Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои смыслы" - Путин
22:26Традиционные ценности помогают противостоять навязыванию чужой воли – Путин
21:46ВСУ обворовали на миллионы при госзакупках двухярусных коек
20:53Захарова пообещала поддержку главе офиса МИА "Россия сегодня" в ФРГ после изъятия паспортов
20:45Эксперт: Киевская хунта не забирает тела погибших из-за страха перед социальным взрывом
20:29Вторая группа российских военнослужащих возвращена с Украины
20:23Минобороны России назвало число уничтоженных беспилотников Украины
20:15Чтобы не душил Китай: Калинчук о том, почему Трамп выберет экономику с РФ вместо украинской войны
20:12"Ну прямо по Станиславскому - не верю!": в Белоруссии присмотрелись к мобилизации на Украине
20:00Миграция — единственная “пятерка” Трампа: Святенков о протестах как оружии демократов
19:45Басманный суд Москвы арестовал первого замгубернатора Владимирской области
19:34Украинский аферист "торговал влиянием" и продавал уклонистам "белые билеты" по $10 тыс
19:30Российские войска вышли к границе Днепропетровской области, создавая угрозу логистике ВСУ — Онуфриенко
19:30Юрий Кнутов: Пока ВСУ с потерями штурмуют Тёткино, Россия открывает путь к Запорожью и Днепропетровску
19:17"Годами незаконно засеивали": Минобороны Украины вернули полигон в Днепропетровской области
19:00Трупы как разменная монета: Калинчук объяснил, почему Украина больше не торопится с обменом тел
18:59Что должно случиться, чтобы украинцы стали бунтовать и будет ли майдан в США — Ищенко
18:33От пластида до гранатомётов: на Украине ликвидировали два канала незаконной торговли оружием
18:13До 16,5 лет лишения свободы: шестеро военнослужащих ВСУ приговорены за преступления в Курской области
Лента новостейМолния