https://ukraina.ru/20250615/napadenie-na-iran-nedostatochno-zamedlilo-ego-yadernuyu-programmu--posol-izrailya-1063904343.html

Нападение на Иран недостаточно замедлило его ядерную программу – посол Израиля

Нападение на Иран недостаточно замедлило его ядерную программу – посол Израиля - 15.06.2025 Украина.ру

Нападение на Иран недостаточно замедлило его ядерную программу – посол Израиля

Израиль значительно, но недостаточно замедлил ядерную программу Ирана в результате серии ударов по исламской республике. Об этом 15 июня заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер

2025-06-15T17:57

2025-06-15T17:57

2025-06-15T17:57

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"Мы значительно отбросили их назад, но недостаточно", — сказал Лейтер, комментируя эффективность нанесения Израилем ущерба ядерной программе Ирана в ходе нынешнего вооружённого конфликта.В комментарии для ABC News посол указал на необходимость продолжения боевых действий против Ирана, так как Израиль не достиг своих целей.Он также ответил на вопрос, включён ли в список целей Израиля духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.По словам израильского дипломата, Тель-Авив не руководствуется определёнными критериями при выборе целей."Идея состоит в том, чтобы нейтрализовать и прекратить иранское намерение уничтожить Израиль с помощью ядерного оружия и баллистических ракет. И любой, кто встанет на пути этого или — или фактически будет продвигать это дело уничтожения Израиля, — это, очевидно, тот, с кем нам придется иметь дело", - пояснил израильский посол.Лейтер сообщил, что в субботу вечером Израиль подвергся "существенным атакам", в результате которых погибли более 10 человек и сотни получили ранения. Произошло это после того, как Иран запустил серию баллистических ракет, поразивших цели по всей израильской территории."У нас есть хорошие системы обороны, системы противоракетной обороны, но они не закрывают небо герметично. Так что около 10–15 процентов этих баллистических ракет пролетают", - признал посол Израиля.Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Удары были нанесены по ряду объектов на территории исламской республики. В операции приняли участие более 200 боевых самолетов ВВС Израиля, атаковавшие более 100 целей по всей территории Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках операции "Восстающий лев" были убиты высокопоставленные военачальники исламской республики и учёные, участвовавшие в ядерной программе Ирана.В ответ Иран начал операцию "Правдивое обещание 3" с нанесением ударов по военным целям в Израиле. Обмен ракетными ударами Израиль и Иран продолжили 14 и 15 июня. В ходе воскресного брифинга 15 июня израильская армия заявила, что с 13 июня она нанесла удары по "более 250 целям" в Иране и продолжает активно наносить удары по исламской республике.Правительства США, Британии и Евросоюза в израильско-иранском конфликте поддержали Тель-Авив. Президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке После этого Трамп заявил о возможности США вмешаться в израильско-иранский конфликт и видит Путина посредником Актуальное интервью на эту тему: Андрей Грозин: Если Россия и Китай не помогут Ирану, то следующие удары будут наноситься по их столицам

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новости, израиль, иран, сша, владимир путин, abc (телеканал), ближний восток, торговая война, публичная дипломатия, дипломаты