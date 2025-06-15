https://ukraina.ru/20250615/avgievy-konyushni-peskov-okharakterizoval-dvustoronnie-otnosheniya-rossii-i-ssha-1063900299.html
"Авгиевы конюшни": Песков охарактеризовал двусторонние отношения России и США
"Авгиевы конюшни": Песков охарактеризовал двусторонние отношения России и США - 15.06.2025 Украина.ру
"Авгиевы конюшни": Песков охарактеризовал двусторонние отношения России и США
Авгиевы конюшни двухсторонних отношений России и США слишком грязные, на их расчистку уходит время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2025-06-15T11:55
2025-06-15T11:55
2025-06-15T11:55
новости
россия
сша
москва
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
результаты переговоров путина и трампа
переговоры
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1d/1062831665_0:322:3020:2020_1920x0_80_0_0_557ff4b7cc19cf8efb3fc584181d6797.jpg
Оценивая ход нормализации отношений Москвы с Вашингтоном, заинтересованность в чём ранее выражал президент США Дональд Трамп, пресс-секретарь российского лидера прибег к метафоре."Не забывайте, что очень большая инерция всё-таки есть. Это первое. Ну и во-вторых, всё-таки, скажем так, Авгиевы конюшни наших двухсторонних отношений слишком грязные, долго их убирать", - сказал Песков.Комментарий пресс-секретаря президента России опубликовал тележурналист Павел Зарубин 15 июня в своём телеграм-канале.Накануне, 14 июня президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации Возмездие неминуемо. Почему разговор Путина и Трампа не приведет к миру и что готовит Украина
россия
сша
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1d/1062831665_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_c8f2d30a122d5164f3c758eaf399415e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, москва, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, результаты переговоров путина и трампа, переговоры, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, результаты переговоров Путина и Трампа, переговоры, международные отношения, Международная политика
"Авгиевы конюшни": Песков охарактеризовал двусторонние отношения России и США
Авгиевы конюшни двухсторонних отношений России и США слишком грязные, на их расчистку уходит время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.