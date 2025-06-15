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"Авгиевы конюшни": Песков охарактеризовал двусторонние отношения России и США

"Авгиевы конюшни": Песков охарактеризовал двусторонние отношения России и США - 15.06.2025 Украина.ру

"Авгиевы конюшни": Песков охарактеризовал двусторонние отношения России и США

Авгиевы конюшни двухсторонних отношений России и США слишком грязные, на их расчистку уходит время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

2025-06-15T11:55

2025-06-15T11:55

2025-06-15T11:55

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Оценивая ход нормализации отношений Москвы с Вашингтоном, заинтересованность в чём ранее выражал президент США Дональд Трамп, пресс-секретарь российского лидера прибег к метафоре."Не забывайте, что очень большая инерция всё-таки есть. Это первое. Ну и во-вторых, всё-таки, скажем так, Авгиевы конюшни наших двухсторонних отношений слишком грязные, долго их убирать", - сказал Песков.Комментарий пресс-секретаря президента России опубликовал тележурналист Павел Зарубин 15 июня в своём телеграм-канале.Накануне, 14 июня президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации Возмездие неминуемо. Почему разговор Путина и Трампа не приведет к миру и что готовит Украина

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