"Авгиевы конюшни": Песков охарактеризовал двусторонние отношения России и США - 15.06.2025 Украина.ру
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"Авгиевы конюшни": Песков охарактеризовал двусторонние отношения России и США
"Авгиевы конюшни": Песков охарактеризовал двусторонние отношения России и США - 15.06.2025 Украина.ру
"Авгиевы конюшни": Песков охарактеризовал двусторонние отношения России и США
Авгиевы конюшни двухсторонних отношений России и США слишком грязные, на их расчистку уходит время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2025-06-15T11:55
2025-06-15T11:55
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дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
результаты переговоров путина и трампа
переговоры
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Оценивая ход нормализации отношений Москвы с Вашингтоном, заинтересованность в чём ранее выражал президент США Дональд Трамп, пресс-секретарь российского лидера прибег к метафоре."Не забывайте, что очень большая инерция всё-таки есть. Это первое. Ну и во-вторых, всё-таки, скажем так, Авгиевы конюшни наших двухсторонних отношений слишком грязные, долго их убирать", - сказал Песков.Комментарий пресс-секретаря президента России опубликовал тележурналист Павел Зарубин 15 июня в своём телеграм-канале.Накануне, 14 июня президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации Возмездие неминуемо. Почему разговор Путина и Трампа не приведет к миру и что готовит Украина
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новости, россия, сша, москва, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, результаты переговоров путина и трампа, переговоры, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, результаты переговоров Путина и Трампа, переговоры, международные отношения, Международная политика

"Авгиевы конюшни": Песков охарактеризовал двусторонние отношения России и США

11:55 15.06.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкОбщение с журналистами Д. Пескова на борту самолета
Общение с журналистами Д. Пескова на борту самолета - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Авгиевы конюшни двухсторонних отношений России и США слишком грязные, на их расчистку уходит время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Оценивая ход нормализации отношений Москвы с Вашингтоном, заинтересованность в чём ранее выражал президент США Дональд Трамп, пресс-секретарь российского лидера прибег к метафоре.
"Не забывайте, что очень большая инерция всё-таки есть. Это первое. Ну и во-вторых, всё-таки, скажем так, Авгиевы конюшни наших двухсторонних отношений слишком грязные, долго их убирать", - сказал Песков.
Комментарий пресс-секретаря президента России опубликовал тележурналист Павел Зарубин 15 июня в своём телеграм-канале.
Накануне, 14 июня президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта. Подробности в публикации Президенты России и США обсудили обострение обстановки на Ближнем Востоке
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации Возмездие неминуемо. Почему разговор Путина и Трампа не приведет к миру и что готовит Украина
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