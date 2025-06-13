От Сталина до наших дней: эксперт о "шпиономании" в условиях СВО - 13.06.2025 Украина.ру
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От Сталина до наших дней: эксперт о "шпиономании" в условиях СВО
От Сталина до наших дней: эксперт о "шпиономании" в условиях СВО - 13.06.2025 Украина.ру
От Сталина до наших дней: эксперт о "шпиономании" в условиях СВО
Россия столкнулась с волной терактов из-за катастрофической нехватки кадров в правоохранительных органах и многолетней работы украинских агентурных сетей. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"
2025-06-13T03:15
2025-06-13T03:15
новости
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курская область
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вс рф
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"Произошедший в РФ террористический акт говорит о том, что оперативные службы не доглядели. Теракт подготовили и совершили", — констатировал Пучков. Он также обратил внимание на масштаб украинского влияния.Отвечая на вопрос, как вскрывать это, блогер отметил, что “товарищу Сталину зря приписывают шпиономанию, так как ему ничего не мерещилось”.“И сейчас точно так же — ничего нам не мерещится. Для того, чтобы подобными вещами заниматься, нужны силы”, — считает Пучков.Эксперт раскритиковал кадровую политику в МВД. "Личный состав необходимо обучить и технически вооружить. А где всё? Там не платят ничего — маленькие зарплаты, чудовищная нагрузка и нечеловеческая ответственность", — рассказал он.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд.Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти — получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.Полный текст интервью Дмитрия "Гоблина" Пучкова: Зеленский хочет жить, поэтому не даст жизни другим читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250611/novaya-volna-udarov-armii-rf-ataki-na-porty-goroda-i-kritika-ukrainskoy-pvo-1063834014.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, курская область, дмитрий пучков, владимир путин, вс рф, всу
Новости, Россия, Украина, Курская область, Дмитрий Пучков, Владимир Путин, ВС РФ, ВСУ

От Сталина до наших дней: эксперт о "шпиономании" в условиях СВО

03:15 13.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Россия столкнулась с волной терактов из-за катастрофической нехватки кадров в правоохранительных органах и многолетней работы украинских агентурных сетей. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"
"Произошедший в РФ террористический акт говорит о том, что оперативные службы не доглядели. Теракт подготовили и совершили", — констатировал Пучков. Он также обратил внимание на масштаб украинского влияния.
"Есть ли у нацистской Украины на территории Российской Федерации агентурные сети? Есть, и огромные! Они тридцать лет сюда завозили людей, боеприпасы, взрывчатку!", — заявил собеседник издания.
Отвечая на вопрос, как вскрывать это, блогер отметил, что “товарищу Сталину зря приписывают шпиономанию, так как ему ничего не мерещилось”.
“И сейчас точно так же — ничего нам не мерещится. Для того, чтобы подобными вещами заниматься, нужны силы”, — считает Пучков.
Эксперт раскритиковал кадровую политику в МВД. "Личный состав необходимо обучить и технически вооружить. А где всё? Там не платят ничего — маленькие зарплаты, чудовищная нагрузка и нечеловеческая ответственность", — рассказал он.
В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд.
Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти — получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
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11 июня, 10:14
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03:19Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться
03:15От Сталина до наших дней: эксперт о "шпиономании" в условиях СВО
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20:30"Политический труп": Пучков о требованиях Зеленского встретиться с Путиным
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