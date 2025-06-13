От Сталина до наших дней: эксперт о "шпиономании" в условиях СВО
Россия столкнулась с волной терактов из-за катастрофической нехватки кадров в правоохранительных органах и многолетней работы украинских агентурных сетей. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"
"Произошедший в РФ террористический акт говорит о том, что оперативные службы не доглядели. Теракт подготовили и совершили", — констатировал Пучков. Он также обратил внимание на масштаб украинского влияния.
"Есть ли у нацистской Украины на территории Российской Федерации агентурные сети? Есть, и огромные! Они тридцать лет сюда завозили людей, боеприпасы, взрывчатку!", — заявил собеседник издания.
Отвечая на вопрос, как вскрывать это, блогер отметил, что “товарищу Сталину зря приписывают шпиономанию, так как ему ничего не мерещилось”.
“И сейчас точно так же — ничего нам не мерещится. Для того, чтобы подобными вещами заниматься, нужны силы”, — считает Пучков.
Эксперт раскритиковал кадровую политику в МВД. "Личный состав необходимо обучить и технически вооружить. А где всё? Там не платят ничего — маленькие зарплаты, чудовищная нагрузка и нечеловеческая ответственность", — рассказал он.
В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд.
Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти — получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
Полный текст интервью Дмитрия "Гоблина" Пучкова: Зеленский хочет жить, поэтому не даст жизни другим читайте на сайте Украина.ру.
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